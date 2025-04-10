Потребление газа в России побило исторический рекорд второй день подряд

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По данным «Газпрома», потребление газа в России обновило исторические максимумы второй день подряд на фоне поздних холодов.

8 апреля был зафиксирован первый рекорд, когда средняя температура воздуха по стране оказалась на 0,6 градуса ниже климатической нормы. Следующий максимум установлен 9 апреля, когда отклонение от нормы составило уже 2,5 градуса, согласно данным «Системного оператора ЕЭС России».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Низкие температуры способствовали росту спроса на газ для отопления жилых и производственных помещений, что привело к беспрецедентному уровню потребления топлива в стране.

На 1 февраля 2025 года задолженность организаций жилищно-коммунального комплекса Татарстана за газ составила почти 229 млн рублей.



Матвей Гавриков