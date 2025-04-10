Потребление газа в России побило исторический рекорд второй день подряд
По данным «Газпрома», потребление газа в России обновило исторические максимумы второй день подряд на фоне поздних холодов.
8 апреля был зафиксирован первый рекорд, когда средняя температура воздуха по стране оказалась на 0,6 градуса ниже климатической нормы. Следующий максимум установлен 9 апреля, когда отклонение от нормы составило уже 2,5 градуса, согласно данным «Системного оператора ЕЭС России».
Низкие температуры способствовали росту спроса на газ для отопления жилых и производственных помещений, что привело к беспрецедентному уровню потребления топлива в стране.
На 1 февраля 2025 года задолженность организаций жилищно-коммунального комплекса Татарстана за газ составила почти 229 млн рублей.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.