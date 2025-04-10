Суд обязал дроппера вернуть 762 тысячи рублей жительнице Верхнеуслонского района

Фото: Динар Фатыхов

Житель Серпухова, выступавший в роли дроппера, был признан судом обязанным вернуть свыше 762 тысяч рублей жительнице Верхнеуслонского района Татарстана.

В октябре прошлого года мошенники обманули женщину-инвалида первой группы, убедив ее взять кредит на указанную сумму. Потерпевшая перевела деньги на предложенный «безопасный» счет под предлогом защиты от мошенников, после чего злоумышленники прервали контакт.

После обращения потерпевшей в прокуратуру было возбуждено гражданское дело. Суд удовлетворил требования надзорного органа о взыскании всей суммы незаконно полученных средств с дроппера, который принимал участие в реализации мошеннической схемы.

Напомним, что в России планируется введение уголовной ответственности за участие в схемах дропперов, которые предоставляют свои банковские счета для незаконных финансовых операций.

Матвей Гавриков