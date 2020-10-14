Измайлов Бахтияр Искандерович
Общая информация
Родился 24 мая 1983 года.
Образование
2000–2005 гг. — окончил Казанский государственный университет, исторический факультет.
Кандидат исторических наук (2009).
Трудовая деятельность
2007–2008 гг. — ассистент кафедры истории и этноархеологии Татарского государственного гуманитарно-педагогического университета (ТГГПУ).
2009–2010 гг. — научный сотрудник Центра истории и теории национального образования Института истории им. Ш.Марджани АН РТ.
С 2009 г.— Председатель Совета Молодых ученых Института истории им. Ш. Марджани АН РТ.
2010–2012 гг. — старший научный сотрудник отдела новой и новейшей истории Института истории им. Ш.Марджани АН РТ.
С 2012 г. — заместитель Председателя Совета молодых ученых Академии наук Республики Татарстан.
2013–2018 гг. — ученый секретарь Института истории им. Ш. Марджани АН РТ.
С 2019 г.— заведующий отделом междисциплинарных исследований Института истории им. Ш. Марджани АН РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, ул. Батурина, 7
- Телефон: (843) 292-09-66
- Email: bahismala@inbox.ru
- Сайт: http://татаровед.рф/
Дата последнего обновления: 14.10.2020