Измайлов Бахтияр Искандерович

Общая информация

Родился 24 мая 1983 года.

Образование

2000–2005 гг. — окончил Казанский государственный университет, исторический факультет.

Кандидат исторических наук (2009).

Трудовая деятельность



2007–2008 гг. — ассистент кафедры истории и этноархеологии Татарского государственного гуманитарно-педагогического университета (ТГГПУ).

2009–2010 гг. — научный сотрудник Центра истории и теории национального образования Института истории им. Ш.Марджани АН РТ.

С 2009 г.— Председатель Совета Молодых ученых Института истории им. Ш. Марджани АН РТ.

2010–2012 гг. — старший научный сотрудник отдела новой и новейшей истории Института истории им. Ш.Марджани АН РТ.

С 2012 г. — заместитель Председателя Совета молодых ученых Академии наук Республики Татарстан.

2013–2018 гг. — ученый секретарь Института истории им. Ш. Марджани АН РТ.

С 2019 г.— заведующий отделом междисциплинарных исследований Института истории им. Ш. Марджани АН РТ.









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