Список персон

Измайлов Бахтияр Искандерович

Образование и наука

Общая информация

Родился 24 мая 1983 года.

Образование

2000–2005 гг. — окончил Казанский государственный университет, исторический факультет.
Кандидат исторических наук (2009).

Трудовая деятельность

2007–2008 гг. — ассистент кафедры истории и этноархеологии Татарского государственного гуманитарно-педагогического университета (ТГГПУ).
2009–2010 гг. — научный сотрудник Центра истории и теории национального образования Института истории им. Ш.Марджани АН РТ.
С 2009 г.— Председатель Совета Молодых ученых Института истории им. Ш. Марджани АН РТ.
2010–2012 гг. — старший научный сотрудник отдела новой и новейшей истории Института истории им. Ш.Марджани АН РТ.
С 2012 г. — заместитель Председателя Совета молодых ученых Академии наук Республики Татарстан.
2013–2018 гг. — ученый секретарь Института истории им. Ш. Марджани АН РТ.
С 2019 г.— заведующий отделом междисциплинарных исследований Института истории им. Ш. Марджани АН РТ.




Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, ул. Батурина, 7
  • Телефон: (843) 292-09-66
  • Email: bahismala@inbox.ru
  • Сайт: http://татаровед.рф/

Дата последнего обновления: 14.10.2020

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