Эксперты назвали самые популярные авто младше трех лет

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Эксперты «Авито Авто» провели анализ интереса пользователей к автомобилям с пробегом до трех лет в первом квартале 2025 года.

Согласно исследованию, лидирующие позиции занимает Lada с долей 29,6% интереса пользователей. Geely и Toyota расположились на втором и третьем местах с показателями 6,8% и 6,7% соответственно. В пятерку также вошли BMW (5,3%) и Kia (4,1%).

В топ-5 конкретных моделей вошли Lada Granta, Lada Vesta, Lada Niva Legend, Geely Monjaro и Toyota Camry. Отмечается значительный рост интереса к Lada Vesta (+10%) и Lada Niva Legend (+100%) по сравнению с первым кварталом прошлого года.

Китайские автомобили также демонстрируют рост популярности: интерес к HAVAL Jolion увеличился на 73,5%, а к Chery Tiggo 7 Pro Max — в 2,3 раза при снижении средней цены на эти модели.



Напомним, что Татарстан занимает пятое место среди российских регионов по количеству зарегистрированных легковых автомобилей, свидетельствуют данные «Автостата». В республике числится 3% от общего числа легковых машин. На 1 января 2025 года в нашей стране было зарегистрировано 47,5 млн легковушек.



Матвей Гавриков