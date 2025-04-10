Экс-начальницу ЗАГСа Чистополя обвиняют в присвоении премий сотрудниц

Фото: Михаил Захаров

Бывшая руководительница ЗАГСа Чистополя предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве и превышении должностных полномочий. По данным прокуратуры Татарстана, женщина присвоила премии двух подчиненных на сумму более 550 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана, обвиняемая вернула каждой сотруднице по 50 тысяч рублей, а оставшиеся деньги израсходовала по своему усмотрению. Прокурор Альберт Суяргулов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу.

Женщине предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, что прокуратура Актанышского района Татарстана провела проверку исполнения антикоррупционного законодательства и выявила нарушения со стороны бывшего главы Актанышского муниципального района и депутата Совета Актанышского сельского поселения Энгеля Фаттахова.



Матвей Гавриков