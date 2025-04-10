Россия и США договорились о разработке «дорожной карты» по дипломатической недвижимости

Целью переговоров между Россией и США в Стамбуле стала нормализация работы дипломатических миссий двух стран, а также устранение существующих «раздражителей» в двусторонних отношениях. Об этом сообщает МИД России.



В ходе встречи делегации обменялись нотами об обязательствах обеспечить бесперебойное банковское обслуживание дипломатических представительств обеих стран.

Одним из ключевых вопросов переговоров стало возвращение конфискованной американской стороной российской дипломатической недвижимости. По итогам обсуждений стороны договорились разработать «дорожную карту» по данному вопросу.

Также в рамках консультаций рассматривались вопросы упрощения визовых процедур и режима передвижения дипломатических работников в обеих странах.



Напомним, что российская и американская делегации покинули генконсульство РФ в Стамбуле после завершения переговоров.



Матвей Гавриков