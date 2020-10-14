Список персон

Исхаков Дамир Мавлявеевич

Образование и наука
Исхаков Дамир Мавлявеевич
Фото: realnoevremya.ru/

Общая информация

Родился в 1952 году в поселке Шемордан Сабинского района ТАССР.

Образование

Окончил историко-филологический факультет КГУ и аспирантуру Института этнографии им. Миклухо-Маклая АН СССР.

Доктор исторических наук, автор десятков трудов по истории татар.

Трудовая деятельность

С 1981 года работает в Институте языка, литературы и истории (в 1986–1993-х — заведующий отделом этнографии).

1997-2017 г. — работа в Институте истории им. Марджани АН РТ.

Член национального совета «Милли шура».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань

Дата последнего обновления: 14.10.2020


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