Исхаков Дамир Мавлявеевич
Общая информация
Родился в 1952 году в поселке Шемордан Сабинского района ТАССР.
Образование
Окончил историко-филологический факультет КГУ и аспирантуру Института этнографии им. Миклухо-Маклая АН СССР.
Доктор исторических наук, автор десятков трудов по истории татар.
Трудовая деятельность
С 1981 года работает в Институте языка, литературы и истории (в 1986–1993-х — заведующий отделом этнографии).
1997-2017 г. — работа в Институте истории им. Марджани АН РТ.
Член национального совета «Милли шура».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
Дата последнего обновления: 14.10.2020