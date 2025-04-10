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В Стамбуле завершились шестичасовые переговоры российской и американской делегаций

16:27, 10.04.2025
В Стамбуле завершились шестичасовые переговоры российской и американской делегаций
Фото: Максим Платонов

Российская и американская делегации покинули генконсульство РФ в Стамбуле после завершения переговоров, передает корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

По его словам, беседа была «более чем обстоятельной» и продолжалась шесть часов. Это первый этап в процессе восстановления дипломатических связей между двумя странами, уточнил журналист.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, предполагалось, что возобновление прямого авиасообщения между Россией и США станет одной из главных тем консультаций между Москвой и Вашингтоном в Стамбуле.

Матвей Гавриков

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