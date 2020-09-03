Россия возобновит полеты в Египет, ОАЭ и на Мальдивы

Правительство РФ одобрило возобновление авиасообщения с тремя странами. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ, который позволит вновь открыть рейсы в Египет, ОАЭ и на Мальдивы.

Согласно документу, три рейса в неделю будут летать в Каир, еще два рейса — в Дубай. В аэропорт Велана на Мальдивах также разрешено выполнять 2 рейса в неделю.

Кроме того, принято решение об увеличении частоты воздушного сообщения со Швейцарией до 4 рейсов в неделю: 2 рейса «Аэрофлота» по маршруту Москва — Женева — Москва и 2 рейса Swiss Air по маршруту Цюрих — Москва — Цюрих.

Напомним, на сегодня действует авиасообщение России с Турцией, Танзанией, Великобританией, Швейцарией. При этом въезд россиянам разрешили также Сербия, Хорватия и Черногория.

Ограничения на полеты за рубеж были введены из-за пандемии коронавируса. Многие страны до сих пор не хотят открывать границы для граждан тех государств, где ситуация с COVID-19 еще не стабильна.