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ООО ИнтелТур Казань

Туризм

Общая информация

«ИнтелТур Казань» позиционирует себя как агентство индивидуального туризма. Компания ориентируется на индивидуальные предпочтения каждого клиента.

«ИнтелТур Казань» помогает клиентам осуществить свои мечты о путешествиях в самые отдаленные и экзотические уголки земного шара. Также помогает оптимизировать расходы на деловые поездки и отдых на популярных зарубежных направлениях и по России.

Услуги компании:

  • сбор необходимых документов для получения визы;
  • приобретение билетов на чартерные авиарейсы;
  • приобретение билетов на паром для путешествия по Скандинавии и Греции;
  • приобретение ж/д билетов для перемещения по европейским странам;
  • бронь отелей по всему миру;
  • аренда автомобиля.

Руководитель — Савельева Лилия Салахутдиновна

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420107, Татарстан респ, г. Казань, ул. Тази Гиззата, д. 1Б, офис 108
  • Телефон: (843) 526-01-16
  • Email: info@itk16.ru
  • Сайт: www.inteltourkazan.ru

Дата последнего обновления: 05.12.2018

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