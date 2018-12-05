ООО ИнтелТур Казань

Общая информация

«ИнтелТур Казань» позиционирует себя как агентство индивидуального туризма. Компания ориентируется на индивидуальные предпочтения каждого клиента.

«ИнтелТур Казань» помогает клиентам осуществить свои мечты о путешествиях в самые отдаленные и экзотические уголки земного шара. Также помогает оптимизировать расходы на деловые поездки и отдых на популярных зарубежных направлениях и по России.

Услуги компании:

сбор необходимых документов для получения визы;

приобретение билетов на чартерные авиарейсы;

приобретение билетов на паром для путешествия по Скандинавии и Греции;

приобретение ж/д билетов для перемещения по европейским странам;

бронь отелей по всему миру;

аренда автомобиля.

Руководитель — Савельева Лилия Салахутдиновна

Дата последнего обновления: