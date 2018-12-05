ООО ИнтелТур Казань
Общая информация
«ИнтелТур Казань» позиционирует себя как агентство индивидуального туризма. Компания ориентируется на индивидуальные предпочтения каждого клиента.
«ИнтелТур Казань» помогает клиентам осуществить свои мечты о путешествиях в самые отдаленные и экзотические уголки земного шара. Также помогает оптимизировать расходы на деловые поездки и отдых на популярных зарубежных направлениях и по России.
Услуги компании:
- сбор необходимых документов для получения визы;
- приобретение билетов на чартерные авиарейсы;
- приобретение билетов на паром для путешествия по Скандинавии и Греции;
- приобретение ж/д билетов для перемещения по европейским странам;
- бронь отелей по всему миру;
- аренда автомобиля.
Руководитель — Савельева Лилия Салахутдиновна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107, Татарстан респ, г. Казань, ул. Тази Гиззата, д. 1Б, офис 108
- Телефон: (843) 526-01-16
- Email: info@itk16.ru
- Сайт: www.inteltourkazan.ru
Дата последнего обновления: 05.12.2018