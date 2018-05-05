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Мифтахов Рамиль Зуфарович

Туризм
Мифтахов Рамиль Зуфарович Фото: realnoevremya.ru

Общая информация

Родился в Казани.

Образование:

Казанский государственный университет по специальности «астроном-геодезист».

Трудовая деятельность:

1995 по 1996 гг. — специалист Государственного комитета по делам детей и молодежи РТ.
1996 по 1998 гг. — начальник отдела Государственного комитета по делам детей и молодежи РТ.
С апреля 1998 г. — генеральный директор агентства индивидуального туризма «Персона Грата».
С 2007 г. — президент Ассоциации туристских агентств Республики Татарстан.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420012, г. Казань, ул. Маяковского, 24а
  • Телефон: +7(843) 290-47-82
  • Email: atart@bk.ru

Дата последнего обновления: 05.05.2018

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