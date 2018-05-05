Мифтахов Рамиль Зуфарович
Общая информация
Родился в Казани.
Образование:
Казанский государственный университет по специальности «астроном-геодезист».
Трудовая деятельность:
1995 по 1996 гг. — специалист Государственного комитета по делам детей и молодежи РТ.
1996 по 1998 гг. — начальник отдела Государственного комитета по делам детей и молодежи РТ.
С апреля 1998 г. — генеральный директор агентства индивидуального туризма «Персона Грата».
С 2007 г. — президент Ассоциации туристских агентств Республики Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420012, г. Казань, ул. Маяковского, 24а
- Телефон: +7(843) 290-47-82
- Email: atart@bk.ru
Дата последнего обновления: 05.05.2018