ООО Трэвэл эндвок

Общая информация

«Трэвэл эндвок», являясь туроператором по внутреннему туризму, предлагает своим партнерам и туристам широкий спектр маршрутов и экскурсий по Республике Татарстан и российским Черноморским курортам Северного Кавказа.

С особой тщательностью компания подходит к выбору средств размещения, транспорта, питания и гарантирует своим партнерам качество предоставляемых услуг.

Самым интересным и любимым направлением компании остается – Республика Татарстан. Туры, разработанные компанией, представляют все туристские ресурсы края, самобытность, богатство традиций и гостеприимство татарского народа и народов, проживающих на территории республики. Наиболее интересны и познавательны интерактивные маршруты «Краса Востока в центре России» и «Мозаика культур» по «Малому и Большому Жемчужному ожерелью Татарстана».

Руководитель — Таланова Юлия Иосифовна.

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