ООО Трэвэл эндвок
Общая информация
«Трэвэл эндвок», являясь туроператором по внутреннему туризму, предлагает своим партнерам и туристам широкий спектр маршрутов и экскурсий по Республике Татарстан и российским Черноморским курортам Северного Кавказа.
С особой тщательностью компания подходит к выбору средств размещения, транспорта, питания и гарантирует своим партнерам качество предоставляемых услуг.
Самым интересным и любимым направлением компании остается – Республика Татарстан. Туры, разработанные компанией, представляют все туристские ресурсы края, самобытность, богатство традиций и гостеприимство татарского народа и народов, проживающих на территории республики. Наиболее интересны и познавательны интерактивные маршруты «Краса Востока в центре России» и «Мозаика культур» по «Малому и Большому Жемчужному ожерелью Татарстана».
Руководитель — Таланова Юлия Иосифовна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, Татарстан респ, г. Казань, ул. Тази Гиззата, д. 6/31 пом. 9
- Телефон: (843) 260-16-40
- Email: atlantis9@yandex.ru
- Сайт: www.tw-tour.ru
Дата последнего обновления: 11.12.2018