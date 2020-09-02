Грецию смогут посещать до 500 россиян в неделю

С 7 сентября Греция открывает границу для граждан России. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на постановление правительства страны. Документ пока что действует только до 21 сентября.

Грецию смогут посещать до 500 россиян в неделю. Они должны въезжать в страну исключительно через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона. При себе россияне должны иметь отрицательный тест на коронавирус, взятый не более чем за 72 часа до прилета в Грецию сертифицированными лабораториями со справкой на английском языке с указанием всех данных. Также у россиян должна быть квитанция бронирования гостиницы или другие соответствующие документы о временном месте жительства.

При проведении выборочного теста на коронавирус нельзя покидать место своего временного проживания до выдачи результатов, иначе будет назначен штраф в 5 тыс. евро (439 тысяч рублей).

Напомним, вчера Польша также разрешила авиасообщение с Россией.