ООО Персона грата
Общая информация
Агентство «Персона грата» создано в 1998 года и является туроператором по международному и внутреннему туризму.
«Персона грата» является прямым туроператором по таким направления, как Мальдивы, Таиланд, Бельгия, Испания, Италия, Чехия, Франция, Великобритания, ОАЭ, Китай, Мексика, Сейшельские острова, США. Входит в единую систему бронирования туристических услуг международного уровня.
Услуги агентства:
- бронирование отелей города для индивидуальных туристов и организованных групп;
- экскурсионное обслуживание на русском и иностранных языках (экскурсии по г.Казани и Татарстану);
- бронирование загородных домов и баз отдыха;
- предоставление услуг переводчиков и гидов;
- транспортное обслуживание (легковые автомобили, микроавтобусы, автобусы);
- визовая поддержка иностранным гражданам;
- MICE (организация конференций и других деловых мероприятий).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420012, Татарстан респ, г. Казань, ул. Маяковского, д. 24А пом. 29
- Телефон: (843) 299-43-73, 264-25-01
- Email: Elena.o@pgrata16.ru
- Сайт: www.personagrata.ru
Дата последнего обновления: 04.12.2018