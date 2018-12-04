Список компаний

​ООО Персона грата

Туризм

Общая информация

Агентство «Персона грата» создано в 1998 года и является туроператором по международному и внутреннему туризму.

«Персона грата» является прямым туроператором по таким направления, как Мальдивы, Таиланд, Бельгия, Испания, Италия, Чехия, Франция, Великобритания, ОАЭ, Китай, Мексика, Сейшельские острова, США. Входит в единую систему бронирования туристических услуг международного уровня.

Услуги агентства:

  • бронирование отелей города для индивидуальных туристов и организованных групп;
  • экскурсионное обслуживание на русском и иностранных языках (экскурсии по г.Казани и Татарстану);
  • бронирование загородных домов и баз отдыха;
  • предоставление услуг переводчиков и гидов;
  • транспортное обслуживание (легковые автомобили, микроавтобусы, автобусы);
  • визовая поддержка иностранным гражданам;
  • MICE (организация конференций и других деловых мероприятий).
Руководитель — Мифтахов Рамиль Зуфарович


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420012, Татарстан респ, г. Казань, ул. Маяковского, д. 24А пом. 29
  • Телефон: (843) 299-43-73, 264-25-01
  • Email: Elena.o@pgrata16.ru
  • Сайт: www.personagrata.ru

Дата последнего обновления: 04.12.2018

Если вы нашли ошибку, напишите нам