ЧОУ Академический лицей им. Н.И. Лобачевского
Общая информация
Учреждение основано в 2003 году, создавалось при поддержке Казанского Дома учёных, Академии наук Республики Татарстан, Казанского научного центра РАН.
С 2015 года при Лицее открылся Образовательный центр «Лобачевский» (частный детский сад «Мудрый совёнок» и начальная школа 1-4 классы).
Руководитель — Беспалова Татьяна Вениаминовна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, ул Миславского, 8А
- Телефон: (843) 292-00-01
- Email: academliceum@yandex.ru
- Сайт: https://edu.tatar.ru/
Дата последнего обновления: 19.10.2020