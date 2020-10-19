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ЧОУ Академический лицей им. Н.И. Лобачевского

Образование и наука

Общая информация

Учреждение основано в 2003 году, создавалось при поддержке Казанского Дома учёных, Академии наук Республики Татарстан, Казанского научного центра РАН.

С 2015 года при Лицее открылся Образовательный центр «Лобачевский» (частный детский сад «Мудрый совёнок» и начальная школа 1-4 классы).

Руководитель — Беспалова Татьяна Вениаминовна

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, ул Миславского, 8А
  • Телефон: (843) 292-00-01
  • Email: academliceum@yandex.ru
  • Сайт: https://edu.tatar.ru/

Дата последнего обновления: 19.10.2020

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