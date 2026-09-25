В МКДЦ откроется выставка «Пауза» — проект об искусстве в медицинской среде

С 3 по 29 октября на втором этаже лечебного корпуса Межрегионального клинико-диагностического центра (МКДЦ) в Казани пройдет выставка современных казанских художников «Пауза»

Интеграция искусства в медицинские учреждения сегодня становится частью международной практики создания более гуманной и поддерживающей среды. Взаимодействие с искусством может поддерживать психологическое состояние человека и дополнять процесс лечения как элемент человекоориентированного подхода к здравоохранению.

В основе выставки — идея паузы. В обычной жизни мы почти не останавливаемся: наше внимание постоянно занято. Искусство создает момент, когда этот поток прерывается — и человек начинает иначе считывать пространство вокруг.

Экспозиция объединяет художников разных поколений и художественных подходов — от живописи и графики до перформативных практик и цифровых медиа. Отбор авторов выстроен вокруг идеи паузы как состояния внимания и внутреннего переключения. Разнообразие медиумов позволяет зрителю формировать собственный маршрут и выбирать индивидуальную точку внимания.

В выставке участвуют Рамин Нафиков, Елена Волкова, Алиса Гулканян, Гузель Гарипова, Нурбек Батулла, Елизавета Ливада, а также галерея Avancee с художниками Ильдаром Нафиевым и Али Исрафиловым и Belova Art Gallery с художниками Светланой Левченко и Владимиром В. Гурьяновым.

Формат посещения:

Выставка доступна пациентам, проходящим лечение в МКДЦ, и медицинскому персоналу учреждения. Посещение выставки для внешних посетителей не предусмотрено.

Куратор выставки — Мария Клад.

Продюсер выставки — Оксана Гузаирова.



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