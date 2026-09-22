II Российско-Индийскиий бизнес-форум «ТАЙМ» задаст вектор практического партнерства

14–17 октября 2026 года (15—16 октября дни деловой программы) на площадке ЦУМа пройдет II Российско-Индийскиий бизнес-форум «ТАЙМ»

Форум станет ключевой площадкой по межрегиональному и бизнес-взаимодействию, работающей на повышение товарооборота между двумя странами.



Партнерство России и Индии выходит на новый уровень, и первый форум TIME (октябрь 2025 года) подтвердил высокий спрос на практико-ориентированную площадку: более 3 500 участников из 35 субъектов России и 22 административных делений Индии, включая 206 представителей СМИ. По результатам форума было подписано 19 стратегических соглашений, в их числе: меморандум между Торгово-промышленной палатой Республики Татарстан и Индийской палатой международного бизнеса (ICIB), намерение о побратимстве города Агры и Спасского района, меморандумы о взаимопонимании между российскими и индийскими университетами и др.



Важным показателем форума стало открытие Генерального консульства Индии в Казани. Сегодня в республике действует устойчивая правовая и административная база для реализации соглашений между двумя странами.



Эти результаты стали основой для второго форума: теперь фокус смещается на масштабирование уже запущенных инициатив и поиск новых точек роста.

«Первый форум TIME наглядно доказал, насколько высок запрос на практическую площадку для диалога России и Индии. Мы увидели колоссальный интерес со стороны бизнеса, органов власти, университетов и экспертного сообщества обеих стран, и именно это стало главным аргументом в пользу того, чтобы сделать форум ежегодным. Наша цель — закрепить TIME как ключевую российскую платформу для торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Индией и системно работать на достижение стратегической планки, обозначенной лидерами наших государств, — роста взаимного товарооборота до 100 млрд долларов», — подчеркнула руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина.

Программа этого года выстроена так, чтобы каждый участник мог сразу применить полученные контакты и решения. Такой подход позволяет не только обсуждать тренды, но и сразу переходить к контрактам и дорожным картам.



Деловая программа форума этого года откроется пленарным заседанием, которое обозначит ключевые векторы партнерства. В центре дискуссий будут практические механизмы сотрудничества: логистика экспорта, инвестиции, энергетика, финансы, нефтегазохимическая промышленность и IT-стартапы. Значительный акцент сделан на развитии человеческого капитала: академических обменах, стажировках и интеграции аюрведы с российской медициной.

Также гости и участники форума смогут посетить промышленные экскурсии и воочию увидеть реальные производственные, технологические и управленческие возможности республики. Промышленные экскурсии охватят семь направлений, включая промышленный сектор, химический сектор, инвестиции, медицину, ИТ-инновации и образование.



Для участников форума также подготовили насыщенную культурную программу. В программе: фестиваль индийского кино, выставка «Индия и Россия: новые подходы в сотрудничестве» и тематический модуль «Культурный мост Россия — Индия» раскроют многообразие связей двух стран. Завершит культурную программу торжественный прием от Правительства Татарстана и вечерняя экскурсия по Казани.