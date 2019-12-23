Деловой 2020-й: ответ Грете Тунберг в Давосе и первый форум по нацпроектам в Казани
Расписание главных деловых мероприятий в мире, России и Татарстане
В следующем году запланированы десятки форумов, выставок и конгрессов в Татарстане, России и в мире. Газета «Реальное время» выбрала самые важные, ключевые и любопытные события 2020 года, который начнется с ответа Давоса-2020 на экологическую критику Греты Тунберг и включит в себя Первый всероссийский форум по нацпроектам в Татарстане. На различных деловых форумах стороны обсудят всевозможные вопросы: от искоренения голода, экспорта зерна и инновационных платежных систем до пивной отрасли, вклада человеческого капитала в экономический рост, блокчейна, урбанистики, экологической ситуации в реке Волга и госзаказа.
Январь: Давос-2020 ответит Грете Тунберг на ее критику и посвятит себя глобальному потеплению
Деловой год в России откроется традиционным Гайдаровским форумом, который должен пройти с 15 по 16 января 2020 года. Это крупнейший международный экспертный форум, проходящий на территории РАНХиГС начиная с 2010 года. Он объединяет ведущих мировых ученых и политиков, представителей финансовых кругов и глобальной бизнес-элиты. Главной темой XI Гайдаровского форума в 2020 году станет экономический рост и положение России в глобальном рынке, отдельно эксперты обсудят социально-экономическую политику России. Известно также, что в качестве экспертов на нем выступят руководители зарубежных вузов. На площадке РАНХиГС, где состоится Гайдаровский форум, примут руководителей нескольких иностранных вузов. Среди них — основатель, председатель и исполнительный директор инновационного университета Minerva project Бен Нельсон, ректор Университета Нархоз Эндрю Вахтель и президент Университета Париж 1 Пантеон-Сорбонна Джорджес Хаддад.
Первым главным международным деловым форумом следующего года, конечно, станет Давос-2020 в Швейцарии — он пройдет 21—24 января. Темой, объявленной форумом в октябре 2019 года, названа «Заинтересованные стороны за сплоченный и устойчивый мир». В нем примут участие 3 тыс. гостей со всего мира, целью будет придать конкретное значение «капитализму заинтересованных сторон», помочь правительствам и международным учреждениям отслеживать прогресс в достижении Парижского соглашения по климату 2015 года и Целей в области устойчивого развития, под последними имеется в виду «Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» — набор целей для будущего международного сотрудничества, которые заменили собой Цели развития тысячелетия в конце 2015 года.
По сути, Давос-2020 станет ответом на критику Греты Тунберг и ее поклонников (цели его были объявлены несколько недель спустя после того, как Грета взошла на трибуну ООН). «Люди восстают против экономических элит, которые, по их мнению, их предали, и наши усилия по ограничению глобального потепления до 1,5 градуса по Цельсию опасно проваливаются, — заявил профессор Клаус Шваб, основатель и исполнительный директор Всемирного экономического форума. — Учитывая, что мир находится на критическом перекрестке, в 2019 году мы должны разработать «Манифест Давоса-2020», чтобы переосмыслить цели и системы показателей для компаний и правительств».
Полностью программу Давоса можно почитать тут (на английском). В рамках Давоса пройдет и «Русский дом», третий по счету. Это официальная российская резиденция и многофункциональная площадка для проведения деловых встреч, переговоров и неформального общения лидеров бизнес-сообщества, известных политиков, экономистов, ученых и представителей творческих профессий в дни проведения ежегодного Всемирного экономического форума (WEF).
Пройдет ли Азиатский финансовый форум в случае беспорядков в Гонконге — неясно
Неделей ранее на другой части полушария, в Гонконге, должен будет пройти Азиатский финансовый форум (AFF), который объединяет самых влиятельных членов мирового финансового и делового сообщества, чтобы обсудить события и тенденции в динамично развивающихся рынках Азии. Его темами станут «Эволюция глобальной торговли и финансирования цепочки поставок», «Управление активами в Азии: новые рубежи, проблемы и возможности». Пока, правда, неизвестно, пройдет ли он в действительности в свете уличных манифестаций и беспорядков в самом Гонконге и напряженных отношениях с Китаем.
С 12 по 14 февраля в главном медиацентре Сочи пройдет Российский инвестиционный форум, традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России, при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. В 2019 году мероприятия Российского инвестиционного форума посетили более 8 000 участников из 65 стран мира. На форуме были представлены 84 субъекта Российской Федерации, из них 79 — на уровне глав. Тема форума пока неизвестна. Зато известно, что в день открытия РИФ в Сочи откроется и форум «Здоровое общество — 2020», посвященный росту продолжительности жизни от 80 и больше лет.
Февраль: в Казани пройдет Поволжский агропромышленный форум, а в Берлине обсудят искоренение голода
В те же дни, с 12 по 14 февраля, в Казани в «Казань Экспо» пройдет Поволжский агропромышленный форум — 2020 (организатор ОАО «Казанская ярмарка»). В рамках форума пройдут: 23-я международная специализированная выставка «Агрокомплекс: Интерагро. Анимед. Фермер Поволжья» и 20-я специализированная выставка «ВолгаПродЭкспо». В ее рамках можно презентовать свои продукцию, услуги, технологии большому числу потенциальных потребителей и покупателей: более 11 000 посетителей, среди которых 78% — специалисты, 24% — руководители. По сфере деятельности: 38,8% — производство, 22,4% — оптовая торговля, 15,3% — розничная торговля. Программа форума пока неизвестна.
К слову, с 16 по 18 января в Берлине пройдет международная конференция по вопросам агропродовольственной политики Global Forum for Food and Agriculture Berlin (GFFA). На которой должны собраться около 70 министров сельского хозяйства со всего мира и высокопоставленные представители международных организаций. Целью мероприятия станет повышение осведомленности общественности о роли, которую играет торговля и интегрированная торговая система для глобальной продовольственной безопасности. «Обеспечение глобальной продовольственной безопасности — искоренение голода: в настоящее время почти 821 миллион человек в мире страдают от голода и около 2 миллиардов человек страдают от недоедания. Мы намерены совместно работать над поиском решений для сельскохозяйственного сектора в целях обеспечения глобальной продовольственной безопасности и реализации права на достаточное питание на глобальном уровне. Тем самым мы надеемся внести свой вклад в реализацию целей в области устойчивого развития на период до 2030 года», — отмечают организаторы форума.
…а в Краснодаре — проблемы зернового рынка России и его экспорта
На следующий день после казанского форума,14 февраля, в Краснодаре откроется IV сельскохозяйственный форум «Зерно России — 2020» — отраслевое мероприятие, посвященное развитию и проблемам зернового рынка страны. Основной темой станут обзор российского зернового рынка, подведение итогов, прогнозы производства и динамики цен, вопросы экспорта зерна, биржевой торговли, новых технологий в аграрном секторе и другие. Аудитория форума весьма представительна: это агрохолдинги, агрофирмы, КФХ, производители и поставщики сельхозтехники, семян, СЗР и оборудования, элеваторы, портовые элеваторы, хлебозаводы, представители Министерства сельского хозяйства и АККОР, страховых компаний и банков, брокеры, трейдеры, экспортеры зерна и другие.
Февраль: в Башнях Этихад поговорят о нефтехимии, в Москве об инновационных платежных решениях для транспорта
С 18 по 20 февраля в ОАЭ, в Башнях Этихад в Абу-Даби, пройдет Международный форум по нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности Middle East Technology Forum for Refining & Petrochemicals (ME-Tech). Главными темами конференции станут: новые проекты и тематические исследования от крупнейших региональных компаний, обзор состояния и тенденций ближневосточного рынка нефтепереработки и нефтехимии, интеграция отраслей нефтеочистки и нефтепереработки, нефтехимия, новейшие нефтеперерабатывающие и нефтехимические технологии.
Мероприятие рассчитано на специалистов отрасли и пройдет при поддержке Euro Petroleum Consultants, ведущей независимой консалтинговой компании в нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности.
20 февраля в Москве, в «Технополисе Москва», состоится специализированный форум «Инновационные платежные решения для транспорта 2020», который будет полностью посвящен развитию платежных решений на городском и пригородном общественном транспорте, регулированию отрасли, созданию единого транспортного пространства, интеграции платежных решений с городскими сервисами и социальными проектами, дистрибуции билетов. На форуме ожидается дискуссия руководителей транспортных компаний и представителей государственной власти, в ней предлагается участие представителей регионов со всей России, «которые уже реализовали у себя платежные решения для транспорта, и тех, кто только собирается это делать».
В фокусе внимания участников современные тренды и технологии для сбора оплаты в общественном транспорте и развитие отрасли в эпоху цифровой экономики.
Кудрин с Бегловым обсудят в Питере вклад человеческого капитала в экономический рост
28 февраля откроется Санкт-Петербургский Международный форум труда, 4-й по счету, организованный при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ, он должен стать крупнейшей в стране площадкой для обсуждения вопросов, связанных с развитием человеческого капитала, и содействовать созданию комплексной Стратегии развития человеческого капитала РФ, основанной на передовых научных исследованиях и лучших мировых практиках.
Ожидается, что в форуме примут участие глава Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, которые обсудят, как экономика роста требует от государственных и бизнес проектов выработки согласованной политики развития человеческого капитала, ее увязки с политикой экономического роста.
Март-2020: за 250 тыс. рублей в «Вегас Сити» можно послушать CEO крупнейших и ведущих компаний
В марте состоятся три крупных мероприятия. Во-первых, с 18 по 20 марта пройдет XX Международный форум «Экология большого города 2020», крупнейшее на Северо-Западе мероприятие в области охраны окружающей среды и рационального природопользования, природоохранного оборудования, технологий и услуг, совместно с конференцией «ЖКХ России», что «позволяет консолидировать усилия по созданию благоприятной для жизни городской среды». Цель форума — продвижение и внедрение в России инновационного природоохранного оборудования и технологий, которые способствуют: cохранению природных ресурсов, укреплению экологической безопасности, улучшению качества жизни населения в крупных городах.
24 марта в «Вегас Сити» в Москве состоится Synergy Management Forum, который должен собрать CEO крупнейших российских и международных компаний, они поделятся опытом решения конкретных бизнес-задач. На мероприятии предполагается обсудить успешные кейсы по пяти драйверам роста бизнеса: управление, продажи, издержки, технологии и команда: как разработать успешную стратегию, выстроить систему продаж, выйти на экспорт, собрать команду — только практические решения и рекомендации, которые можно и нужно использовать для развития компании.
Темой панельной дискуссии станет «Как выйти на экспорт и выиграть конкуренцию у местных компаний. Made in Russia: успешный опыт продвижения брендов на заграничных рынках, какие российские товары будут востребованы за рубежом в ближайшие годы, перспективные рынки за границей, на которые можно выйти с минимальными вложениями». Стоимость участия в форуме Synergy, как обычно, высокая, платиновый доступ обойдется в 250 тыс. рублей.
Март-2020: в Московской области соберутся участники в распределении 25,7 трлн рублей бюджетных средств
А с 25 по 27 марта 2020 года в конгрессно-выставочном центре «Патриот» (Московская область) пройдет XVI форум-выставка «Госзаказ — за честные закупки». Это ежегодное деловое мероприятие федерального уровня в сфере государственных, муниципальных и корпоративных закупок.
В 2020 году в рабочую повестку форума будут включены две магистральные темы. Первая — обсуждение дальнейшего развития контрактной системы, реформирование которой направлено на эффективную реализацию 12 национальных проектов. Вторая — использование возможности предприятий оборонного комплекса по наращиванию выпуска гражданской продукции.
Ядро целевой аудитории Форума составляют распорядители бюджетных и корпоративных средств, а также заказчики всех уровней. «Таким образом, предприятия смогут показать свою продукцию непосредственно тем участникам, в руках которых находится процесс распределения средств, выделенных на реализацию национальных проектов, — это ни много ни мало 25,7 трлн руб.», — отмечается на сайте форума.
Апрель-2020: о ситуации с блокчейном в бизнесе можно узнать в ВТЦ ОАЭ или в Москве
Апрель начнется с обсуждения блокчейна во Всемирном торговом центре в Дубай (ОАЭ), с 7 по 8 апреля здесь пройдет Future Blockchain Summit 2020, самый большой и самый ожидаемый в мире форум по блокчейну с аудиторией более 10 тыс. гостей, целью которого является раскрытие огромного потенциала революционных технологий. Форум призван ускорить глобальный диалог и привлечь некоторые из крупнейших имен в отрасли.
В России вопросы блокчейна можно обсудить в Москве 22—23 апреля на форуме Blockchain Life 2020 — это будет 5-й юбилейный международный форум по блокчейну, криптовалютам и майнингу. Среди 5 000 участников из 70 стран: топ-менеджмент ведущих международных криптовалютных проектов, бизнесмены и предприниматели, блокчейн-разработчики, производители и поставщики майнинг-оборудования, основатели блокчейн-стартапов, представители государственной власти и знаменитости криптоиндустрии. Ключевыми задачами форума станут: развитие блокчейна и его внедрение в бизнес, анализ актуальных способов заработка в области криптовалют, трейдинга и майнинга, создание площадки для диалога между отраслевым комьюнити и государственными структурами.
Участие в главном нефтегазовом форуме РФ может обойтись в 250 тыс. рублей
С 14 по 15 апреля в «Экспоцентре» Москвы пройдет «Национальный нефтегазовый форум 2020», «первое в современной истории России мероприятие федерального масштаба», организованное Министерством энергетики России совместно с ведущими предпринимательскими и отраслевыми объединениями — Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленной палатой России (ТПП РФ), Союзом нефтегазопромышленников России, Российским газовым обществом. В форуме, стоимость участия в котором составит 70—250 тыс. рублей на человека, обсудят долгосрочные цели и задачи нефтегазового сектора, развитие рыночной инфраструктуры энергетики, инновации и энергоэффективность в отрасли, анализ фискальной политики, создание конкурентной рыночной среды, совершенствование прогнозирования мировой цены углеводородов, международное сотрудничество и внешнеторговую политику.
А в Казани 15—16 апреля пройдет Российский венчурный форум 2020. В этом году на форум приезжало 1 120 спикеров, из них 850 инвесторов из России и более чем 30 зарубежных стран. Проходил форум при участии президента РТ Рустама Минниханова. Тематика нового форума пока неизвестна.
С 27 по 29 апреля (предполагаемая дата) в Санкт-Петербурге состоится «Российский международный энергетический форум — 2020» — ежегодное конгрессно-выставочное мероприятие для специалистов топливно-энергетической отрасли, крупнейшее международное мероприятие в России и странах СНГ. Основная задача проекта — создание площадки для диалога между отраслевыми корпорациями, органами государственной власти и научным сообществом. В программе 2020 года: генерация, передача и распределение электроэнергии; энергосбережение и энергоэффективные технологии; тепловая генерация, теплоснабжение; распределенная генерация, микрогенерация; цифровизация в энергетике; импортозамещение и инновации в ТЭК; кадровая подготовка; инвестиции и финансирование в ТЭК. Всего — 17 направлений.
Май-2020: пивной конкурс в Сочи и обсуждение проблем Волги в Нижнем Новгороде
С 19 по 22 мая пройдет любопытное мероприятие — Международный форум «Пиво» в Сочи, крупнейшее в России специализированное выставочное мероприятие пивной индустрии, главное место встречи крупнейших представителей пивоваренной индустрии России и зарубежных предприятий. Форум, существующий уже четверть века, предложит гостям экспозицию с участием более 250 ведущих предприятий пивоваренной отрасли России, СНГ, Европы, Азии и Америки, Международный профессиональный конкурс пива, безалкогольных напитков, сырья и оборудования, не говоря уже про научную конференцию и дискуссионные круглые столы.
С 19 по 22 мая (предполагаемая дата) пройдет важный с точки зрения нацпрограммы по улучшению экосистемы Волги Международный научно-промышленный форум «Великие реки» (экологическая, гидрометеорологическая и энергетическая безопасность) (ICEF) в Нижнем Новгороде. Форум «Великие реки» в своей подготовке и работе руководствуется решениями международных конференций ООН, а также национальным проектом «Экология», федеральными приоритетными проектами «Оздоровление Волги», «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012—2020 годах» и другими международными и российскими программами развития территорий.
Май-2020: очередной Startup Village в Сколково и Столыпинский форум
21—22 мая в инновационном центре «Сколково» состоится восьмая ежегодная международная стартап-конференция для технологических предпринимателей. На Startup Village «стартапы встречаются с инвесторами, перенимают опыт и знания успешных предпринимателей из разных стран, презентуют свои проекты на конкурсе и на инновационном базаре, а крупные технологические корпорации, представители власти и институтов развития обсуждают технологические тренды и способы формирования нового поколения российских предпринимателей». О статусе мероприятия говорит хотя бы внушительный список спикеров прошлого года, от Ильдара Абдуллина (Ак Барс Банк) до Виктора Вексельберга.
В конце мая по традиции должен пройти третий Столыпинский форум, но пока информации об этом нет, хотя подготовка к нему началась: предполагаемая дата — 22 мая 2020 года. Напомним, второй Столыпинский форум был посвящен, во-первых, решениям для развития несырьевого сектора экономики, во-вторых, диалогу представителей бизнеса и государства.
Июнь-2020: от Питерского экономического форума до Машиностроительного кластерного в Казани
Первое полугодие закроет Петербургский экономический форум — 2020, который состоится с 3 по 6 июня.
Напомним, в работе ПМЭФ-2019 приняли участие более 19 тысяч человек из 145 стран мира. В рамках форума было подписано 745 соглашений на общую сумму 3 трлн 271 млрд рублей. Состоялось более 230 мероприятий, в том числе свыше 170 сессий в рамках основной программы, в формате панельных дискуссий и круглых столов, тематических бизнес-завтраков, теледебатов, страновых бизнес-диалогов. Основным событием форума стало пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина. Впервые в рамках ПМЭФ-2019 состоялся Фестиваль культуры, организованный фондом «Росконгресс» при поддержке правительства Санкт-Петербурга, который проходил четыре дня.
Деловая программа форума в 2020 году, конечно, пока неизвестна, как и его тема.
Наконец, с 8 по 12 июня в Москве пройдет Неделя российского ретейла — 2020, масштабное отраслевое мероприятие в сфере розничной торговли с участием бизнеса и государства, на котором «формируются основные направления развития сферы розничной торговли, определяются подходы государства к развитию современного и цивилизованного рынка ретейла. Организаторами Недели ретейла являются Министерство промышленности и торговли РФ и Российская ассоциация экспертов рынка ретейла.
С 18 по 19 июня в «Казань Экспо» пройдет VI Машиностроительный кластерный форум — 2020 — его программа пока находится в разработке. Напомним, в этом году форум был посвящен теме «Индустрия 4.0 — матричное производство, повышение производительности без сокращения персонала», и прошел он в Иннополисе — приняло участие более 1000 ведущих экспертов из 44 регионов России и 14 зарубежных стран — Белоруссии, Германии, Казахстана, Китая, ОАЭ, Пакистана, Турции, Франции и других.
Июль-2020: «Урбан-форум» в парке «Зарядье» и нефтегазовый во Владивостоке
С 2 по 5 июля в парке «Зарядье» (Москва) пройдет Moscow Urban Forum 2020, международный конгресс, посвященный вызовам развития глобальных мегаполисов. MUF объединяет представителей городских администраций России и мира, архитекторов, градостроителей, девелоперов, руководителей финансовых компаний, инвесторов, технологические стартапы, представителей медиа и горожан. Конгресс 2019 года был посвящен теме «Качество жизни. Проекты, меняющие города».
А с 8 по 9 июля 2020 года во Владивостке состоится 5-й международный инвестиционный форум и выставка «Восточный нефтегазовый форум», который будет посвящен реализации важнейших стратегических нефтегазовых проектов региона от Красноярского края до Сахалинской области: разработка нефтегазовых месторождений, таких как Ковыктинское и Чаяндинское, строительство Амурского ГПЗ, ВНХП, «Силы Сибири», терминала СУГ в порту Владивосток, Чонский проект, Магаданские месторождения — шельф Охотского моря и проч. Значительный процент участников составляют представители инвестиционных компаний из Китая, Японии, Кореи.
Осень-2020: от выставки российского оружия до развития Дальнего Востока
По осенним мероприятиям 2020 года известна информация лишь по нескольким. В конце августа, с 23 по 29 число, пройдет форум «Армия-2020» в городе Кубинка Московской области — организатором выступит Минобороны РФ. Форум пройдет в шестой раз и является базовой платформой «для демонстрации лучших достижений научно-технической мысли, воплощенных в современных и перспективных образцах интеллектуального оружия, военной техники и технологий, в проектах в области строительства и материально-технического обеспечения, а также для предприятий, готовых выступить в линейке кооперации различных уровней в интересах оборонно-промышленного комплекса — крупнейшего потребителя современного высокотехнологичного производственного оборудования, материалов и комплектующих».
Целями форума в 2020 году станет содействие техническому переоснащению и повышению эффективности деятельности Министерства обороны РФ, стимулирование инновационного развития оборонно-промышленного комплекса, развитие военно-технического сотрудничества с иностранными государствами, «формирование позитивного имиджа Минобороны России как современной и динамично развивающейся структуры и популяризация службы в Вооруженных силах Российской Федерации».
2—5 сентября пройдет Восточный экономический форум «Дальний Восток — горизонты развития — 2020» на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Ни темы, ни его программы пока не определены.
Наконец, в октябре ожидается проведение Synergy Global Forum в Санкт-Петербурге. Напомним, в этом году спикерами были голливудский актер Арнольд Шварценеггер, основатель Zuckerberg Media Рэнди Цукерберг, профессор Гарвардской школы бизнеса Майкл Портер, популярный instagram-блогер Аманда Черни, боец UFC Хабиб Нурмагомедов.
Татарстанский нефтегазохимический форум — 2020 должен пройти с 9 по 11 сентября 2020 года.
Первый всероссийский форум по нацпроектам пройдет в 2020 году в Татарстане
Кроме того, известно, что Первый всероссийский форум по нацпроектам пройдет в Татарстане в 2020 году (точная дата и место проведения пока неизвестны). Из федерального бюджета на мероприятие выделят 50 млн рублей. Он станет первым подобным форумом. Проведение Всероссийского форума «Национальное развитие» должно позволить федеральным и региональным органам власти при участии бизнеса и общественных организаций сформировать единые подходы к достижению национальных целей развития и реализации национальных проектов.
В состав оргкомитета вошел президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. «В рамках форума, в частности, планируется проводить презентации лучших практик реализации национальных проектов, круглые столы и дискуссии», — отмечено в постановлении. Напомним, Татарстан участвует в 49 федеральных проектах. В течение 3 лет республика направит на их реализацию 53,8 млрд рублей. Из них 35,2 млрд выделит федеральный бюджет, 18,6 млрд — республиканский.
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