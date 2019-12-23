Деловой 2020-й: ответ Грете Тунберг в Давосе и первый форум по нацпроектам в Казани

Расписание главных деловых мероприятий в мире, России и Татарстане

В следующем году запланированы десятки форумов, выставок и конгрессов в Татарстане, России и в мире. Газета «Реальное время» выбрала самые важные, ключевые и любопытные события 2020 года, который начнется с ответа Давоса-2020 на экологическую критику Греты Тунберг и включит в себя Первый всероссийский форум по нацпроектам в Татарстане. На различных деловых форумах стороны обсудят всевозможные вопросы: от искоренения голода, экспорта зерна и инновационных платежных систем до пивной отрасли, вклада человеческого капитала в экономический рост, блокчейна, урбанистики, экологической ситуации в реке Волга и госзаказа.

Январь: Давос-2020 ответит Грете Тунберг на ее критику и посвятит себя глобальному потеплению

Деловой год в России откроется традиционным Гайдаровским форумом, который должен пройти с 15 по 16 января 2020 года. Это крупнейший международный экспертный форум, проходящий на территории РАНХиГС начиная с 2010 года. Он объединяет ведущих мировых ученых и политиков, представителей финансовых кругов и глобальной бизнес-элиты. Главной темой XI Гайдаровского форума в 2020 году станет экономический рост и положение России в глобальном рынке, отдельно эксперты обсудят социально-экономическую политику России. Известно также, что в качестве экспертов на нем выступят руководители зарубежных вузов. На площадке РАНХиГС, где состоится Гайдаровский форум, примут руководителей нескольких иностранных вузов. Среди них — основатель, председатель и исполнительный директор инновационного университета Minerva project Бен Нельсон, ректор Университета Нархоз Эндрю Вахтель и президент Университета Париж 1 Пантеон-Сорбонна Джорджес Хаддад.

Первым главным международным деловым форумом следующего года, конечно, станет Давос-2020 в Швейцарии — он пройдет 21—24 января. Темой, объявленной форумом в октябре 2019 года, названа «Заинтересованные стороны за сплоченный и устойчивый мир». В нем примут участие 3 тыс. гостей со всего мира, целью будет придать конкретное значение «капитализму заинтересованных сторон», помочь правительствам и международным учреждениям отслеживать прогресс в достижении Парижского соглашения по климату 2015 года и Целей в области устойчивого развития, под последними имеется в виду «Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» — набор целей для будущего международного сотрудничества, которые заменили собой Цели развития тысячелетия в конце 2015 года.

Давос-2020 станет ответом на критику Греты Тунберг и ее поклонников. Фото weforum.org

По сути, Давос-2020 станет ответом на критику Греты Тунберг и ее поклонников (цели его были объявлены несколько недель спустя после того, как Грета взошла на трибуну ООН). «Люди восстают против экономических элит, которые, по их мнению, их предали, и наши усилия по ограничению глобального потепления до 1,5 градуса по Цельсию опасно проваливаются, — заявил профессор Клаус Шваб, основатель и исполнительный директор Всемирного экономического форума. — Учитывая, что мир находится на критическом перекрестке, в 2019 году мы должны разработать «Манифест Давоса-2020», чтобы переосмыслить цели и системы показателей для компаний и правительств».

Полностью программу Давоса можно почитать тут (на английском). В рамках Давоса пройдет и «Русский дом», третий по счету. Это официальная российская резиденция и многофункциональная площадка для проведения деловых встреч, переговоров и неформального общения лидеров бизнес-сообщества, известных политиков, экономистов, ученых и представителей творческих профессий в дни проведения ежегодного Всемирного экономического форума (WEF).

Пройдет ли Азиатский финансовый форум в случае беспорядков в Гонконге — неясно

Неделей ранее на другой части полушария, в Гонконге, должен будет пройти Азиатский финансовый форум (AFF), который объединяет самых влиятельных членов мирового финансового и делового сообщества, чтобы обсудить события и тенденции в динамично развивающихся рынках Азии. Его темами станут «Эволюция глобальной торговли и финансирования цепочки поставок», «Управление активами в Азии: новые рубежи, проблемы и возможности». Пока, правда, неизвестно, пройдет ли он в действительности в свете уличных манифестаций и беспорядков в самом Гонконге и напряженных отношениях с Китаем.

Азиатский финансовый форум (AFF) объединяет самых влиятельных членов мирового финансового и делового сообщества. Фото hktdc.com

С 12 по 14 февраля в главном медиацентре Сочи пройдет Российский инвестиционный форум, традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России, при участии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. В 2019 году мероприятия Российского инвестиционного форума посетили более 8 000 участников из 65 стран мира. На форуме были представлены 84 субъекта Российской Федерации, из них 79 — на уровне глав. Тема форума пока неизвестна. Зато известно, что в день открытия РИФ в Сочи откроется и форум «Здоровое общество — 2020», посвященный росту продолжительности жизни от 80 и больше лет.

Февраль: в Казани пройдет Поволжский агропромышленный форум, а в Берлине обсудят искоренение голода

В те же дни, с 12 по 14 февраля, в Казани в «Казань Экспо» пройдет Поволжский агропромышленный форум — 2020 (организатор ОАО «Казанская ярмарка»). В рамках форума пройдут: 23-я международная специализированная выставка «Агрокомплекс: Интерагро. Анимед. Фермер Поволжья» и 20-я специализированная выставка «ВолгаПродЭкспо». В ее рамках можно презентовать свои продукцию, услуги, технологии большому числу потенциальных потребителей и покупателей: более 11 000 посетителей, среди которых 78% — специалисты, 24% — руководители. По сфере деятельности: 38,8% — производство, 22,4% — оптовая торговля, 15,3% — розничная торговля. Программа форума пока неизвестна.

С 12 по 14 февраля в «Казань Экспо» пройдет Поволжский агропромышленный форум — 2020, 23-я международная специализированная выставка «Агрокомплекс: Интерагро. Анимед. Фермер Поволжья» и 20-я специализированная выставка «ВолгаПродЭкспо». Фото Максима Платонова

К слову, с 16 по 18 января в Берлине пройдет международная конференция по вопросам агропродовольственной политики Global Forum for Food and Agriculture Berlin (GFFA). На которой должны собраться около 70 министров сельского хозяйства со всего мира и высокопоставленные представители международных организаций. Целью мероприятия станет повышение осведомленности общественности о роли, которую играет торговля и интегрированная торговая система для глобальной продовольственной безопасности. «Обеспечение глобальной продовольственной безопасности — искоренение голода: в настоящее время почти 821 миллион человек в мире страдают от голода и около 2 миллиардов человек страдают от недоедания. Мы намерены совместно работать над поиском решений для сельскохозяйственного сектора в целях обеспечения глобальной продовольственной безопасности и реализации права на достаточное питание на глобальном уровне. Тем самым мы надеемся внести свой вклад в реализацию целей в области устойчивого развития на период до 2030 года», — отмечают организаторы форума.

…а в Краснодаре — проблемы зернового рынка России и его экспорта

На следующий день после казанского форума,14 февраля, в Краснодаре откроется IV сельскохозяйственный форум «Зерно России — 2020» — отраслевое мероприятие, посвященное развитию и проблемам зернового рынка страны. Основной темой станут обзор российского зернового рынка, подведение итогов, прогнозы производства и динамики цен, вопросы экспорта зерна, биржевой торговли, новых технологий в аграрном секторе и другие. Аудитория форума весьма представительна: это агрохолдинги, агрофирмы, КФХ, производители и поставщики сельхозтехники, семян, СЗР и оборудования, элеваторы, портовые элеваторы, хлебозаводы, представители Министерства сельского хозяйства и АККОР, страховых компаний и банков, брокеры, трейдеры, экспортеры зерна и другие.

Форум «Зерно России» — отраслевое мероприятие, посвященное развитию и проблемам зернового рынка страны. Фото tvkrasnodar.ru

Февраль: в Башнях Этихад поговорят о нефтехимии, в Москве об инновационных платежных решениях для транспорта

С 18 по 20 февраля в ОАЭ, в Башнях Этихад в Абу-Даби, пройдет Международный форум по нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности Middle East Technology Forum for Refining & Petrochemicals (ME-Tech). Главными темами конференции станут: новые проекты и тематические исследования от крупнейших региональных компаний, обзор состояния и тенденций ближневосточного рынка нефтепереработки и нефтехимии, интеграция отраслей нефтеочистки и нефтепереработки, нефтехимия, новейшие нефтеперерабатывающие и нефтехимические технологии.

Мероприятие рассчитано на специалистов отрасли и пройдет при поддержке Euro Petroleum Consultants, ведущей независимой консалтинговой компании в нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности.

20 февраля в Москве, в «Технополисе Москва», состоится специализированный форум «Инновационные платежные решения для транспорта 2020», который будет полностью посвящен развитию платежных решений на городском и пригородном общественном транспорте, регулированию отрасли, созданию единого транспортного пространства, интеграции платежных решений с городскими сервисами и социальными проектами, дистрибуции билетов. На форуме ожидается дискуссия руководителей транспортных компаний и представителей государственной власти, в ней предлагается участие представителей регионов со всей России, «которые уже реализовали у себя платежные решения для транспорта, и тех, кто только собирается это делать».

В фокусе внимания участников современные тренды и технологии для сбора оплаты в общественном транспорте и развитие отрасли в эпоху цифровой экономики.

Форум «Инновационные платежные решения для транспорта 2020» будет посвящен созданию единого транспортного пространства, интеграции платежных решений с городскими сервисами и социальными проектами. Фото Максима Платонова

Кудрин с Бегловым обсудят в Питере вклад человеческого капитала в экономический рост

28 февраля откроется Санкт-Петербургский Международный форум труда, 4-й по счету, организованный при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ, он должен стать крупнейшей в стране площадкой для обсуждения вопросов, связанных с развитием человеческого капитала, и содействовать созданию комплексной Стратегии развития человеческого капитала РФ, основанной на передовых научных исследованиях и лучших мировых практиках.

Ожидается, что в форуме примут участие глава Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, которые обсудят, как экономика роста требует от государственных и бизнес проектов выработки согласованной политики развития человеческого капитала, ее увязки с политикой экономического роста.

Март-2020: за 250 тыс. рублей в «Вегас Сити» можно послушать CEO крупнейших и ведущих компаний

В марте состоятся три крупных мероприятия. Во-первых, с 18 по 20 марта пройдет XX Международный форум «Экология большого города 2020», крупнейшее на Северо-Западе мероприятие в области охраны окружающей среды и рационального природопользования, природоохранного оборудования, технологий и услуг, совместно с конференцией «ЖКХ России», что «позволяет консолидировать усилия по созданию благоприятной для жизни городской среды». Цель форума — продвижение и внедрение в России инновационного природоохранного оборудования и технологий, которые способствуют: cохранению природных ресурсов, укреплению экологической безопасности, улучшению качества жизни населения в крупных городах.

24 марта в «Вегас Сити» в Москве состоится Synergy Management Forum, который должен собрать CEO крупнейших российских и международных компаний, они поделятся опытом решения конкретных бизнес-задач. На мероприятии предполагается обсудить успешные кейсы по пяти драйверам роста бизнеса: управление, продажи, издержки, технологии и команда: как разработать успешную стратегию, выстроить систему продаж, выйти на экспорт, собрать команду — только практические решения и рекомендации, которые можно и нужно использовать для развития компании.

Synergy Management Forum должен собрать CEO крупнейших российских и международных компаний. Фото synergymanagementforum.ru

Темой панельной дискуссии станет «Как выйти на экспорт и выиграть конкуренцию у местных компаний. Made in Russia: успешный опыт продвижения брендов на заграничных рынках, какие российские товары будут востребованы за рубежом в ближайшие годы, перспективные рынки за границей, на которые можно выйти с минимальными вложениями». Стоимость участия в форуме Synergy, как обычно, высокая, платиновый доступ обойдется в 250 тыс. рублей.

Март-2020: в Московской области соберутся участники в распределении 25,7 трлн рублей бюджетных средств

А с 25 по 27 марта 2020 года в конгрессно-выставочном центре «Патриот» (Московская область) пройдет XVI форум-выставка «Госзаказ — за честные закупки». Это ежегодное деловое мероприятие федерального уровня в сфере государственных, муниципальных и корпоративных закупок.

В 2020 году в рабочую повестку форума будут включены две магистральные темы. Первая — обсуждение дальнейшего развития контрактной системы, реформирование которой направлено на эффективную реализацию 12 национальных проектов. Вторая — использование возможности предприятий оборонного комплекса по наращиванию выпуска гражданской продукции.

Ядро целевой аудитории Форума составляют распорядители бюджетных и корпоративных средств, а также заказчики всех уровней. «Таким образом, предприятия смогут показать свою продукцию непосредственно тем участникам, в руках которых находится процесс распределения средств, выделенных на реализацию национальных проектов, — это ни много ни мало 25,7 трлн руб.», — отмечается на сайте форума.

Ядро целевой аудитории форума составляют распорядители бюджетных и корпоративных средств, а также заказчики всех уровней. Фото forum-goszakaz.ru

Апрель-2020: о ситуации с блокчейном в бизнесе можно узнать в ВТЦ ОАЭ или в Москве

Апрель начнется с обсуждения блокчейна во Всемирном торговом центре в Дубай (ОАЭ), с 7 по 8 апреля здесь пройдет Future Blockchain Summit 2020, самый большой и самый ожидаемый в мире форум по блокчейну с аудиторией более 10 тыс. гостей, целью которого является раскрытие огромного потенциала революционных технологий. Форум призван ускорить глобальный диалог и привлечь некоторые из крупнейших имен в отрасли.

В России вопросы блокчейна можно обсудить в Москве 22—23 апреля на форуме Blockchain Life 2020 — это будет 5-й юбилейный международный форум по блокчейну, криптовалютам и майнингу. Среди 5 000 участников из 70 стран: топ-менеджмент ведущих международных криптовалютных проектов, бизнесмены и предприниматели, блокчейн-разработчики, производители и поставщики майнинг-оборудования, основатели блокчейн-стартапов, представители государственной власти и знаменитости криптоиндустрии. Ключевыми задачами форума станут: развитие блокчейна и его внедрение в бизнес, анализ актуальных способов заработка в области криптовалют, трейдинга и майнинга, создание площадки для диалога между отраслевым комьюнити и государственными структурами.

В России вопросы блокчейна можно обсудить в Москве 22—23 апреля на форуме Blockchain Life 2020. Фото blockchain-life.com

Участие в главном нефтегазовом форуме РФ может обойтись в 250 тыс. рублей

С 14 по 15 апреля в «Экспоцентре» Москвы пройдет «Национальный нефтегазовый форум 2020», «первое в современной истории России мероприятие федерального масштаба», организованное Министерством энергетики России совместно с ведущими предпринимательскими и отраслевыми объединениями — Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленной палатой России (ТПП РФ), Союзом нефтегазопромышленников России, Российским газовым обществом. В форуме, стоимость участия в котором составит 70—250 тыс. рублей на человека, обсудят долгосрочные цели и задачи нефтегазового сектора, развитие рыночной инфраструктуры энергетики, инновации и энергоэффективность в отрасли, анализ фискальной политики, создание конкурентной рыночной среды, совершенствование прогнозирования мировой цены углеводородов, международное сотрудничество и внешнеторговую политику.

А в Казани 15—16 апреля пройдет Российский венчурный форум 2020. В этом году на форум приезжало 1 120 спикеров, из них 850 инвесторов из России и более чем 30 зарубежных стран. Проходил форум при участии президента РТ Рустама Минниханова. Тематика нового форума пока неизвестна.

С 27 по 29 апреля (предполагаемая дата) в Санкт-Петербурге состоится «Российский международный энергетический форум — 2020» — ежегодное конгрессно-выставочное мероприятие для специалистов топливно-энергетической отрасли, крупнейшее международное мероприятие в России и странах СНГ. Основная задача проекта — создание площадки для диалога между отраслевыми корпорациями, органами государственной власти и научным сообществом. В программе 2020 года: генерация, передача и распределение электроэнергии; энергосбережение и энергоэффективные технологии; тепловая генерация, теплоснабжение; распределенная генерация, микрогенерация; цифровизация в энергетике; импортозамещение и инновации в ТЭК; кадровая подготовка; инвестиции и финансирование в ТЭК. Всего — 17 направлений.

«Российский международный энергетический форум — 2020» — ежегодное международное конгрессно-выставочное мероприятие для специалистов топливно-энергетической отрасли, крупнейшее в России и странах СНГ. Фото hydropower.ru

Май-2020: пивной конкурс в Сочи и обсуждение проблем Волги в Нижнем Новгороде

С 19 по 22 мая пройдет любопытное мероприятие — Международный форум «Пиво» в Сочи, крупнейшее в России специализированное выставочное мероприятие пивной индустрии, главное место встречи крупнейших представителей пивоваренной индустрии России и зарубежных предприятий. Форум, существующий уже четверть века, предложит гостям экспозицию с участием более 250 ведущих предприятий пивоваренной отрасли России, СНГ, Европы, Азии и Америки, Международный профессиональный конкурс пива, безалкогольных напитков, сырья и оборудования, не говоря уже про научную конференцию и дискуссионные круглые столы.

С 19 по 22 мая (предполагаемая дата) пройдет важный с точки зрения нацпрограммы по улучшению экосистемы Волги Международный научно-промышленный форум «Великие реки» (экологическая, гидрометеорологическая и энергетическая безопасность) (ICEF) в Нижнем Новгороде. Форум «Великие реки» в своей подготовке и работе руководствуется решениями международных конференций ООН, а также национальным проектом «Экология», федеральными приоритетными проектами «Оздоровление Волги», «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012—2020 годах» и другими международными и российскими программами развития территорий.

Май-2020: очередной Startup Village в Сколково и Столыпинский форум

21—22 мая в инновационном центре «Сколково» состоится восьмая ежегодная международная стартап-конференция для технологических предпринимателей. На Startup Village «стартапы встречаются с инвесторами, перенимают опыт и знания успешных предпринимателей из разных стран, презентуют свои проекты на конкурсе и на инновационном базаре, а крупные технологические корпорации, представители власти и институтов развития обсуждают технологические тренды и способы формирования нового поколения российских предпринимателей». О статусе мероприятия говорит хотя бы внушительный список спикеров прошлого года, от Ильдара Абдуллина (Ак Барс Банк) до Виктора Вексельберга.

На Startup Village стартапы встречаются с инвесторами, перенимают опыт и знания успешных предпринимателей из разных стран, презентуют свои проекты. Фото rusvest.ru

В конце мая по традиции должен пройти третий Столыпинский форум, но пока информации об этом нет, хотя подготовка к нему началась: предполагаемая дата — 22 мая 2020 года. Напомним, второй Столыпинский форум был посвящен, во-первых, решениям для развития несырьевого сектора экономики, во-вторых, диалогу представителей бизнеса и государства.

Июнь-2020: от Питерского экономического форума до Машиностроительного кластерного в Казани

Первое полугодие закроет Петербургский экономический форум — 2020, который состоится с 3 по 6 июня.

Напомним, в работе ПМЭФ-2019 приняли участие более 19 тысяч человек из 145 стран мира. В рамках форума было подписано 745 соглашений на общую сумму 3 трлн 271 млрд рублей. Состоялось более 230 мероприятий, в том числе свыше 170 сессий в рамках основной программы, в формате панельных дискуссий и круглых столов, тематических бизнес-завтраков, теледебатов, страновых бизнес-диалогов. Основным событием форума стало пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина. Впервые в рамках ПМЭФ-2019 состоялся Фестиваль культуры, организованный фондом «Росконгресс» при поддержке правительства Санкт-Петербурга, который проходил четыре дня.

Деловая программа форума в 2020 году, конечно, пока неизвестна, как и его тема.

Наконец, с 8 по 12 июня в Москве пройдет Неделя российского ретейла — 2020, масштабное отраслевое мероприятие в сфере розничной торговли с участием бизнеса и государства, на котором «формируются основные направления развития сферы розничной торговли, определяются подходы государства к развитию современного и цивилизованного рынка ретейла. Организаторами Недели ретейла являются Министерство промышленности и торговли РФ и Российская ассоциация экспертов рынка ретейла.

С 8 по 12 июня в Москве пройдет Неделя российского ретейла — 2020, масштабное отраслевое мероприятие в сфере розничной торговли с участием бизнеса и государства. Фото facebook.com/rusretailweek

С 18 по 19 июня в «Казань Экспо» пройдет VI Машиностроительный кластерный форум — 2020 — его программа пока находится в разработке. Напомним, в этом году форум был посвящен теме «Индустрия 4.0 — матричное производство, повышение производительности без сокращения персонала», и прошел он в Иннополисе — приняло участие более 1000 ведущих экспертов из 44 регионов России и 14 зарубежных стран — Белоруссии, Германии, Казахстана, Китая, ОАЭ, Пакистана, Турции, Франции и других.

Июль-2020: «Урбан-форум» в парке «Зарядье» и нефтегазовый во Владивостоке

С 2 по 5 июля в парке «Зарядье» (Москва) пройдет Moscow Urban Forum 2020, международный конгресс, посвященный вызовам развития глобальных мегаполисов. MUF объединяет представителей городских администраций России и мира, архитекторов, градостроителей, девелоперов, руководителей финансовых компаний, инвесторов, технологические стартапы, представителей медиа и горожан. Конгресс 2019 года был посвящен теме «Качество жизни. Проекты, меняющие города».

А с 8 по 9 июля 2020 года во Владивостке состоится 5-й международный инвестиционный форум и выставка «Восточный нефтегазовый форум», который будет посвящен реализации важнейших стратегических нефтегазовых проектов региона от Красноярского края до Сахалинской области: разработка нефтегазовых месторождений, таких как Ковыктинское и Чаяндинское, строительство Амурского ГПЗ, ВНХП, «Силы Сибири», терминала СУГ в порту Владивосток, Чонский проект, Магаданские месторождения — шельф Охотского моря и проч. Значительный процент участников составляют представители инвестиционных компаний из Китая, Японии, Кореи.

«Восточный нефтегазовый форум» будет посвящен реализации важнейших стратегических нефтегазовых проектов региона от Красноярского края до Сахалинской области. Фото eastrussiaoilandgas.com

Осень-2020: от выставки российского оружия до развития Дальнего Востока

По осенним мероприятиям 2020 года известна информация лишь по нескольким. В конце августа, с 23 по 29 число, пройдет форум «Армия-2020» в городе Кубинка Московской области — организатором выступит Минобороны РФ. Форум пройдет в шестой раз и является базовой платформой «для демонстрации лучших достижений научно-технической мысли, воплощенных в современных и перспективных образцах интеллектуального оружия, военной техники и технологий, в проектах в области строительства и материально-технического обеспечения, а также для предприятий, готовых выступить в линейке кооперации различных уровней в интересах оборонно-промышленного комплекса — крупнейшего потребителя современного высокотехнологичного производственного оборудования, материалов и комплектующих».

Целями форума в 2020 году станет содействие техническому переоснащению и повышению эффективности деятельности Министерства обороны РФ, стимулирование инновационного развития оборонно-промышленного комплекса, развитие военно-технического сотрудничества с иностранными государствами, «формирование позитивного имиджа Минобороны России как современной и динамично развивающейся структуры и популяризация службы в Вооруженных силах Российской Федерации».

Форум «Армия» пройдет в Кубинке в шестой раз. Фото Руслана Давлетшина

2—5 сентября пройдет Восточный экономический форум «Дальний Восток — горизонты развития — 2020» на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Ни темы, ни его программы пока не определены.

Наконец, в октябре ожидается проведение Synergy Global Forum в Санкт-Петербурге. Напомним, в этом году спикерами были голливудский актер Арнольд Шварценеггер, основатель Zuckerberg Media Рэнди Цукерберг, профессор Гарвардской школы бизнеса Майкл Портер, популярный instagram-блогер Аманда Черни, боец UFC Хабиб Нурмагомедов.

Татарстанский нефтегазохимический форум — 2020 должен пройти с 9 по 11 сентября 2020 года.

Первый всероссийский форум по нацпроектам пройдет в 2020 году в Татарстане

Кроме того, известно, что Первый всероссийский форум по нацпроектам пройдет в Татарстане в 2020 году (точная дата и место проведения пока неизвестны). Из федерального бюджета на мероприятие выделят 50 млн рублей. Он станет первым подобным форумом. Проведение Всероссийского форума «Национальное развитие» должно позволить федеральным и региональным органам власти при участии бизнеса и общественных организаций сформировать единые подходы к достижению национальных целей развития и реализации национальных проектов.

В состав оргкомитета Первого всероссийского форума по нацпроектам вошел президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Фото Рината Назметдинова

В состав оргкомитета вошел президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. «В рамках форума, в частности, планируется проводить презентации лучших практик реализации национальных проектов, круглые столы и дискуссии», — отмечено в постановлении. Напомним, Татарстан участвует в 49 федеральных проектах. В течение 3 лет республика направит на их реализацию 53,8 млрд рублей. Из них 35,2 млрд выделит федеральный бюджет, 18,6 млрд — республиканский.