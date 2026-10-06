Маломерный флот как часть большой идеи

Яхты и маломерные суда, являясь важнейшим компонентом экономики водного туризма, остаются наименее прозрачным сектором

Рынок есть, спрос есть, статистики почти нет. Это мешает и государству, и бизнесу.

Отрасль находится в отчасти двойственном положении. С одной стороны — большое число производителей, эксплуатантов и общеизвестных задач. С другой — отсутствие консолидации и цельного видения отрасли как со стороны государства, так и самого бизнеса.

«Проблема не в отсутствии спроса, а в отсутствии системы, — считает Ксения Макарчук, исполнительный директор компании EastWind Yachts. — Нужен своего рода национальный проектный офис, который отработает в пилотных регионах выверенную структуру взаимодействия судостроения, инфраструктуры, регулирования, водного туризма в целом».

Ксения Макарчук является финалистом Национального конкурса «Сильные идеи для нового времени» и автором концепции «Корпорация развития яхтенной индустрии РФ».

Предложениями и идеями Ксения поделится с участниками конференции «Реки. Круизы. Маршруты». Ее выступление состоится 8 октября.



Конференция пройдет 8—9 октября в Казани при поддержке Федерального агентства морского и речного транспорта, Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, Государственного комитета Республики Татарстан по туризму.

Регистрация доступна на сайте мероприятия.

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