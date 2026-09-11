После двух лет фестивальных показов татарстанский фильм «Я приду» выходит к массовому зрителю

8 октября в российский прокат выходит семейный приключенческий фильм «Я приду», полностью снятый в Татарстане

До встречи с массовым зрителем картина прошлаболее 20 кинофестивалей, получила 10 наград и почти два года жила в режимефестивальных, закрытых и специальных показов.

Для создателей этот путь оказался не толькоспособом представить фильм профессиональному сообществу. Именно на показахкоманда постепенно поняла, ктоявляется зрителем «Я приду» и почему историю сложного подростка смотрятсемьями.

Режиссер фильма БулатСабитов говорит, чтокоманда сознательно не хотела превращать картину в назидательное кино дляподростков.

«Нам было важно рассказать историю живых ребят.Они ошибаются, спорят, принимают неправильные решения, учатся отвечать за них.И постепенно понимают вещи, которые взрослым кажутся очевидными: что рядомдолжны быть люди, которым ты доверяешь, и что силу человеку очень часто даетсемья».

Фильм рассчитан на аудиторию 12+, продолжительность составляет 83 минуты.

За время фестивального пути «Я приду» участвовалболее чем в 20кинофестивалях и получил 10 наград.

Одним из последних результатов стал X Феодосийскийкинофестиваль, где картина получила сразу две награды: была признана лучшим полнометражнымхудожественным фильмом по решению профессионального жюри и получила приз зрительских симпатий.

Для генерального продюсера фильма Дениса Супрунова вторая награда оказалась особеннопоказательной.

«Награда профессионального жюри важна для любогофильма. Но когда отдельно голосует зритель, для продюсера это уже другойсигнал. Мы ведь готовимся не к следующему фестивалю. Мы готовимся к прокату».

Из фильма вырос семейный проект: тема отношений главного героя с бабушкой постепенно получила продолжение уже за пределами кино.

Команда начала собирать фотографии зрителей с бабушками и старые семейные снимки. Так вокруг фильма появился народный семейный фотоархив.

По данным проекта, сейчас в его различных активностях участвуют около 22 тыс. человек, а в фотоархив загружено порядка 3 тыс. семейных фотографий.

К инициативе присоединились Евгений Кулик, Анастасия Волочкова, Аида Гарифуллина и Данис Зарипов, которые также поделились фотографиями из собственных семейных архивов.