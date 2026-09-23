Вопросы речных скоростных перевозок обсудят на борту «Метеора»
Участники конференции «Реки. Круизы. Маршруты» имеют возможность погрузиться в самую актуальную повестку на борту «Метеора» компании «Флот Республики Татарстан»
Сессия «Скоростные пассажирские перевозки как часть единой транспортной системы» пройдет 9 октября и соберет вместе руководителей компаний, чья деятельность в последние годы стремительно меняет ландшафт пассажирских перевозок в самых разных регионах России.
В повестке сессии:
- Модели развития скоростного пассажирского сообщения и туризма.
- Тарифообразование и субсидирование.
- Стратегии развития сети водных пассажирских перевозок Республики Татарстан и не только.
Среди спикеров:
- Дмитрий Громов, руководитель службы туризма и пассажирских перевозок, ПАО «Ленское объединенное речное пароходство» (Якутск);
- Никита Итальянцев, генеральный директор компании «Водолет» (Нижний Новгород);
- Дмитрий Коршунов, доцент кафедры логистики и маркетинга, ВГУВТ (Нижний Новгород);
- Юрий Куликов, генеральный директор компании «Водоходъ. Пассажирский порт» (Москва);
- Роман Лизалин, генеральный директор компании «Флот РТ» (Казань);
- Юрий Набатов, генеральный директор компании «Нева-Тревел» (Санкт-Петербург).
Конференция «Реки. Круизы. Маршруты» пройдет 8—9 октября в Казани при поддержке Федерального агентства морского и речного транспорта, Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, Государственного комитета Республики Татарстан по туризму.
В.О. 18+
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