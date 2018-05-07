Гараев Зуфар Фанилович
Общая информация
Родился 13 сентября 1972 года.
Образование:
1994 год — Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина ( специальность «юриспруденция» )
1996 год — Международная академия маркетинга и менеджмента
Трудовая деятельность:
1992 год — юрисконсульт Республиканского центра экстренной медицинской помощи, в последующем — заместителем начальника отдела валютных операций и международных расчетов Казанского филиала Межкомбанка
1997 – 2001 гг. – управляющий Казанским филиалом ООО «Камский коммерческий банк».
2001 – 2003 гг. – заместитель председателя правления – управляющий Казанским филиалом ООО «Камский коммерческий банк».
2003 — 2015 гг. — первый заместитель председателя правления ОАО «АК БАРС» БАНК.
С октября 2015 г. — и.о. председателя правления ПАО «АК БАРС» БАНК.
С ноября 2015 г. — председатель правления ПАО «АК БАРС» БАНК.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Декабристов, д. 1
- Телефон: 8 800 200-53-03
- Email: kanc@akbars.ru
- Сайт: www.akbars.ru
Дата последнего обновления: 07.05.2018