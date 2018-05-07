Список персон

Гараев Зуфар Фанилович

Финансы, Банки
Гараев Зуфар Фанилович Фото: Максим Платонов

Общая информация

Родился 13 сентября 1972 года.

Образование:

1994 год — Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина ( специальность «юриспруденция» )

1996 год — Международная академия маркетинга и менеджмента

Трудовая деятельность:

1992 год — юрисконсульт Республиканского центра экстренной медицинской помощи, в последующем — заместителем начальника отдела валютных операций и международных расчетов Казанского филиала Межкомбанка

1997 – 2001 гг. – управляющий Казанским филиалом ООО «Камский коммерческий банк».

2001 – 2003 гг. – заместитель председателя правления – управляющий Казанским филиалом ООО «Камский коммерческий банк».

2003 — 2015 гг. — первый заместитель председателя правления ОАО «АК БАРС» БАНК.

С октября 2015 г. — и.о. председателя правления ПАО «АК БАРС» БАНК.

С ноября 2015 г. — председатель правления ПАО «АК БАРС» БАНК.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Декабристов, д. 1
  • Телефон: 8 800 200-53-03
  • Email: kanc@akbars.ru
  • Сайт: www.akbars.ru

Дата последнего обновления: 07.05.2018

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