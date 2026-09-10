В Татарстане прошел форум «Мой голос»

Главной темой форума стало доверие — к информации, ее источникам и самому избирательному процессу.

В открытой дискуссии приняли участие представители избирательной системы, экспертного сообщества, социологи, политологи, журналисты и специалисты в сфере общественного контроля.

Открывая форум, председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев отметил, что сегодня доверие к выборам напрямую связано с доверием к информации о них.

«В период выборов особенно важно понимать, откуда получена информация. Официальные сведения о сроках голосования, порядке проведения выборов, кандидатах и работе избирательных комиссий должны быть доступны каждому. Поэтому мы призываем избирателей обращаться к официальным источникам и проверять информацию, которая вызывает вопросы или сомнения», — подчеркнул Андрей Кондратьев.

К участникам форума по видеосвязи обратился член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод. Он отметил активную работу институтов гражданского общества Татарстана и подготовку независимых общественных наблюдателей к предстоящему голосованию.

«Подготовлено большое количество независимых общественных наблюдателей, которые в дни голосования выйдут на избирательные участки в республике с тем, чтобы обеспечивать законность, открытость, прозрачность избирательного процесса. Легитимность — это не только законность избирательного процесса, это еще и доверие общества к итогам голосования, которые отражают интересы и чаяния этого общества», — отметил Александр Брод.

Он выразил уверенность, что институты гражданского общества сыграют важную роль в обеспечении легитимности предстоящих выборов.

Отдельный блок форума посвятили современным информационным угрозам и технологиям искусственного интеллекта. Кандидат социологических наук, эксперт Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Антон Лукаш обратил внимание на то, что искажение информационной реальности может использоваться для воздействия на отношение граждан к выборам.

Особое внимание участники форума уделили роли экспертного сообщества в избирательном процессе. Член Экспертного совета при ЦИК Татарстана Роман Беляков подчеркнул, что информационная открытость выборов сегодня должна опираться в том числе на профессиональный анализ происходящих процессов и новых практик.

Практическими советами о том, как ориентироваться в современном информационном потоке, поделилась заместитель руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Диана Василова. Она подчеркнула, что в условиях огромного потока сообщений и постоянного дефицита времени особенно важно находить время на саму информацию — внимательно прочитать ее, осмыслить и только после этого делать выводы. Именно нехватка такого внимания, по ее словам, становится одной из причин быстрого распространения недостоверных сообщений.

По ее словам, ложные сообщения особенно быстро распространяются за счет эмоциональной реакции аудитории: они апеллируют к страху, гневу или ощущению угрозы. Поэтому один из основных способов противостоять фейкам — не реагировать только на заголовок или эмоцию, а остановиться и проверить содержание и источник сообщения.

Разговор об информационном доверии продолжился обсуждением механизмов открытости непосредственно избирательного процесса. В дни голосования в Татарстане ожидается участие почти 14 тыс. наблюдателей, в том числе более 2,8 тыс. общественных наблюдателей, о чем рассказалПредседатель исполнительного комитета ТРО «Ассоциация юристов РТ», Председатель Комиссии общественной палаты РТ по правовым вопросам и общественному контролюТимур Какохо.

Еще одним инструментом открытости станет работа журналистов. Для работы на избирательных участках аккредитованы более 450 представителей средств массовой информации.



