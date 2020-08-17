В «Салават купере» ищут управу на подрядчика за «дырявые» новостройки

От фирмы депутата Казгордумы требуют устранить продувание наружных стен соципотечного дома

В Казани вызвали в суд очередного подрядчика, возводившего дома в соципотечном микрорайоне «Салават купере». Следом за многочисленными претензиями в адрес ПСО «Казань» и «Камгэсэнергостроя» иск получила и строительная компания «Грэйтстрой» депутата Казгордумы Владимира Никишова. Управляющая компания «УК «РСК», обслуживающая микрорайон, потребовала устранить строительные недоделки в одном из соципотечных домов. О том, как развивается судебный процесс, будет ли УК судиться со строителями по недостаткам в других домах и какую позицию в процессе занимает заказчик строительства — Госжилфонд при президенте РТ, — в материале «Реального времени».

Обязать «устранить продувание»



Поводом для иска стали многочисленные обращения жильцов дома № 7/11 по улице Виктора Сажинова. Люди жаловались на холод в квартирах. Причина, как выяснилось, в продувании наружных стен — злободневная проблема в микрорайоне, о которой «Реальное время» уже не раз писало.



Компания «УК «РСК» попросила суд обязать казанское ООО «Грэйтстрой» «устранить продувание наружных стен многоквартирного жилого дома, восстановить теплоизоляционные свойства наружных стен многоквартирного жилого дома».



В ходе рассмотрения истец заявил ходатайство о назначении судебной экспертизы, а ответчик — о приобщении к материалам дела отзыва, копий актов об устранении строительных недостатков квартир, копий актов осмотра жилых помещений. По всей видимости, ООО «Грэйтстрой» приобщило к материалам дела акты на работы, выполненные этой компанией по устранению недоделок подрядчиков-предшественников — ПСО «Казань» и «Камгэсэнергостроя». Известно, что возводить дома в 11-м квартале «Салават купере» изначально доверили компании Равиля Зиганшина, однако по причине неоднократных срывов стройки часть многоэтажек впоследствии передали другим подрядчикам.

Оба ходатайства суд удовлетворил, но дело так и не сдвинулось — судебные заседания уже дважды откладывались. Как стало известно «Реальному времени» из информированного источника, в пятницу в Госжилфонде при президенте РТ, который выступает заказчиком строительства, прошло очередное совещание по вопросу устранения недостатков в доме — с участием УК и подрядчика.

«Если жильцы обратятся с заявлениями, иски будут»

Жалобы на продувание наружных стен от «салаватовцев» чаще всего приходили как раз из 11-го квартала. Так, в феврале прошлого года соципотечница дома 11-1 Лилия Мухаметшина во время уборки обнаружила трещину в квартире, а когда сняла обои, пришла в ужас — трещина на несущей стене пролегала почти от пола до потолка. Сквозь нее задувал ветер, а сама щель была такой широкой, что можно было просунуть руку.



Неоднократно проверяющие организации и Минстрой заверяли жителей домов с продуваемыми насквозь стенами, что недостатки устранит тот подрядчик, который их допустил.

«Реальное время» обратилось в ООО «УК «РСК» с вопросами о том, сколько еще домов, которыми компания управляет в «Салават купере», имеют недостатки и планирует ли УК инициировать по ним новые иски к подрядчикам. В приемной фирмы корреспондента соединили, судя по всему, с руководством — «Эдуардом Мударисовичем» (по данным сайта УК «РСК», Эдуард Мударисович Ибрагимов является директором).

— Управляющая компания не имеет отношения к устранению строительных дефектов, это обязанность строителей, — сообщил Ибрагимов.

По его словам, чтобы выяснить, сколько серьезных строительных недостатков в «Салават купере», «надо провести большую аналитическую работу». На вопрос «Реального времени», не пройдет ли срок гарантийных обязательств, пока идет судебная тяжба, собеседник ответил отрицательно, указав, что, согласно закону, с момента подачи претензии к качеству строительства дома срок гарантии продлевается до того момента, когда нарушения будут устранены.

«Реальное время» также поинтересовалось, будут ли поданы иски к подрядчикам других домов в «Салават купере» в связи с плохой теплоизоляцией. На что Ибрагимов ответил: «Если жильцы обратятся с соответствующим заявлением в управляющую компанию, иски будут поданы».

Комментарий представителя ООО «Грэйтстрой» по поводу судебного иска ООО «УК «РСК» получить не удалось. В приемной гендиректора корреспонденту издания пообещали, что руководитель сам перезвонит журналисту, но звонка не последовало. А известный нашему изданию мобильный телефон владельца и директора «Грэйтстроя» Владимира Никишова на момент подготовки материала оказался недоступен.



В ГЖФ заверили, что «каждое обращение наших жильцов фиксируется», по каждому на место выезжает комиссия и по итогам осмотра подрядчик устраняет выявленные замечания

Госжилфонд — потерпевшая сторона

Зато подробный комментарий по поводу строительных недочетов в микрорайоне предоставил «Реальному времени» Госжилфонд при президенте РТ. В нем говорится:

— Государственный жилищный фонд при президенте РТ является инвестором-застройщиком соципотечных домов. Для строительства домов нанимается подрядная организация и технический заказчик. Подрядная организация должна в срок и качественно построить дом согласно утвержденному проекту, технический заказчик — осуществлять строительный контроль и технический надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения. Подрядная организация, согласно законодательству, в течение 5 лет с момента передачи дома на баланс фонда обязана устранить замечания, выявленные в ходе эксплуатации дома.

В ГЖФ заверили, что «каждое обращение наших жильцов фиксируется», по каждому на место выезжает комиссия и по итогам осмотра подрядчик устраняет выявленные замечания. «Госжилфонд контролирует ситуацию: еженедельно проводит совещание, где технический заказчик отчитывается о проделанной работе и графике работ на следующую неделю».

По данным ГЖФ, за время эксплуатации дома по ул. Сажинова, 7/11 поступили замечания из 207 квартир, в 182 из них нарекания отработаны. Осталось устранить замечания в 25 квартирах: из них на продувания жалуются жильцы двух квартир, жильцы остальных 23 квартир просят отрегулировать окна, витражи, починить розетку и т. д. Работа по устранению данных замечаний также ведется.

«Инвестиционная деятельность фонда направлена на улучшение жилищных условий татарстанцев, — сообщили в пресс-службе фонда. — При выявлении строительных замечаний Госжилфонд является потерпевшей стороной. Все строительные замечания должны быть устранены подрядной организацией за счет средств гарантийного фонда, который есть у каждого дома. Если подрядная организация по каким-то причинам не устраняет замечания, фонд нанимает стороннюю организацию для решения проблемы».

Единственным собственником компании со дня ее основания в октябре 2011 года является ее гендиректор и депутат Казгордумы Владимир Никишов (на фото — слева). Фото tatarstan.er.ru

Кто ответчик, кто — истец?

Остается добавить, что ООО «Грэйтстрой», с которым судится управляющая компания из «Салават купере», является крупным игроком на строительном рынке республики. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», это малое предприятие со среднесписочной численностью работников 434 человека и уставным капиталом в 500 тыс. рублей завершило 2019 год с чистой прибылью в 4,42 млн рублей, а выручка компании превысила 515,9 миллиона. Единственным собственником компании со дня ее основания в октябре 2011 года является ее гендиректор и депутат Казгордумы Владимир Никишов.

Еще два года назад «Грэйтстрой» неплохо зарабатывал на госзаказах, набрав портфель из 14 контрактов на сумму 2,36 млрд рублей. Но в 2018 году фирма угодила в скандал: спустя два года после сдачи стали разваливаться построенные ею детсады.



В свою очередь, ООО «УК «РСК» — микропредприятие со среднесписочной численностью работников 19 человек и классически скромным «уставником» в 10 тысяч. В 2019 году, по данным базы «СПАРК-Интерфакс», заработало на управлении домами свыше 14,3 млн чистой прибыли при выручке 27,22 миллиона.



Принадлежит ООО «УК «РСК» трем собственникам: на 38% — Рустему Гилязову, совладельцу ООО «Меридиан Ресурс», «Спортивные Люди» и «УК «Жилищный фонд»; на 38% — Булату Сабирову — члену совета директоров «Казанской ярмарки» и совладельцу ООО «Заинский элеватор»; на 24% — ООО «РСК», которое полностью принадлежит ГЖФ при президенте РТ.