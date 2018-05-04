Никишов Владимир Николаевич
Строительство, Строительные компании
Общая информация
Генеральный директор ООО «Группа компаний «Грэйт», депутат Казанской городской Думы.
Родился 31 января 1972 г. в Казани
Образование:
1997 г. — Казанский государственный медицинский университет.
Трудовая деятельность:
1997-2014 гг. — врач-хирург, кандидат медицинских наук, Клинический онкологический диспансер МЗ РТ .
С 2011 г. – генеральный директор ООО «Группа компаний «Грэйт».
Кандидат медицинских наук
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Телефон: +7 843 567 14 48
- Email: great-stroy@mail.ru
Дата последнего обновления: 04.05.2018