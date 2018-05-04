Список персон

Никишов Владимир Николаевич

Строительство, Строительные компании
Никишов Владимир Николаевич Фото: www.kzn.ru

Общая информация

Генеральный директор ООО «Группа компаний «Грэйт», депутат Казанской городской Думы.

Родился 31 января 1972 г. в Казани

Образование:

1997 г. — Казанский государственный медицинский университет.

Трудовая деятельность:

1997-2014 гг. — врач-хирург, кандидат медицинских наук, Клинический онкологический диспансер МЗ РТ .
С 2011 г. – генеральный директор ООО «Группа компаний «Грэйт».

Кандидат медицинских наук

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Телефон: +7 843 567 14 48
  • Email: great-stroy@mail.ru

Дата последнего обновления: 04.05.2018

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