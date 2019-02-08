«Салават купере» дал трещину: соципотечники мерзнут, а чиновники называют ситуацию «неуникальной»

Жители микрорайона жалуются на продуваемые стены и заплесневевшие полы

Фото: Гуландам Фатхуллина

Накануне в «Салават купере» заселили еще один дом на 255 квартир. Тем временем проблемы микрорайона остаются прежними. Строительство школы для второй очереди начнется только в 2020 году, а родители не могут получить ответ, какую школу будут посещать все это время. Еще одно неприятный вопрос— строительные недоделки, и теперь речь идет уже о проблемах посерьезнее, чем отклеившиеся обои. Подробности — в материале «Реального времени».

Строить вторую школу в «Салават купере» обещают в следующем году

Торжественное заселение дома 5А на Наиля Юсупова (строительный №8-7) по сложившейся традиции проходило с шарами, музыкой и гостями. Правда, исполнительный директор Госжилфонда Марат Зарипов на заселение не приехал. Зарипов, вступивший в должность в октябре прошлого года, вообще нечастый гость на подобных публичных мероприятиях.

Госжилфонд представлял его заместитель Владимир Никифоров. В своей поздравительной речи он поблагодарил компанию «Ак Таш», которая на сегодняшний день почти в одиночестве возводит вторую очередь «Салават купере».

— Компания «Ак Таш» — один из лучших подрядчиков «Салават купере», который этот квартал застроил. Сейчас буквально через дорогу четвертый квартал начал застраивать. Этим годом должен еще шесть домов построить. Компания «Ак Барс» («Ак Барс Девелопмент», — прим. ред.) тоже ведет строительство. На достигнутом не останавливаемся, — эти слова Никифоров договаривал уже под песню Coco Jamboo, которую организаторы включили для создания праздничной атмосферы.

По словам Гимаева, уже в этом году во второй очереди «Салават купере» должен открыться детский сад



Замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев также отметил, что при строительстве второй очереди «Салават купере» никаких проблем и заминок не возникало. При этом он затронул и серьезную инфраструктурную проблему. По словам Гимаева, уже в этом году во второй очереди «Салават купере» должен открыться детский сад. Уже после торжественной части мероприятия мы поинтересовались у замминистра, когда планируется строительство второй школы в «Салават купере».

— В этом году источников на строительство школы пока нет. Работа ведется, начало строительства запланировано на 2020 год, — ответил Ильшат Гимаев.

«Салаватовцев» из второй очереди не взяли в школу

Напомним, лицей №182, построенный в первой очереди «Салават купере», заработал в сентябре прошлого года. Однако, по словам соципотечников, детей, живущих во второй очереди жилого микрорайона, он уже не принимает.

— В объявлении была указана информация, что в лицей с 1 февраля детей принимают по прописке. Насколько я понимаю, наш район к нему не относится и нас он не принимает. Я написала и в министерство образования, и в исполком, но ответа пока нет, — рассказывает жительница 8-го квартала Екатерина Мубаракшина.

Жители второй очереди должны водить детей в школу в поселок Залесный. Но и предложенная им школа вряд ли сможет вместить всех желающих.

— В микрорайоне три тысячи семей, в каждой из которых как минимум по одному или по двое детей. Мы относимся к 57-й школе, которая находится в 2,5 км от нашего дома. Чтобы добраться до нее, надо пройти трассовую дорогу. 182-й лицей от нас отказался. Лицей Карпова нас тоже не принимает, — посетовала жительница дома 7-3 Лилия.

Как чиновник определил «неуникальность» трещины

Однако, как оказалось, и в первой очереди «Салават купере» проблем хватает. Лилия Мухаметшина, которая недавно переехала с семьей в дом под строительным номером 11-1, во время уборки обнаружила небольшую трещину в обоях. Однако когда семья решила заделать трещину и начала снимать обои, она пришла в ужас — на несущей стене, неподалеку от окна, почти от пола до потолка пролегала огромная трещина. Сквозь нее задувал ветер, а ширина трещины была такой, что можно было просунуть руку.

Корреспондент «Реального времени» побывала в этой квартире и лично засняла трещину на фотоаппарат. Понять, что в комнате нарушен температурный режим, нетрудно даже без специальных приборов. Несмотря на то что батареи стоят на максимальной отметке, в помещении холодно, а стоять на ледяном полу дольше пяти минут невозможно даже в теплых носках.

Как рассказала Мухаметшина, все фотографии и данные были направлены в управляющую компанию 29 января, а оттуда — уже в другие ведомства. Надо отдать должное, реакция на это сообщение оказалась быстрой. Через день приехал заместитель начальника Управления капитального строительства и реконструкции исполкома Казани Алмаз Фазылов. Правда, в общении с хозяевами квартиры чиновник назвал ситуацию «неуникальной» и попросил обеспечить доступ в квартиру, чтобы рабочие заделали дыру.

Но жители квартиры и их соседи опасаются, что трещина может пойти дальше и настаивают на проведении полноценной экспертизы. Тем более что пока документы и ключи получили только соципотечники. Что же будет, когда заедут участники программы других категорий и начнут сверлить и долбить стены, переживают они. Также жители квартиры с трещиной настаивают на тепловизионном исследовании жилья, которое показало бы холодные участки в нем.

Вместе с жителями дома мы поднялись до верхних этажей — и в других квартирах, расположенных по этому стояку, те же проблемы — холодные стены и холодный пол в одной и той же комнате.

Ответит виноватый подрядчик

Пока во второй очереди проходило торжественное заселение, в квартиру с трещиной пришли с комиссионным осмотром. На нем жители еще раз обозначили свои требования — провести экспертизу, оценить качество бетона путем специальных лабораторных исследований, а также провести тепловизионное исследование, чтобы дело не закончилось простым латанием дыр и в квартире наконец стало тепло.

В пресс-службе Минстроя нам ответили, что составлен акт и что какие-то решения будут озвучены в начале следующей недели. В пресс-службе казанской мэрии сообщили, что ответ на запрос редакции будет дан к 12 часам. «Реальное время» опубликует его сразу по получении.

Пресс-секретарь ПСО «Казань» (эта компания начинала строительство дома 11-1) заявила, что устранять недочеты будет тот подрядчик, работа которого привела к проблемам.

— Свои жалобы жители дома должны адресовать управляющей компании. УК в свою очередь обязана составить претензию и созвать комиссию из представителей управляющей организации, заказчика и подрядчиков. Если претензия подтвердится, то устранять дефекты будет тот подрядчик, который, согласно документам, выполнял работы на том участке, где возникли проблемы, — сообщила Светлана Брайловская.

«Нас кормят обещаниями»

Еще одна напасть, с которой пришлось столкнуться жителям дома 11-1 — плесень.

— Мы начали кашлять, задыхаться. У детей появилась аллергия. Когда мы отклеили линолеум, обнаружили ковер плесени. По всей видимости, текли стяжки, тройники отопления, — рассказывает Александр Дмитриев (имя изменено). И это был не единственный случай в доме.

Напомним, что дом 11-1 начинала строить проектно-строительная организация «Казань». Однако из-за постоянных срывов сроков сдачи объект передали компании «Строитель+» Ленара Григорьева. Новому подрядчику дом достался с сюрпризами: ему пришлось заново штробить стены, потому что квартиры были оштукатурены без прокладки сетей электроснабжения.

Отклеившимися обоями и небольшими щелями их не удивишь, и на них уже мало кто жалуется

Соципотечники говорят, что готовы сами устранять все более или мелкие недочеты. Отклеившимися обоями и небольшими щелями их не удивишь, и на них уже мало кто жалуется. Другое дело — трещины в несущих стенах и потоки холодного воздуха, которые можно почувствовать, просто приложив руку к углу.

Закончим наш репортаж с того же, с чего начинали — с проблем жителей второй очереди комплекса «Салават купере». Как рассказала жительница дома 7-3, который строила уже компания «Ак Таш», в ее квартире тоже холодные полы и стены.

— Мы приняли квартиру в октябре. Одна из острых проблем — то, что дует из углов, со стен. Полы ледяные, в каких-то комнатах невозможно находиться, невозможно стоять. Из окон, из подоконников дует. Подрядчик обещал устранить проблему в кратчайшие сроки. Но нас кормят обещаниями, — жалуется Лилия, жительница дома 7-3. Она отмечает, что на словах подрядчик согласен вскрывать фасад и делать утепление, но на деле никаких письменных обязательств не дается и никакие шаги не предпринимаются.