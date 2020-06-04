Как ГЖФ исправляет проектные и строительные ошибки в «Салават купере»

ГЖФ продлевает капитальный ремонт в квартирах «Салават купере», чьи жители жалуются на холод и продувание, с марта до конца июня этого года

Фото: Максим Платонов

Главный строительный недостаток в домах первой очереди «Салават купере» — холодные стены и продувание («Реальное время» подробно писало об этой проблеме год назад), будет устранен к концу июня. Это сегодня пообещали заместитель исполнительного директора ГЖФ Владимир Никифоров и замначальника Управления капстроительства и реконструкции Казани Алмаз Фазылов по окончании заседания оперативного штаба. По последним данным, на очереди находятся последние 350—400 продуваемых квартир. Для ускорения работ ГЖФ начал «заводить» новых подрядчиков вместо «отказников», а также изменил технологию утепления квартир.

За весну количество «холодных квартир» выросло

«Большой ремонт» по устранению строительных недоделок в жилых домах первой очереди «Салават купере» растягивается еще на некоторое время. Прежний срок — конец марта, который называло руководство ГЖФ на выездной встрече с журналистами весной этого года, переносится на конец июня. Новую дату окончания борьбы с холодом и сквозняками в квартирах сегодня обозначил заместитель исполнительного директора ГЖФ Владимир Никифоров, руководящий оперативным штабом, специально созданным для решения этой проблемы.

На вопрос «Реального времени» о том, каков конкретный объем оставшихся работ, он ответил, что новые недостатки вскрываются до сих пор.

И действительно, если весной на контроле штаба значились 250 «холодных квартир», то сейчас эта цифра возросла. Замначальника Управления капстроительства и реконструкции Казани Алмаз Фазылов оценил общее количество проблемных квартир в 350—400. «За последние годы по программе социальной ипотеки было введено 12 тысяч квартир. Отсюда поступило около 800 заявлений (то есть жалоб на строительные недоделки, — прим. авт.). Теперь осталось порядка 350—400 заявлений», — сообщил он журналистам. Он пояснил, что эти жалобы «носят разный характер». «Кого-то не устраивают возможные продувания из окон, у кого-то есть проблемы угла квартир».

«На одних строителей тоже валить все нельзя»

По словам Владимира Никифорова, новые дефекты обнаруживаются, «потому что дома дают усадку». Жилые дома первой очереди ЖК «Салават купере» строились преимущественно из газобетонных блоков в зимнее время, поэтому при их монтаже соединительный клей не дал нужной адгезии, со временем образовались микротрещины в конструкции, пояснили «Реальному времени» специалисты. Правда, они не катастрофические, но исправлять их приходится подрядчикам, которые несут гарантийные пятилетние обязательства.

«Мы считаем, что здесь есть проектные и строительные ошибки, — пояснил Владимир Никифоров. — Но на одних строителей тоже валить все нельзя. Были использованы некачественные материалы. Не в том плане, что их завозили некачественными, а исключительно не заметили это дело, вот и все. Сейчас все снимается и устраняется».

Как пояснил заместитель исполнительного директора ГЖФ, проблемы эти типовые и характерные для всех подрядчиков. Таким образом, он дал понять, что виной всему неудачное проектное решение жилья первой очереди. «Больше всего жалуются на продувания. Например, в четвертом блоке ушли от пеноблоков и начали заполнять проемы силикатным кирпичом. У всех одно и то же продувание. Замечания одни и те же. Мы считаем, что это проектная ошибка, но не исключаем, что и строительный брак», — сказал он.

Новые подрядчики вместо «отказников»

Для ускорения работ ГЖФ начал «заводить» новых подрядчиков вместо отказавшихся ПСО «Казань» и «Камгэсэнергостроя». Владимир Никифоров напомнил, что замечания, выявленные в ходе эксплуатации квартиры в первые 5 лет, устраняются подрядной организацией за счет средств гарантийного фонда, который есть у каждого дома. По тем домам, где подрядная организация уже не работает, за счет средств гарантийного фонда привлекаются сторонние организации. «Приняли решение, что больше по гарантийным обязательствам не будем ждать наших подрядчиков, — сообщил он. — Уведомляем их. Если не приступают своевременно к работам, тогда заводим сторонние организации, которые начинают приступать к этим работам. Срок поставлен до конца июня активизироваться и закончить работы по этому делу», — объявил он.



Сейчас над устранением недоделок работают «Ак Таш» и «Грейт Строй». Ушли с объекта ПСО «Казань» и «Камгэсэнергострой». Например, вместо последней компании на объект завели стороннюю организацию под контролем «Ак Барс Девелопмента». «Стараемся, отрабатываем, ежедневно проводится заседание штаба на месте стройки. В пятницу в фонде проходит отчетное заседание с руководителями подразделений, и каждый отвечает, сколько устранили и сколько еще предстоит устранить», — добавил Никифоров.

Сейчас над устранением недоделок работают «Ак Таш» и «Грейт Строй». Фото Максима Платонова

«Усадки в 3 мм достаточно, чтобы почувствовать дискомфорт»

Для улучшения комфорта людей изучены возможные причины проникновения холодного воздуха и разработана технологическая карта, где поэтапно расписаны варианты их устранения. Их два — наружное утепление фасада и ремонт внутри квартиры. «Я считаю, что вскрытие и запенивание (трещины, — прим. авт.) — наилучший. В дальнейшем идет восстановление отделочных слоев стен», — рассказал Алмаз Фазылов.

Другой выход — наружная отделка, которая позволяет не разрушать отделку внутри квартиры. В качестве новшества будет применяться материал, который при усадке дома будет расширяться. Для этого приняты дополнительные меры: швы между газобетоном и железобетонными конструкциями будут дополнительно герметизированы эластичными материалами типа жгута «Вилатерм» или монтажной пеной. Для надежности применят герметики и изоляционную ленту. Ими проклеиваются швы между железобетонными блоками. После этого восстанавливают фасад. Эти случаи локальны и не носят повсеместного характера. И еще — есть проблема по деформационным швам. Принято решение обработать их герметиками и негорючей пеной. В зависимости от случая, далее их можно заделать жестяными компенсаторами и восстановить фасад.

Алмаз Фазылов рассказал, что продувание — это дефект, который не обнаруживается при сдаче дома. «Усадки в 3 мм достаточно, чтобы почувствовать дискомфорт. Это скрытый дефект», — сказал он и заверил, что работы будут проводиться по квартирам, обращения по которым получали до сегодняшнего дня. Жителей просят с пониманием отнестись к принимаемым мерам и при необходимости организовать доступ в помещения.



Все замечания, выявленные в ранее построенных домах, учтены при строительстве новых объектов. Исполнительный директор Госжилфонда Марат Зарипов ставит перед техническим заказчиком и подрядными организациями задачу усилить работу по улучшению качества строительства домов и внутренней отделки.

1 / 26 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов