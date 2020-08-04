В Башкирии второй день активисты пытаются предотвратить вырубку леса на Куштау

В Башкирии защитники шиханов сообщают о попытках БСК вырубить лес на горе Куштау. Активисты второй день блокируют проезд грузовикам с рабочими и охране.

Согласно сообщениям в соцсетях, на горе Куштау в Башкирии собралось множество местных жителей, которые пытаются не пустить лесорубов. Вместе с рабочими прибыли сотрудники ЧОП «Вершина», а также полицейские.

Техника уехала с перекрытого места и попала на площадку с другой стороны.

Часть активистов пробралась на вершину горы. Сообщается, что там участок леса огорожен лентами, куда сотрудники охранного предприятия не пускают защитников шиханов.

Напомним, что горы на границе Стерлитамакского и Ишимбайского районов Башкирии состоят из известняка, который использует для производства своей продукции Башкирская содовая компания (БСК). Разработка предыдущей горы, Шахтау, началась еще в 50-е годы XX века. Сейчас на месте шихана остался только котлован, и сырье на исходе. Долгое время считалось, что БСК получит для разработки шихан Торатау. Массовая кампания в защиту горы завершилась неожиданно — только пришедший на пост руководителя республики Радий Хабиров заключил соглашение с БСК, по которому компания не станет трогать Торатау, но взамен получит самый крупный шихан — Куштау.