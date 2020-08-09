Видео недели: трагедия в Ливане, десантники против омоновцев и Cadillac в Башкирии

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

Бейрутский «гриб»

Во вторник в Бейруте прогремел мощный взрыв. На складе в порту ливанской столицы взорвалась хранившаяся там партия нитрата аммония. Видео поднимающегося над городом «гриба» сняли с разных ракурсов обычные жители мегаполиса. Эти кадры быстро разлетелись по соцсетям и телеканалам по всему миру.

Отдельной иллюстрацией стал ролик, снимавшийся к свадьбе ливанской пары.

ВДВ и Росгвардия. Битва в парке Горького

В прошлое воскресенье на День десантника многие отслужившие в ВДВ москвичи пришли в парк Горького. Кто-то устраивал соревнования, кто-то выпивал и купался в фонтанах. Когда росгвардейцы задержали одного особо буйного десантника, его товарищи решили отстоять поваленного на землю соратника. В результате представители ВДВ и Росгвардии подрались.

Фермер на Cadillac Escalade

На родине рэпера Моргенштерна заметили фермера, который выехал вспахать поле на Cadillac Escalade. По крайней мере, сообщается, что элитный автомобиль с культиватором был снят именно в Башкирии. Автор видео кричит фермеру: «А что, трактор сломался, что ли?», — на что получает утвердительный ответ.

Шойгу в Казани

Министр обороны РФ Сергей Шойгу побывал в Казани. Он посетил авиазавод и проинспектировал ход модернизации стратегических бомбардировщиков Ту-160.

Кировские биотуалеты

Кировское гостелевидение выпустило репортаж об открытии биотуалетов на конечных остановках городского автобуса. ГТРК «Вятка» показала сюжет еще в конце июля, но только на этой неделе он стал активно «шариться» в соцсетях. Пользователи углядели сходство с одним из выпусков юмористического канала «депутата» Виталия Наливкина.

Подъемные краны в Челнах

В Набережных Челнах упали три подъемных крана. Это произошло в ночь на прошлое воскресенье. Но съемка с места происшествия появилась в Сети только в понедельник утром. Следком возбудил уголовное дело и опубликовал видео с территории АО «НТЗ «ТЭМПО».

Нашествие оленей

Пользователи соцсетей сняли стадо северных оленей в поселке Хатанга Красноярского края. Более полусотни животных пробежали по населенному пункту. Ученые рассказали, что через поселок проходит путь миграции оленей.

Молния в Шэньяне

В Китае молния попала в линию электропередач, устроив короткое, но яркое шоу. Инцидент произошел в городе Шэньян. Разряд серьезно повредил несколько десятков машин, стоявших под высоткой, рядом с которой и ударила молния.

Трейлер приквела «Пролетая над гнездом кукушки»

Netflix снял сериал по мотивам книги Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки». Пока компания выложила только трейлер новой ленты, которая получила название «Сестра Рэтчед». Этот вольный рассказ о предыстории одной из главных героинь книги снял режиссер Райан Мерфи, работавший над сериалом «Американская история ужасов».

Буддистский фестиваль на Шри-Ланке

На Шри-Ланке прошел традиционный буддистский фестиваль Эсала Перахера. В этом году из-за пандемии коронавируса он прошел без зрителей.

Китайцы произносят «Свияжск»

В TikTok появились несколько роликов, дающих представление о том, как китайцы произносят названия русских городов. На одном из видео двое путешественников из Поднебесной говорят, что они побывали в Свияжске и теперь направляются в Йошкар-Олу. И им это явно нелегко дается.