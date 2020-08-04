Топ-50 главных должников Башкирии: как «Роснефть» и «Газпром» «подвели» республику

За два года задолженность самых закредитованных компаний региона более чем удвоилась, достигнув свыше 400 млрд рублей

Совокупная кредиторская задолженность 50 крупнейших башкирских компаний в 2019 году выросла в два с лишним раза, составив 400,2 млрд рублей. Рекордсменом остается «Башнефть», которую продолжает «доить» «Роснефть», задерживая при этом оплату за нефтяные поставки. Помимо госкорпорации Игоря Сечина на бизнес-климат республики активно влияют «Газпром» с огромными контрактами по реализации ряда проектов в Салавате и ЛУКОЙЛ, который, оптимизируя затраты, увел одну из своих пермских «дочек» в Башкортостан. Пока у одних компаний заканчиваются «газовые контракты», что приводит к резкому снижению прибыли, а другие с подачи Алексея Миллера «захватывают» Питер, третьим сбежать в Северную Пальмиру мешают местные налоговики, грозя банкротствами. «Реальное время» выясняло, почему крупнейшие компании Башкирии оказались в больших долгах.

Долговая нагрузка выросла более чем в 2 раза

Аналитическая служба «Реального времени» изучила долговые обязательства крупных компаний Башкирии с самой большой кредитной нагрузкой. Два года назад наше издание уже проводило такое исследование. Рассмотрели и отношение дебиторской задолженности к кредиторской, величина этого показателя может свидетельствовать о тех или иных рисках для предприятия. Если коэффициент меньше единицы, то есть кредиторская задолженность выше дебиторской, компания может не расплатиться по счетам с кредиторами из-за нехватки денежных средств. Напротив, коэффициент более единицы, свидетельствующий о превышении дебиторской задолженности над обязательствами перед кредиторами, сигнализирует об отвлечении денежных средств из оборота предприятия. Это может привести к необходимости привлекать кредиты при нехватке средств для обеспечения деятельности хозяйствующего субъекта. Займы могут оказаться дорогостоящими, что, в свою очередь, может также негативно повлиять на финансовое положение предприятия.

На практике единица, конечно, мало достижима (разве только на какой-то краткосрочный момент), особенно в условиях быстро растущих рынков и больших инвестиционных вложений предприятия, но к сбалансированности нагрузок стремиться все-таки стоит. Никогда не знаешь, тем более пережив локаут и эпидемию, когда кредиторы внезапно потребуют вернуть вложенные средства, а твои партнеры и контрагенты откажутся платить по счетам в силу предбанкротного состояния или желания накопить «жирок» для выплаты по собственным кредитам.

В прошлый раз среди предприятий с самой большой кредитной нагрузкой Башкортостана оказалась «Башнефть», которая за один только 2017 год, сразу после перехода под крыло «Роснефти», набрала кредитов еще на 30 млрд рублей. И в итоге долги нефтяной компании под руководством команды Игоря Сечина оказались рекордными за последние 10 лет, составив 123,4 млрд рублей. Совокупная же кредиторская задолженность 50 крупнейших башкирских компаний составила 189,3 млрд рублей. То есть на нефтяную компанию приходилось более двух третьих всех долгов. С 2017 по 2019 год, как выяснилось, долговая нагрузка компаний республики с наибольшей кредитной задолженности — еще до всяких локаутов и режимов самоограничения — выросла в два с лишним раза, составив уже 400,2 млрд рублей, увеличившись, впрочем, еще в 2018 году (тогда она составила 400,1 млрд).

Топ-50 компаний Башкортостана с наибольшей кредитной задолженностью

№ Регистрационный номер Наименование Совладельцы Вид деятельности/отрасль Активы, 2019г., тыс.руб. Выручка, 2019г., тыс.руб. Выручка, 2018г., тыс.руб. Чистая прибыль, 2019г., тыс.руб. Чистая прибыль, 2018г., тыс.руб. Кредиторская задолженность, 2019г., тыс.руб. Кредиторская задолженность, 2018г., тыс.руб. Дебиторская задолженность, 2019г., тыс.руб. Дебиторская задолженность, 2018г., тыс.руб. Отношение дебиторской к кредиторской задолженности, 2019г. Отношение дебиторской к кредиторской задолженности, 2018г. 1 1020202555240 ПАО АНК "БАШНЕФТЬ" НК РОСНЕФТЬ, ПАО (57.66%)

МИНЗЕМИМУЩЕСТВО РБ (25.00%)

БАШНЕФТЬ-ИНВЕСТ, ООО (4.41%)

ВОСТОКГАЗИНВЕСТ, ООО (0.000020%)

Боржемский Александр Вячеславович (0.0010%)

Марданшин Наиль Галеевич (0.00050%)

Иванов Олег Сергеевич (0.000010%) Добыча нефти 632 954 361 703 150 528 755 435 333 49 159 699 101 833 004 90 160 158 98 010 993 200 459 608 163 249 221 2,2 1,7 2 1020202388359 ПАО "ОДК-УМПО" ОДК, АО (87.12%)

МОТОР-АВИА, ЗАО (9.35%)

Артюхов Александр Викторович (0.0072%) Производство турбореактивных и турбовинтовых двигателей и их частей 186 315 125 83 518 454 74 967 838 14 517 806 14 276 255 31 384 601 16 057 814 71 171 882 45 908 304 2,3 2,9 3 1160280116138 ООО "ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ" ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА, ООО (44 616 550 850 руб., 100%)

ГАЗПРОМ ИНВЕСТ РГК, ООО (1 руб.) Производство нефтепродуктов 182 401 217 246 705 470 261 116 224 28 953 558 13 750 034 27 443 912 24 926 206 36 298 638 37 668 419 1,3 1,5 4 1030204434974 ООО "НИПИ НГ "ПЕТОН" Мнушкин Игорь Анатольевич (4 000 000 руб., 40%)

Поляков Олег Владимирович (4 000 000 руб., 40%)

Гранкин Андрей Викторович (2 000 000 руб., 20%) Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях 26 800 148 25 167 949 81 175 804 130 234 1 139 291 21 360 586 36 602 038 14 934 725 26 887 353 0,7 0,7 5 1020202554965 ОАО "ФАРМСТАНДАРТ-УФАВИТА" ФАРМСТАНДАРТ, АО (100%) Производство лекарственных препаратов 31 151 734 22 832 759 20 628 136 2 816 522 2 415 286 20 277 167 13 551 456 13 597 638 5 961 779 0,7 0,4 6 1140280069270 ООО "ОАЗИС" МЕРКУРИЙ РИТЕЙЛ ГРУП ЛИМИТЕД (10 000 000 руб., 100%) Торговля оптовая алкогольными напитками, кроме пива и пищевого этилового спирта 23 995 588 69 715 466 33 485 371 370 063 484 365 14 365 167 8 838 609 17 096 248 9 768 898 1,2 1,1 7 1027402893418 ООО "ЛУКОЙЛ-УРАЛНЕФТЕПРОДУКТ" ЛУКОЙЛ, ПАО (100%) Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах 32 529 159 148 397 082 110 616 621 8 221 409 -763 991 12 376 760 15 708 492 526 264 624 506 0,0 0,0 8 1090280032699 ООО "БАШНЕФТЬ-ДОБЫЧА" БАШНЕФТЬ, ПАО АНК (100%) Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа 24 085 756 86 409 339 77 414 787 1 730 787 2 416 155 11 994 069 12 346 845 16 294 273 17 260 499 1,4 1,4 9 1040203380337 ООО "ЗСМИК" СНХРС, АО (433 759 340 руб., 100%) Строительство жилых и нежилых зданий 19 794 576 24 294 933 12 848 189 4 080 186 2 317 419 11 751 645 21 372 469 9 165 109 10 051 554 0,8 0,5 10 1020203077377 ПАО "АК ВНЗМ" ТРЕСТ, ООО (23.66%)

УПРАВЛЕНИЕ-5, ООО (18.98%)

М-СЕРВИС, ООО (18.23%)

УПРАВЛЕНИЕ-15, ООО (15.20%)

Бикмухаметов Халит Абдулсаматович (0.040%)

Кузнецов Владислав Олегович (0.035%)

Арсланов Руслан Наилович (0.023%)

Мухаметшин Камиль Вилинович (0.020%)

Брусникина Ольга Борисовна (0.010%)

Хуснутдинов Фаниль Тагирович (0.010%)

...* Строительство жилых и нежилых зданий 17 310 003 18 231 297 11 047 128 405 110 81 648 10 678 158 8 319 031 10 765 485 5 466 497 1,0 0,7 11 1020201992920 АО "СНХРС" УК МЕРКУРИ КЭПИТАЛ ТРАСТ, ООО (100%) Строительство жилых и нежилых зданий 12 144 214 1 425 922 2 774 230 1 417 231 1 382 206 10 513 222 22 719 006 7 148 537 18 617 587 0,7 0,8 12 1097451002032 ООО "АБСОЛЮТ" МЕРКУРИЙ РИТЕЙЛ ГРУП ЛИМИТЕД (10 000 000 руб., 100%) Торговля оптовая алкогольными напитками, кроме пива и пищевого этилового спирта 20 335 955 62 983 575 53 599 055 894 337 655 902 10 358 327 14 140 072 15 163 782 15 790 066 1,5 1,1 13 1050204518396 ООО "БАШРТС" БГК, ООО (2 541 806 089.1914 руб., 100%)

БАШЭНЕРГОТРАНС, ООО (2 541.8086 руб.) Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) 11 592 247 15 899 271 16 254 078 -1 204 591 458 849 7 355 366 7 111 961 3 731 455 5 972 660 0,5 0,8 14 1060277052098 ООО "БГК" ИНТЕР РАО, ПАО (24 038 539 087 руб., 100%) Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций 56 107 858 52 030 188 46 779 492 9 086 772 5 013 350 6 816 929 3 567 522 5 889 569 3 809 778 0,9 1,1 15 1020203226230 АО "ТРАНСНЕФТЬ - УРАЛ" ТРАНСНЕФТЬ, ПАО (76.34%) Транспортирование по трубопроводам нефти и нефтепродуктов 165 629 073 48 688 181 42 347 838 3 202 120 1 197 732 5 806 778 5 379 122 15 244 495 10 487 094 2,6 1,9 16 1020202560729 ООО "РН-ТРАНСПОРТ" РН-СЕРВИС, ООО (1 208 398 691 руб., 100%) Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам 8 073 486 20 406 507 17 216 049 -1 015 411 -603 251 5 628 402 4 637 811 4 196 571 4 036 219 0,7 0,9 17 1020202392121 АО "ФАРМЛЕНД"

Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) 6 327 352 15 624 382 12 329 019 8 001 2 324 5 573 725 5 458 666 2 047 900 2 938 983 0,4 0,5 18 1031800564157 ООО "БАШНЕФТЬ-РОЗНИЦА" БАШНЕФТЬ, ПАО АНК (2 502 392 613.55 руб., 100%) Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах 20 805 504 127 416 959 119 287 006 5 010 063 -1 312 821 4 601 162 3 540 966 10 603 109 3 170 712 2,3 0,9 19 1040203430695 ОАО "СИНТЕЗ-КАУЧУК" АКТИВ, ООО (100%) Производство синтетического каучука в первичных формах 6 219 144 10 391 680 11 274 071 719 836 -319 802 4 576 131 3 017 850 1 482 418 1 509 778 0,3 0,5 20 1020202279460 АО "УЧАЛИНСКИЙ ГОК" УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ , ОАО УГМК, ОАО (97.08%)

Исмагилов Эльфат Рахматуллович (0.00020%) Добыча и обогащение медной руды 43 752 999 22 061 817 21 957 775 -1 094 175 220 990 4 560 275 4 734 624 3 216 564 1 733 245 0,7 0,4 21 1020201881116 ПАО "НЕФАЗ" КАМАЗ, ПАО (50.02%)

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД, АО (28.50%)

Гилимьянова Гульнара Насыровна (0.00038%) Производство автобусов и троллейбусов 7 275 452 19 456 267 12 878 987 -209 981 101 4 410 818 3 768 885 2 623 784 2 174 301 0,6 0,6 22 1020202770642 ООО "ЭСКБ" ИНТЕР РАО, ПАО (50 869 491.3 руб., 100%)

ИНТЕР РАО, ПАО (508.7 руб.) Торговля электроэнергией 7 561 513 42 116 889 39 278 462 815 475 683 717 4 062 554 3 304 727 3 819 382 3 629 291 0,9 1,1 23 1020202854979 ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ УФА" ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ, ООО (3 227 500 руб., 64.55%)

ГАЗПРОМ ИНВЕСТ РГК, ООО (1 772 500 руб., 35.45%)

МИНЗЕМИМУЩЕСТВО РБ (n/a) Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами 4 637 819 51 908 685 52 170 934 -435 347 117 531 3 952 160 4 808 929 4 039 614 4 360 356 1,0 0,9 24 1110280029485 ООО "УФАСТРОЙРЕСУРС" Федоров Александр Геннадьевич (10 000 руб., 100%) Строительство жилых и нежилых зданий 3 959 214 8 773 418 841 827 5 281 1 520 3 942 428 368 228 2 849 360 367 859 0,7 1,0 25 1160280115115 ООО "ПЕТОН КОНСТРАКШН" Гасанов Эдуард Сарифович (51 000 руб., 51%)

Поляков Олег Владимирович (40 000 руб., 40%)

Ахундов Эмин Ровшан Оглы (9 000 руб., 9%) Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки 12 437 285 16 754 221 18 730 060 11 292 701 982 3 454 758 4 077 536 7 691 215 18 824 495 2,2 4,6 26 1020201432261 ООО "НГС" Дильмиев Нурихан Шамсулбаянович (19 200 руб., 100%) Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения 4 541 609 4 945 191 6 274 585 28 811 28 002 3 453 985 2 656 539 1 386 889 1 155 230 0,4 0,4 27 1027700474163 ООО "РЕИЛГО" Халилов Рахман Искендер Оглы (1 000 000 руб., 100%) Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками 45 271 267 40 875 595 36 392 292 4 173 234 2 413 881 3 382 900 2 985 886 11 361 093 9 805 609 3,4 3,3 28 1167847083590 ООО "НТЦ "ЭНЕРГОАВТОМАТИЗАЦИЯ" Гасанова Олеся Игоревна (50 000 руб., 50%)

Поляков Олег Владимирович (50 000 руб., 50%) Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки 6 013 647 3 778 413 6 876 397 15 193 999 950 3 373 419 1 427 817 1 673 083 2 106 054 0,5 1,5 29 1020202861821 ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УФА" ГАЗПРОМ, ПАО (3 095 720 000 руб., 100%) Транспортирование по трубопроводам газа 18 693 872 18 320 567 18 753 149 205 432 269 739 2 963 224 2 436 333 4 028 756 4 231 137 1,4 1,7 30 1157456010360 ООО "ВТОРМЕТПРОМ" Хусаинов Марат Рафкатович (10 000 руб., 100%) Обработка отходов и лома черных металлов 2 869 783 3 900 980 3 611 578 9 031 8 053 2 860 415 1 709 311 2 416 041 1 467 546 0,8 0,9 31 1040200696150 ООО "БАШНЕФТЬ-СТРОЙ" БАШНЕФТЬ, ПАО АНК (100%) Предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа 1 535 990 1 655 762 1 260 309 -17 705 -197 640 2 796 450 2 346 902 386 682 310 315 0,1 0,1 32 1020202768354 АО "БАШНЕФТЕГЕОФИЗИКА" Адиев Явдат Равилович (0.53%)

Шилов Александр Александрович (0.37%)

Белошицкий Алексей Васильевич (0.090%)

Адиев Рустем Явдатович (0.090%)

Мунасыпов Наиль Зуфарович (0.090%)

Альмухаметов Алмаз Ахметсафович (0.040%)

Паньков Юрий Анатольевич (0%)

Харичкина Ирина Николаевна (0%)

Сираев Ильнур Айратович (0%) Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы 16 586 866 17 537 385 14 229 059 1 900 536 1 850 539 2 696 391 1 862 697 3 976 080 2 981 469 1,5 1,6 33 1150280054957 ООО "СОСНЫ 20-22" ТРЕТИЙ ТРЕСТ-ИНВЕСТ, ООО (10 000 руб., 100%) Строительство жилых и нежилых зданий 2 768 623 2 456 469 430 723 623 13 328 2 669 398 3 312 653 25 549 41 368 0,0 0,0 34 1020202079479 АО "БСК" БАШХИМ, АО (57.18%)

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД, АО (38.28%)

БАШХИМ, ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ (0.26%) Производство прочих основных неорганических химических веществ 34 314 516 48 255 732 44 543 468 12 080 149 11 528 354 2 586 269 2 671 049 1 766 718 2 424 635 0,7 0,9 35 1050203896027 ООО "ФИРМА СУ-10" Мансурова Лилия Мухарлямовна (17 100 руб., 57%)

Мансуров Тагир Валерьевич (10 950 руб., 36.50%)

Губайдуллин Рустэм Халитович (1 950 руб., 6.50%) Строительство жилых и нежилых зданий 2 790 876 3 411 883 2 352 082 48 525 3 816 2 579 515 1 261 334 820 927 584 893 0,3 0,5 36 1140280011057 ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ "БАШХИМ" БСК, АО (100 000 руб., 100%) Торговля оптовая химическими продуктами 3 823 970 58 512 973 58 120 323 726 464 1 010 309 2 454 313 3 015 969 2 556 413 2 798 080 1,0 0,9 37 1060276034170 ООО "МТО АРСЕНАЛ" Тихонов Дмитрий Сергеевич (10 000 000 руб., 100%) Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения 2 466 752 1 038 539 1 561 854 1 183 1 235 2 450 642 1 383 538 2 388 271 1 348 986 1,0 1,0 38 1120280015910 МУП УИС АДМИНИСТРАЦИЯ ГО Г. УФА РБ (930 000 000 руб., 100%) Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) 4 713 941 3 828 268 3 516 254 29 583 5 388 2 408 259 2 538 176 1 686 529 1 905 912 0,7 0,8 39 1050204504558 ООО "БАШКИРЭНЕРГО" БЭСК, АО (10 295 403 770 руб., 100%)

БСК, ООО (10 000 руб.) Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям 28 474 231 25 215 825 23 669 907 2 123 503 2 207 509 2 352 684 2 016 252 1 620 452 1 474 720 0,7 0,7 40 1020203087145 ПАО "УФАОРГСИНТЕЗ" ОНК, АО (67.53%)

БАШНЕФТЬ, ПАО АНК (19.04%)

ШКАПОВСКОЕ ГПП, ООО (7.71%)

ТУЙМАЗИНСКОЕ ГПП, ООО (0.77%) Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах 32 408 846 29 590 035 28 702 972 3 165 525 2 505 245 2 320 210 2 021 531 3 744 515 2 225 005 1,6 1,1 41 1060278107780 ООО "РН-БАШНИПИНЕФТЬ" РН-АКТИВ, ООО (77 020 000 руб., 100%) Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие 5 059 744 8 163 999 3 641 980 372 657 276 658 2 304 555 903 273 3 262 801 1 397 388 1,4 1,5 42 1070278005478 ООО "УФАНЕФТЕМАШ" Галиуллин Руслан Шамильевич (1 006 500 руб., 99.02%)

Трапезников Артур Фларитович (10 000 руб., 0.98%) Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства 2 341 665 2 573 108 2 216 511 23 462 51 960 2 297 962 1 237 969 872 074 607 971 0,4 0,5 43 1100280039881 ООО "БАШНАФТАТРАНС" Тюрин Игорь Владимирович (300 000 руб., 100%) Строительство жилых и нежилых зданий 2 875 644 854 017 1 242 728 129 3 2 290 215 2 169 742 1 842 385 1 721 783 0,8 0,8 44 1070277006480 ООО "НСТЭЦ" САЛАВАТИНВЕСТ, ООО (1 626 258 000 руб., 100%) Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций 8 625 757 19 378 797 14 017 429 820 559 293 929 2 174 051 3 280 119 965 609 631 989 0,4 0,2 45 1100280001216 АО "БАШКИРАВТОДОР" МИНЗЕМИМУЩЕСТВО РБ (100%) Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей 8 045 204 8 835 046 7 166 590 -578 496 23 544 2 119 515 2 079 369 508 956 851 956 0,2 0,4 46 1070276005678 ООО "УК"ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР" Фаттахов Марат Фанильевич (318 006 666.67 руб., 33.33%)

Хазигалеев Артур Валерьевич (318 006 666.67 руб., 33.33%)

Ахметшин Марат Марсович (318 006 666.66 руб., 33.33%) Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом 428 507 246 451 234 241 -136 207 -1 057 562 2 093 954 2 019 897 24 082 30 622 0,0 0,0 47 1100266000240 ООО "ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА" ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ, ООО (10 000 руб., 100%) Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки 2 600 097 783 520 761 772 52 616 78 311 2 063 364 2 075 370 2 286 575 2 234 983 1,1 1,1 48 1060274031322 АО "БАШСПИРТ" МИНЗЕМИМУЩЕСТВО РБ (100%) Перегонка, очистка и смешивание спиртов 8 023 434 5 127 529 5 130 853 166 396 261 969 2 056 151 1 810 295 3 729 348 3 107 922 1,8 1,7 49 1027402892879 АО "УРАЛМОСТОСТРОЙ" Истягин Юрий Борисович (30.85%)

Морозова Юлия Константиновна (15.23%)

Печенкина Галина Михайловна (14.68%)

Рабухин Петр Павлович (14.40%)

Косенкова Елена Павловна (14.14%) Строительство мостов и тоннелей 4 050 250 3 608 353 4 884 294 54 431 21 984 2 050 602 2 780 623 1 949 148 2 648 414 1,0 1,0 50 1030204208033 ЗАО "ФСК АРХСТРОЙИНВЕСТИЦИИ" ИЖСК, ООО (60 000 руб., 100%) Строительство жилых и нежилых зданий 1 879 045 430 268 465 976 2 315 72 011 2 033 410 1 763 475 394 345 417 596 0,2 0,2

«Роснефть» продолжает доить свою новую «дочку», задерживая и оплату за нефтяные поставки

И по итогам 2019 года рекордсменом стала «Башнефть», правда, снизившая свою нагрузку почти на треть, до 90,1 млрд рублей. Притом что дебиторская задолженность (долги, существующие перед самой компанией от клиентов, покупателей и проч.) составила, как и два года назад, 200 млрд рублей — коэффициент долговой нагрузки вырос с 1,6 до 2,2. Что создало еще большую вероятность для компании возможной нехватки средств для обеспечения деятельности и необходимости в дальнейшем самой перекредитовываться. В 2016—2017 годах, несмотря на прибыль (в 2017 она в три раза увеличилась до 130 млрд рублей при обороте в 558,5 млрд), долги как перед предприятием, так и самого предприятия перед кредиторами регулярно росли. Теперь все с точностью до наоборот. В 2018 году прибыль «Башнефти» упала до 101,8 млрд рублей, а в прошлом году рухнула в два раза, составив лишь 49,2 млрд. И если кредиторская задолженность в 2019 году ненамного снизилась (с 98 до 90 млрд рублей), то вырос ком долгов покупателей, поставщиков и клиентов компании, сразу на 22,8%.

Причина снижения кредитных средств и роста дебиторской задолженности — в перераспределении денежных потоков после покупки «Роснефтью» «Башнефти» (четверть последней принадлежит самому Башкортостану). Так, еще в начале 2019 года стало известно, что башкирская нефтяная компания вернула «Роснефти» две трети потраченных на ее покупку денег. Плата шла и через займы, которые «Башнефть» предоставила «Роснефти» — например, в конце декабря 2016 года «башкиры» выдали сечиновским процентный займ на сумму 50 млрд рублей сроком на 5 лет (общая сумма сделки — 82,5 млрд рублей). В конце 2018 года был одобрен еще один кредит «Башнефти» — материнской компании на ту же сумму.



В итоге в 2017—2019 годах «Башнефть» отчиталась о возвращении «Роснефти» почти 200 млрд рублей как в виде кредитов, так и в виде дивидендов (последние в 2017—2018 годах составили 31,5 млрд рублей). Именно поэтому с III квартала 2016 года сумма дебиторки выросла в «Башнефти» к осени 2018 года в 300 раз. Не стоит забывать и смену поставщиков, которая неизбежно происходит после слияний и поглощений. Так, до перехода «Башнефти» в «Роснефть» две трети поставок сырья и материалов «башкирам» обеспечивала «дочка» Вагита Алекперова ООО «ЛУКОЙЛ-резервнефтепродукт», теперь же более 80% поставок приходится на «Роснефть». Таким образом, можно смело не исключать того факта, что в огромном долге перед «Башнефтью» сидят как раз контракты, которые компания заключала с ГК «Роснефть» на продажу нефти за комиссию.

В июле стало известно о прекращении благотворительной помощи от нефтяников: хоккеистам клуба «Салават Юлаев» начали задерживать зарплату. Фото hcsalavat.ru

«Башнефть» притормозила с благотворительностью

Конечно, в ухудшении финансовых показателей «Башнефти» виновата не только «Роснефть». В июне 2020 года стало известно, например, что дивиденды компании за 2019 год сократились на треть, и это «случилось из-за снижения добычи углеводородов, а также укрепления рубля к доллару, обусловившим удешевление нефти». «Башнефть» и «Роснефть» стали первыми же из крупнейших нефтяных компаний России, отчитавшихся о финансовых результатах за первый квартал 2020 года: обе снизили выручку на 20% и получили операционный убыток, впрочем, «Башнефть» сумела покрыть его положительной курсовой разницей и отчиталась о чистой прибыли в 3,863 млрд рублей — которая, однако, в шесть раз меньше прошлогодней (около 23 млрд). Чистый убыток «Роснефти» составил 156 млрд рублей. «Башкиры» в отчетности особенно упомянули налоговое давление.

Шаткое положение компании уже сказалось на спонсорстве ряда соцпроектов в республике. Так, в 2019 году сумма поступлений в Фонд социальных целевых программ РБ от нефтяников составила около 4,5 млрд рублей: «по половине на спорт и социалку». Но в июле стало известно о прекращении благотворительной помощи от нефтяников: «хоккеистам клуба «Салават Юлаев» начали задерживать зарплату из-за финансовых проблем, которые испытывает клуб, возникла и угроза приостановки социальных проектов, финансируемых фондом». Позиция «Башнефти» у самих башкирских властей вызывает, мягко говоря, недоумение.

В топ-10 башкирских компаний с самой крупной кредиторской задолженностью вошла и ее «дочка» — ООО «Башнефть-Добыча», чистая прибыль которой в 2019 году тоже снизилась, правда, на треть, составив 1,7 млрд рублей. Объем кредиторки, как и дебиторки, за год почти не изменился, составив соответственно 12 млрд и 16,3 млрд рублей (в последней, скорее всего, могут сидеть те самые поставки нефти — «Роснефти» за комиссию).

Рост кредиторки может быть связан с попыткой выполнить указания Владимира Путина, посетившего в 2018 году этот завод. Фото kremlin.ru

УМПО влезает в долги

Почти в два раза вырос объем кредиторской задолженности у ПАО «ОДК-УМПО», занимающейся производством турбореактивных и турбовинтовых двигателей и их частей — она в 2019 году составила 31,4 млрд рублей. Одновременно в 1,5 раза выросла и задолженность со стороны покупателей и поставщиков перед самой компанией — до 71,7 млрд рублей. Таким образом, дебиторская задолженность в два раза превышает кредиторскую, что может привести к нехватке средств для обеспечения деятельности хозяйствующего субъекта в настоящий момент и дорогим кредитам в будущем. При этом чистая прибыль за год стагнировала, составив в 2019 году 14,5 млрд рублей (против 14,3 млрд рублей в 2018).

«ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» входит в состав АО «Объединенная двигателестроительная корпорация». ОДК, в свою очередь, находится в составе «Ростеха» Сергея Чемезова. Уфимское предприятие занимало высокие места в рейтингах авиастроительной отрасли России, составленных «Реальным временем». Еще два года назад в структуре заказов экспорт компании составил долю в 60%, гособоронзаказ — 40%. В УМПО надеялись на рост экспорта и отмечали интерес зарубежных заказчиков к продукции УМПО после войны в Сирии, где «вся российская авиация летала на уфимских моторах — Су-25, Су-30, Су-35». Портфель заказов на 2018 год был сформирован полностью, на 2019 год — на 90%. О стратегической важности предприятия говорил тот факт, что башкирская компания — головной производитель двигателя для истребителя пятого поколения Су-57 (ПАК ФА) — участвовала в кооперации по созданию двигателя ПД-14 для магистрального самолета МС-21. К началу 2018 года УМПО имело сформированный портфель заказов на 2018—2020 годы в 18 млрд рублей (внутренние поставки) и $1,07 млрд (экспорт).

Рост кредиторки может быть связан с попыткой выполнить указания президента РФ Владимира Путина, посетившего в 2018 году этот завод: «Чтобы через 12 лет продукция предприятия была уже на 50% гражданской (к 2025 году доля «гражданки» должна составить 30%)», — на тот момент доля «гражданки» не превышала 17%. Один из гражданских проектов стартовал почти сразу же: УМПО в кооперации с другими предприятиями ОДК развернуло работу по производству деталей для новейшего российского турбовинтового двигателя ТВ7-117СТ, гражданская модификация которого должна стать штатным двигателем регионального пассажирского самолета Ил-114-300. Одновременно башкирская компания собиралась вложить более 1 млрд рублей в первый этап реконструкции производства роторов турбины и компрессора двигателя и поставку оборудования для реконструкции и технического перевооружения механосборочного производства для изготовления мелко- и среднеразмерных узлов авиационных двигателей. Кроме того, уфимские моторостроители продолжают выпускать двигатели АЛ-31СТ для компрессорных станций газотранспортных предприятий «Газпрома» (одним из ключевых партнеров компании является ООО «Газпром трансгаз Уфа»).

Всего перевод на гражданские рельсы потребовал от УМПО инвестиций только в 2018—2019 году почти на 9 млрд рублей: в 2018 году компания вложила в реконструкцию производства более 3 млрд рублей, ввела в эксплуатацию оборудование, транспорт и вычислительную технику почти на 5 млрд рублей и провела модернизацию оборудования на 907 млн рублей. В апреле 2019 года было объявлено о том, что ПАО «ОДК-УМПО» получит в кредит 500 млн рублей от Фонда развития промышленности по программе «Цифровизация промышленности»: на создание «информационного пространства для поддержки и планирования производства узлов новейшего гражданского авиационного двигателя ПД-14». Пару недель назад на УМПО «Ростех» открыл новый центр по производству узлов вертолетных двигателей стоимостью почти 10 млрд рублей.

По численности работников и фонду оплаты труда УМПО — крупнейшая башкирская компания, здесь работает более 20 тыс. человек. Фото bashinform.ru

Турбулентности добавляет коронавирус

Ситуация с ростом дебиторки и так рискованная, а в конце июня 2020 года было объявлено, что Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (АО «Корпорация «МСП») заключила договор, предусматривающий меры по увеличению объемов закупок у малого и среднего бизнеса. Уже по итогам 2019 года общий объем закупок ПАО «ОДК-УМПО» у субъектов МСП составил 12,0 млрд рублей (41,4%), в том числе объем закупок, участниками которых могут быть исключительно субъекты МСП — 8,4 млрд рублей (31,9%).

Учитывая кризис 2020 года, который подкосил в первую очередь именно малый и средний бизнес, вероятность резкого скачка долгов перед УМПО по понятным причинам очень высока. Также высока вероятность роста кредитной задолженности, так как в в этом же месяце Минобороны РФ заказало разработку единого двигателя для истребителей «Су» четвертого поколения как раз у УМПО, на создание которого потребуется до двух лет и, очевидно, большие инвестиции.

Из рисков не стоит списывать со счетов коронавирус. Отметим, что по численности работников и фонду оплаты труда УМПО — крупнейшая башкирская компания, здесь работает более 20 тыс. человек (для сравнения: в трех компаниях — «Башнефть», «БСК» и «Учалинский ГОК» — совокупно работало год назад всего 22,4 тыс. человек). Именно на УМПО произошла в июле вспышка заболеваний ковидом. Число заразившихся превысило 200 человек. Предприятие оштрафовали на 200 тыс. рублей.

Почему «Газпром» не жалеет денег на развитие проектов в Башкортостане

Роста кредитной нагрузки стоит ожидать и в «газпромовской» «дочке» — ООО «Газпром нефтехим Салават» (до 2011 года — ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»), у которой уже на 2019 год была третья по величине задолженность среди компаний региона в размере 27,4 млрд рублей при дебиторке в 36 млрд рублей (за год произошли лишь какие-то косметические изменения).

Чистая прибыль выросла в два раза, составив почти 29 млрд рублей. Это один из ключевых активов «Газпрома», на который газовая монополия под руководством Алексея Миллера в последние годы делает ставку, не жалея кредитов и инвестиций. Салаватовское предприятие принадлежит ООО «Газпром переработка». Только в прошлом году оно переработало до 40 млрд кубометров газа и 20 млн тонн жидкого углеводородного сырья. Ежегодно компания пополняет бюджеты разных уровней более чем на 60 млрд рублей. Всего в нее входит семь филиалов, включая и компанию в Салавате из трех заводов (нефтеперерабатывающий, газохимический и нефтехимический завод «Мономер»). Именно салаватовский проект — крупнейший для города за последние 30 лет, если верить топ-менеджменту «материнской» компании, на него, по сути, завязаны огромные инвестпроекты ПАО «Газпром», включая и масштабную программу строительства новых и модернизации действующих производственных мощностей «на базе крупнейшего нефтехимического комплекса России» — «Газпром нефтехим Салават».

Всего же до 2019 года планировалось вложить в производства «Газпром нефтехим Салават» 70 млрд рублей. Фото vbashkortostane.gazprom.ru

В «Газпроме» полагают, что новый комплекс каталитического крекинга позволил бы снизить количество темных нефтепродуктов, заместив его дополнительным количеством автомобильных бензинов класса V, и по мощности в два раза превосходить действующие установки. Согласно самой салаватовской компании и ее стратегии до 2020 года, она стремилась все эти годы расширять нефтехимические производства в связке с осуществлением проектов по добавлению новых установок и модернизацией НПЗ, а в области производства минеральных удобрений акцент делать на модернизацию производства по увеличению мощности и качества производимых продуктов.

Примерно с 2013 года предприятие то и дело заявляет о масштабных инвестициях, только в 2015 году речь шла о получении 26,6 млрд рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на строительство комплекса акрилатов (введен в эксплуатацию в 2017 году). Всего же до 2019 года планировалось вложить в производства «Газпром нефтехим Салават» 70 млрд рублей. В 2017 году, когда обсуждалось создание производственного комплекса по переработке природного газа в этилен и пропилен, заходила речь отдельно о «нескольких миллиардах долларов» (об этом в 2017 году заявлял тогдашний глава РБ Рустэм Хамитов).

Планы с каждым годом растут, и стратегии до 2020 года, по-видимому, оказалось «Газпрому» недостаточно, так как в мае прошлого года уже новый руководитель Башкирии Радий Хабиров заявил о том, что «Газпром» оценивает инвестиции в создание комплекса по переработке природного газа с последующим получением олефинов и полиолефинов в республике в более чем 300 млрд рублей. Тот самый «крупнейший проект за 30 лет» планировалось ввести в этом году. Как на этом плане отразился локаут и эпидемия, пока неясно: но ввод в эксплуатацию комплекса каталитического крекинга еще в конце 2019 года датировали 2020-м.

Единственной ложкой дегтя в бочке меда остается проблема экологии, о которой не перестают говорить башкирские (в частности, салаватовские) активисты. Так, всего неделю назад был опубликован государственный доклад Министерства природопользования и экологии РБ о состоянии природных ресурсов и окружающей среды в 2019 году, согласно которому самым загрязненным городом в Башкортостане остается Салават: 72% выбросов от стационарных источников обеспечивает как раз «Газпром нефтехим Салават». Интересно, что еще в 2013 году Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по РБ пыталось взыскать с компании более 700 млн рублей за экологическое нарушение: тогда на поверхность земли в Стерлитамакском районе вышли («просочились») продукты нефтепроизводства.

Выручка НИПИ НГ «Петон» в 2018 году составила 81 млрд рублей, и компания вошла в топ-500 российских предприятий по объему выручки. Фото ntcea.ru

У «Петона» заканчиваются «газовые деньги»



Во многом зависит от ПАО «Газпром» и его «дочек» положение ООО «НИПИ НГ «Петон» (20% компании, принадлежащей башкирским бизнесменам Игорю Мнушкину и экс-главе «Уфимкабеля» Олегу Полякову, с 2017 года принадлежит выходцу из Росгвардии Андрею Гранкину). Компания почти треть века занимается работами в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства и прочей деятельностью. В этом случае речь идет о резком (почти двукратном) сокращении как кредитной нагрузки, так и объема дебиторской задолженности: до 21,3 и 15 млрд рублей соответственно.

Превышение кредиторской задолженности ставит компанию под угрозу из-за вероятной невозможности погашения своих обязательств ввиду отсутствия в компании необходимых средств в должном объеме. И не исключено, связано это со снижением денежного потока от «Газпрома» за контракт, заключенный несколько лет назад, под который «Петон» мог понабрать кредитов. Речь идет, во-первых, о госконтракте 2015 года на 27,7 млрд рублей по переоборудованию Уренгойского завода по подготовке конденсата к транспорту (ЗПКТ — входит в вышеупомянутое ООО «Газпром переработка»). А во-вторых, о контракте аж на 126,8 млрд рублей с самим «Газпромом» на строительство комплекса по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе компрессорной станции «Портовая» в Ленинградской области и еще на 47,7 млрд рублей на строительство установки стабилизации конденсата ачимовских залежей на Ямале.

До сих пор получавшая небольшие подряды от структур газовиков компания с оборотом всего в 2 млрд рублей заняла в итоге первое место по величине госзаказа журнала «Форбс». Это был к тому же крупнейший контракт в истории закупок монополии, и заключен он был без конкурса, за что обе компании получили порцию критики. В результате, выручка НИПИ НГ «Петон» в 2018 году составила 81 млрд рублей, и компания вошла в топ-500 российских предприятий по объему выручки. Кроме того, предприятие уже который год попадает в топ-100 крупнейших компаний Башкортостана по объемам выручки, составленный «Реальным временем».

Вероятно, именно на выполнение газпромовского контракта с 2015 по 2019 год в компании выросли объемы кредиторской задолженности аж в 13 раз: с 1,6 млрд до 21,3 мдрд рублей. Почти в 9 раз выросла и дебиторская (скорее всего, именно долг «Газпрома» перед «Петоном»): с 1,7 до 15 млрд рублей. И не сказать, что контракт оказался таким уж выгодным: при росте выручки в 13,3 раза за те же годы (с 1,8 до 25,1 млрд рублей) прибыль топталась на месте. В 2015 году она составила 140 млн рублей, в 2019-м — 130 млн рублей. К слову, именно в прошлом году чистая прибыль «Петона» рухнула в 9 раз (в 2018 году она превышала 1 млрд рублей).

В разгар эпидемии эту башкирскую компанию, как и ее «мать», сразу назвали в числе тех башкирских предприятий, «которые могут выиграть от коронавируса». Фото pfo.gov.ru

Уфимский витаминный завод может выиграть от эпидемии коронавируса

Пятерку самых закредитованных компаний, и, пожалуй, единственной в топ-5, которой можно позавидовать в нынешней ситуации, — замыкает ОАО «Фармстандарт-Уфавита» («дочка» АО «Фармстандарта», созданного в далеком 2003 году структурами Романа Абрамовича). Как и у «Петона» объем кредиторов существенно превышает объем задолженности перед самой компанией (в 1,5 раза). Даже несмотря на то, что дебиторка в 2019 году выросла в два с лишним раза с 6 до 13,5 млрд рублей, а кредиторка лишь в 1,5 раза — с 13,5 до 20,3 млрд рублей. Чистая прибыль осталась практически неизменной, составив 2,8 млрд рублей (оборот вырос с 20,6 до 22,8 млрд рублей).

Компания занимает девятое место в «Перечне ведущих предприятий промышленности г. Уфы», составленном администрацией города, и входит в топ-5 крупнейших российских фармацевтических производителей по объему реализации продукции. Завод производит поливитаминные препараты, противоастматические и антигистаминные препараты, препараты для лечения дисбактериоза, болезней эндокринной системы, готовые лекарственные средства в ампулах и таблетках. В последние годы головная компания и сам Уфимский витаминный завод активно инвестируют в производство новых лекарственных препаратов.

В феврале прошлого года между властями Башкирии и руководством «Фармстандарта» было подписано соглашение о намерении «Уфавиты» вложить порядка 2,5 млрд рублей в реконструкцию цехов и модернизацию производства, расширение ассортиментной линейки поливитаминов и стерильных препаратов в полимерных флаконах-капельницах и пластиковых ампулах — оба цеха должны быть введены в строй уже в этом году (если планы не спутал локаут). Реконструкция проходит в рамках масштабной программы модернизации всего производства и расширения номенклатуры выпускаемых препаратов. До 2022 года должен произойти поэтапный ввод в эксплуатацию цехов и лабораторий в новом корпусе.

Планы Витаминного завода входят и в республиканскую Стратегию-2030, они еще два года назад оценивались в 5 млрд рублей. Полностью подсчет инвестиций (а значит, и необходимых кредитных средств) затруднителен, так как компания регулярно объявляет о новых препаратах или собственных производствах. Так, в следующем году, к примеру, на уфимских площадках должно начаться производство препарата для лечения острого лимфобластного лейкоза, разработанного американской компанией Amgen, размер инвестиций не раскрывается, но говорят, что «сумма восьмизначная».

В разгар эпидемии эту уфимскую компанию, как и ее «мать», сразу назвали в числе тех башкирских предприятий, «которые могут выиграть от коронавируса». К примеру, препарат тоцилизумаб, который фасуется как раз на уфимском заводе, был рекомендован к госзакупкам самим Минздравом РФ — это недешевое лекарство, стандартная доза тоцилизумаба для коронавирусного больного может стоить до 39 413,6 рубля. Представитель производителя препарата, швейцарская Roche рассказала о том, что в начале апреля российский Минздрав запросил информацию о доступных остатках препарата в России, а также о планируемых сроках и объемах поставок до конца 2020 года.

В десятке самых закредитованных предприятий РБ и известный алкогольный ретейлер «Красное и белое». Фото bashinform.ru

Уфимская «дочка» алкогольного ретейлера растет на кредитных дрожжах

В десятке самых закредитованных предприятий РБ — и известный алкогольный ретейлер «Красное и белое», который с осени прошлого года находится в режиме слияния с другими сетями — «Бристоль» и «Дикси». В башкирском подразделении сети челябинского бизнесмена Сергея Студенникова, в свое время переводившего свой бизнес в офшоры, ООО «Оазис» (тоже принадлежит кипрскому офшору «Меркурий ретейл груп лимитед» с мая этого года) кредиторская задолженность выросла в 2019 году в 1,6 раза. В 1,75 раза увеличились и долги поставщиков перед самой компанией: до 14,3 и 17 млрд рублей (почти идеальный баланс, коэффициент отношения дебиторской к кредиторской задолженности составляет 1,2%). У башкирской «дочки» челябинской сети выручка с 2015 года выросла в 16 раз (до 70 млрд рублей), чистая прибыль за тот же срок взлетела в 1 500 раз (до 370 млн рублей).

Разумеется, в настолько быстрорастущем бизнесе, тем более в ретейле (а про еще более быстрорастущий алкогольный сегмент рынка эксперты говорят уже не первый год), рост кредиторской задолженности только закономерен, и она действительно в 2015—2019 году ежегодно росла, увеличившись за 4 года в 16 раз.

С 27 апреля уфимский «Оазис» находится «в процессе реорганизации в форме присоединения к нему других юридических лиц». Это следствие прошлогоднего события, когда «Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» завершили слияние (в трех сетях более 13 тыс. магазинов по стране), став в итоге объединенной компанией — одним из крупнейших ретейлеров на рынке с предполагаемой Студенниковым выручкой в 800 млрд рублей. При этом оперативным управлением до сих пор занимались три отдельные команды — у каждой сети она своя. И хотя в уфимском «Оазисе» в прошлом году прибыль снизилась с 484,3 млн до 370 млн рублей, в ближайшее время стоит ждать только роста компании, тем более что и сами денежные потоки отдельных региональных подразделений всех трех сетей в 2019—2020 году могут быть всего лишь заложниками процесса «слияния и поглощения».

Как цифровизация помогла ЛУКОЙЛу



Как мы писали еще в конце июня этого года в рамках анализа 100 крупнейших башкирских компаний, в тройку лидеров ворвалось ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», за год нарастившее выручку на 34% (до 148,4 млрд рублей). Это было вызвано как ростом цен на АЗС в ряде регионов, где сеть Вагита Алекперова активно присутствует, так и тем же процессом «слияния и поглощения», который прошел в «дочках» Башкортостана в прошлом году.

Дело в том, что ЛУКОЙЛ еще в начале 2018 года принял решение об укрупнении сбытовых дочерних предприятий вследствие, как признавался сам Алекперов, «внедрения цифровых технологий, из-за чего у нефтесбытовой компании появилась возможность управлять розницей из центрального офиса». В результате реорганизации с 1 ноября 2018 года ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» присоединено к уфимскому «Уралнефтепродукту», при этом «лукойловцы» уверяли, что реорганизация не повлияет на налоговые платежи в бюджет Пермского края (компания была крупнейшим налогоплательщиком региона, в год направляя в пермский бюджет до полумиллиарда рублей налога на прибыль).

В результате реорганизации с 1 ноября 2018 года ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» присоединен к уфимскому «Уралнефтепродукту». Фото yandex.ru

Как это будет выглядеть юридически, сказать трудно, но компания с новым названием юридически зарегистрирована все-таки теперь в Уфе, а возглавил ее в сентябре прошлого года башкирский управленец Айдар Абузяров, в середине «нулевых» работавший в уфимском филиале группы в должности заместителя генерального директора по коммерческим продуктам. Да и после реорганизации пермской компании офис управления сетью АЗС сразу четырех регионов (Пермский край, Удмуртия, Свердловская и Кировская области) переместился в Уфу. Что интересно, «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» был крупнее уфимского подразделения, у него было 323 АЗС и оборот в 2017 году в 67 млрд рублей с чистой прибылью почти в 2 млрд рублей. Тогда как у ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» — 300 АЗС (в Башкирии, Татарстане, Оренбургской, Самарской, Тюменской, Челябинской, Курганской областях и ХМАО), выручка на момент слияния составляла 62 млрд, а 2017 год «башкиры» закрыли с убытком в 195 млн рублей.

Отсюда, собственно, и такой резкий рост оборота: в 2018 году он вырос с 62 до 110,6 млрд, в 2019 — еще до 148,4 млрд рублей. Отсюда же и внезапная прибыль в 2019 году в размере 8,2 млрд рублей после убытка годом ранее в 764 млн рублей (Алекперов говорил, что экономический эффект от слияния «дочек» оценивается в 800 млн рублей). Объединением двух компаний объясняется и существенный рост объема кредиторской задолженности: в 2018 году он был трехкратным (с 5,5 до 15,7 млрд рублей), снизившись в результате реструктуризации платежей внутри нового предприятия в 2019 году на 20% до 12,4 млрд рублей. Снизилась в итоге и дебиторская задолженность с 624,5 до 526,2 млн (у уфимцев она всегда была низкой). Учитывая все это и тот факт, что любой «дочке» в любое время может помочь материнская компания, вряд ли стоит опасаться невозможности погашения своих кредитных обязательств «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродуктом», отсутствия в компании необходимых средств в должном объеме.

Как в СНХРС начали экспансию Питера при поддержке «Газпрома»

Два года назад АО «СНХРС» («Салаватнефтехимремстрой»), крупнейшая строительно-монтажная организация юга Башкортостана и главный местный подрядчик «Газпрома», попало на второе место по объему кредиторской задолженности, вызванной как раз работами на тех самых крупных инвестпроектах в Башкортостане компании «Газпром нефтехим Салават». Тогда как на СНХРС висело 24,7 млрд рублей (а самой компании были должны 18,16 млрд). В силу того, что в 2020 году должен быть сдан уже последний объект строительства производства технической серы, необходимого для комплекса каталитического крекинга газовиков, снизились и обороты строителей: выручка за два года упала с 7 до 1,5 млрд рублей, объем кредитов снизился в 2019 году в два раза (с 22 до 10 млрд), дебиторская задолженность — очевидно, в первую очередь «дочки» «Газпрома» перед СНХРС — в 2,6 раза (с 18,6 до 7,15 млрд).

Владельцем предприятия является через ряд московских структур экс-глава «Газпром энерго» и экс-гендиректор ОГК №6 (в 2011 году поглощенной другой газпромовской «дочкой» ОГК №2) Алексей Митюшов. В конце 2019 года «Салаватнефтехимремстрой» сменил владельца и перешел к московскому ООО «Управляющая компания Меркури кэпитал траст», где формально Митюшов не значится как собственник.

В силу того, что в 2020 году должен быть сдан уже последний объект строительства производства технической серы, необходимого для комплекса каталитического крекинга газовиков, снизились и обороты строителей. Фото snhrs.ru

И если материнская компания выпала из десятки закредитованных, то ее главная «дочка» ООО «ЗСМИК» («Завод строительных материалов и конструкций») в нее вошла, хотя здесь тоже произошло двукратное снижение кредиторской задолженности (до 11,75 млрд рублей). Однако при этом выручка, в отличие от СНХРС, выросла в 2019 году вдвое — с 12,8 до 24,3 млрд рублей, как и чистая прибыль, составившая 4 млрд рублей. Причину стоит искать в питерской экспансии «башкир».

Еще в начале прошлого года петербургские СМИ рассказали о том, что один из заметных благотворительных проектов «Газпром — детям» «сменил команду топ-менеджеров и, похоже, систему распределения многомиллиардных заказов». В команду вошли якобы и близкие владельца СНХРС Алексея Митюшова. И сразу три конкурса на новые физкультурно-оздоровительные комплексы в Петергофе, Металлострое и Переславле-Залесском выиграла компания «СНХРС-СПб», юридически не имевшая как будто отношения к Салавату, но указавшая, что будет привлекать в субподрядчики башкирское ООО «Завод строительных материалов и конструкций». При этом салаватцы еще в 2016 году успели построить в Карелии ФОК по заказу «Газпром газораспределение». Весной прошлого года были опубликованы протоколы тендеров, размещенных ООО «Газпром инвестгазификация» (два в Петербурге, один — в Пензенской области). Все три выиграла уже не сомнительная СНХРС-СПб , а всамделишный башкирский подрядчик ООО «ЗСМИК» — на сумму почти 3 млрд рублей.

ВНЗМ не дали уйти в северную столицу местные налоговики

Наконец, десятку башкирских предприятий с самой большой кредиторской задолженностью замыкает еще один наш знакомый — известная в Татарстане компания ПАО «АК ВНЗМ», ранее по объему долгов вообще входившая в топ-3 с кредитной нагрузкой в 10,2 млрд рублей (и дебиторской — на 8,4 млрд рублей). В действительности долги к 2019 году только выросли в объеме — просто у остальных вышеперечисленных они выросли сильнее, составив 10,6 млрд рублей, учитывая рост дебиторской до 10,7 млрд рублей, «Востокнефтезаводмонтаж», еще один игрок на рынке нефтегазовой инфраструктуры, достиг идеального долгового баланса. Оборот компании после краткого снижения в 2018 году в прошлом году достиг 18,2 млрд рублей, чистая прибыль за год выросла в пять раз, до 405 млн рублей.

Среди заказчиков ВНЗМ значатся «Татнефть», «Башнефть» и другие нефтяные предприятия. Основными владельцами компании являются уфимское ООО «Трест», ООО «Управление-5», ООО «М-Сервис», «золотая акция» предприятия принадлежит Минземимущества Башкирии. Компанию считают подконтрольной башкирскому предпринимателю Халиту Бикмухаметову. В начале 2019 года на встрече с руководителем администрации главы Башкортостана Александром Сидякиным руководитель ВНЗМ Халит Бикмухаметов пожаловался на неблагоприятный инвестиционный климат в регионе и почти сразу же разослал письма своим партнерам о том, что компания уходит из-под юрисдикции УФНС по РБ и будет платить налоги в Санкт-Петербурге. В ответ Арбитражный суд Башкортостана ввел процедуру наблюдения в АО «Востокнефтезаводмонтаж», а ВНЗМ вывести свою компанию в Питер не успело, получив от налоговой иски о банкротстве. Одновременно «Башнефть» потребовала от компании 138 млн за будто бы некачественные работы, приведшие к аварии на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе (УНПЗ), а прокуратура выявила невыплату зарплаты 868 работникам ВНЗМ.

Арбитражный суд Башкортостана ввел процедуру наблюдения в АО «Востокнефтезаводмонтаж», а ВНЗМ вывести свою компанию в Питер не успела, получив от налоговой иски о банкротстве. Фото vnzm.ru

После прошедших в кулуарах договоренностей конфликт, очевидно, удалось уладить: в начале 2020 года Бикмухаметов смог избежать субсидиарной ответственности по долгам дочернего предприятия ВНЗМ — ЗАО «Уфимская монтажная фирма №1 Востокнефтезаводмонтаж», которое банкротили местные налоговики за долги в 100 млн рублей (еще 166 млн компания должна остальным кредиторам), за которые теперь будет расплачиваться материнская компания. Предприятие в итоге осталось в Уфе.

Кредитная нагрузка образовалась благодаря, похоже, двум кредитам в двух разных банках. Еще в 2016 году было известно о планах компании заключить договоры со Сбербанком на открытие кредитных линий на срок 36 месяцев под 13% годовых — на сумму 6 млрд рублей. В 2018 году ВНЗМ открыл еще одну кредитную линию на 4 млрд рублей во Всероссийском банке развития регионов. Напомним, именно башкирский ВНЗМ был генподрядчиком одного из двух проектов «ТАНЕКО»: установка изомеризации легкой нафты мощностью 420 тыс. тонн в год обошлась «дочке» «Татнефти» в 6,7 млрд рублей, к работам ВНЗМ приступил еще в 2014 году.

«Востокнефтезаводмонтаж» (ВНЗМ) по итогам первого квартала 2020 года получил выручку в размере 3,4 млрд рублей, она выросла на 53,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (2,2 млрд). Однако при этом дебиторская задолженность к концу первого квартала выросла до 12,3 млрд (на 14,2%), кредиторка увеличилась лишь на 6,4% — до 11,4 млрд рублей. Таким образом, идеальный баланс был нарушен. Дебиторка составила более 60% общего баланса. Эксперты, судя по коэффициенту обеспеченности собственными оборотными средствами, полагают, что компания хуже обеспечена собственным капиталом, чем аналогичные предприятия в среднем по рынку.