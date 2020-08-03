Российский футбольный анекдот: как Газизов «увольнял» Юрана

У тренера и функционера давняя история взаимоотношений

В Российской премьер-лиге в самом разгаре короткое межсезонье. Прошедший чемпионат завершился чуть больше недели назад, а новый стартует уже в ближайшие выходные. Однако и без непосредственно футбола в РПЛ, как обычно, не скучно. Одними из главных действующих лиц последних дней стали генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов и теперь уже бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран. Последний сделал ряд очень громких заявлений в СМИ о своем увольнении, а также попался на крючок вездесущих пранкеров. О том, как Газизов, по мнению Юрана, не согласовал его кандидатуру в новый фарм-клуб «Спартака», о корнях этого противостояния и при чем здесь глава республики Башкортостан Радий Хабиров — в материале «Реального времени».

Как Талалаев, Юран и Газизов не дают скучать после карантина

Многие вещи, происходящие в российском футболе, не поддаются никакой логике. Так было всегда. Однако в посткарантинной доигровке чемпионата и в это межсезонье РПЛ превзошла саму себя и подарила болельщикам и специалистам сразу несколько шикарных по своей абсурдности сюжетов.

О том, какая удивительная история произошла с тренером Андреем Талалаевым, мы уже рассказывали. Специалист создал в команде ФНЛ из Химок отличный коллектив, который уверенно выходил в РПЛ. Однако по ходу чемпионата руководство подмосковного клуба распродало некоторых игроков-лидеров и заявило, что даже по спортивному принципу повышаться в классе не планирует из финансовых соображений. Талалаев обиделся и покинул клуб, приняв летом самарские «Крылья Советов». Его сменщик в «Химках» Сергей Юран провел несколько туров и завершил начатое — официально вывел подмосковную команду в РПЛ. Талалаев, в свою очередь, навел порядок в «крылышках», однако самарская команда по ряду причин все равно финишировала на 15-м месте и вылетела в ФНЛ. «Химки» же уже собрались на повышение и в итоге нашли необходимые средства. Талалаеву оставалось кусать локти, а Юран выглядел победителем в ситуации, которая тянула на настоящее футбольное кино.

Но российский футбол не был бы российским футболом, если бы на этом все закончилось. За неделю до первого матча «Химок» в РПЛ подмосковный клуб объявил о том, что Юран уволен. Талалаев, в свою очередь, остался в РПЛ и теперь является новым главным тренером «Ахмата» из Грозного. Как нельзя лучше ко всему этому подходит классическая фраза российского телекомментатора Романа Скворцова: «Жизнь — лучший драматург, в Голливуде до такого не додумались».

Сергей Юран винит в произошедшем генерального директора московского «Спартака» Шамиля Газизова. Фото: twitter.com/UfaFc

Самое любопытное, что Сергей Юран винит в произошедшем генерального директора московского «Спартака» Шамиля Газизова, так как ходят слухи, что «Химки» в РПЛ станут неофициальным фарм-клубом «спартаковцев» и именно Федун и компания помогли химчанам решить их финансовые проблемы.

— Меня на разговор пригласил гендиректор клуба Зайцев и спросил: «На каких условиях мы будем с вами расторгать контракт?». На что я ему ответил: читайте договор. Он у меня действует еще почти 3 года. Вот и все. Почему увольняют за неделю до старта в РПЛ? Это указание пришло от «Спартака». Именно от Шамиля Газизова. Так и напишите. Министр спорта Московской области сказал, что моя кандидатура не согласована со «Спартаком». Поэтому меня и убирают, — приводит слова Юрана «Спорт-Экспресс».

Позже стало известно, что большинство футболистов клуба написали письмо в поддержку Юрана на имя губернатора Московской области Андрея Воробьева. «Химки» стартуют в РПЛ 8 августа домашним матчем против ЦСКА. 1 августа команде представили нового главного тренера — Дмитрия Гунько, который ранее работал в системе «Спартака», а весной 2014 года даже возглавлял основную команду «красно-белых».

История наделала много шума и заинтересовала вездесущих пранкеров. Запись разговора Юрана с телефонными хулиганами накануне опубликовал телеграм-канал «Мутко против»:

— Не передать словами, очень тяжело... Это просто рейдерский захват, как в 90-е. Я бы объяснил губернатору Андрею Воробьеву, просто я за Московскую область переживаю и вообще за «Химки». Туда засунули барыг, у меня других слов просто нет. Команда разбегается, многие покинули и покинут ее. Развал полный. Поэтому я пытался Андрею Юрьичу дозвониться, мне телефон дали. Понимаю, что это может быть некорректно. Когда мы с министром разговаривали по зарплате, по футболистам, он говорит: «Я вечером поеду с Газизовым встречаться». Я говорю: «Можно мне хотя бы список футболистов, потому что 8-го у нас ответственная игра с ЦСКА, чтобы я понимал».

Он поехал, а после тренировки вечером мне позвонил и сказал: «Я с зарплатой не согласовал с Газизовым и плохая весть: мы снова возвращаем этого спортивного директора, Егорова». Человека с уголовным прошлым. В футбольных кругах мне рассказывали, что Газизов пришел, и ему надо Федуну доказать, что это действительно правильное решение. Разговор какой: 6 очков будут из «Уфы», то есть они будут подкладываться под «Спартак», и «Химки» будут. Это гарантированные 12 очков для москвичей. Но я сказал, что это даже не обсуждается. Если хоть намек будет, чтобы сдать игру и помогать «Спартаку». Я в этом не участвую, — заявил Юран.

1 августа команде представили нового главного тренера — Дмитрия Гунько, который ранее работал в системе «Спартака». Фото vk.com/fckhimki_official

При чем здесь глава Башкортостана Радий Хабиров?

На первый взгляд версия Юрана действительно выглядит стройно и логично. Так же, как и его недавнее заявление о том, что за невыход «Химок» в РПЛ был внесен некий денежный депозит и следует обратиться в прокуратуру. Однако то утверждение, по сути, так и осталось голословным — «Химки» вышли в РПЛ, а «Крылья Советов» вылетели в ФНЛ.

Голословным оказался и инсайд от блогера и бывшего футболиста Евгения Савина, который говорил о некоем чемодане денег, движущемся в сторону Тамбова из Самары, чтобы выкупить место в РПЛ. «Крылья» накануне провели первый матч в ФНЛ и явных попыток не вылететь из РПЛ не делали, поставив задачу за сезон вернуться на высший уровень. Хотя в российском футболе, повторимся, возможно всякое, и нельзя исключать, что как версия Юрана, так и версия Савина в каких-то деталях могли быть правдивы. Есть предположение, что именно слова тренера о депозите стали решающим фактором в выходе подмосковного клуба в РПЛ, так как никто не захотел «лишнего шума». Однако это стоило Юрану работы.

Также, по некоторым данным, основная причина того, что «Химки» решили расстаться с Юраном — это его завышенные требования по зарплате. Не отрицает этого и сам Сергей Юрьевич:

— Да, а что тут такого? Я же не ставил ультиматум. Это была просто дискуссия. Мы поговорили. Мне предложили другую зарплату. Я ответил: «Ок, вопросов нет». Но ведь «Химки» так и не назвали причину увольнения!

Разве за то, что просишь поднять себе зарплату, с тобой должны сразу расставаться? Как это понимать? У меня действующий контракт. Считаю, я за полгода доказал свою состоятельность. Команда вышла в РПЛ, дошла до финала Кубка России. Поэтому я и обратился с вопросом: «Возможно ли мне увеличить зарплату?». Вот и все. Подчеркиваю — возможно ли? Так ставился вопрос. Результаты же нашей работы очевидны. Разве нет? Министр ответил, что на такую-то сумму мы не готовы поднять, а вот на такую — пожалуйста. Никаких проблем, я готов был дальше работать. Но министр не согласовал вопрос со «Спартаком».

Правда ли, что моя зарплата составляла 500 тысяч рублей? Меньше. Готов показать контракт. Эта информация не соответствует действительности, — сказал накануне Юран.

Однако поподробнее хотелось бы прояснить ситуацию с его заявлением в адрес Шамиля Газизова. Ведь у функционера и тренера, как оказалось, давняя история взаимоотношений. И не последнюю роль в ней сыграл нынешний глава Башкортостана Радий Хабиров.

Когда дошла очередь до футбольного клуба, он попытался продавить в команду назначение на пост главного тренера Юрана. Фото: glavarb.ru

Дело было так: Хабиров в 2017-2018 годах занимал пост главы городского округа Красногорск Московской области. А главным тренером красногорского «Зоркого», который выступал в ПФЛ, был никто иной как Сергей Юран. «Зоркий» играл неплохо, стабильно входил в пятерку лучших при небольшом бюджете, а Юран с Хабировым стали хорошо общаться не только на футбольные темы.

Осенью 2018-го Хабиров стал временно исполняющим обязанности главы Башкортостана и он прекрасно понимал, что для поддержания рейтинга в республике нужно сделать особый акцент на спорте. Радий Фаритович в те месяцы поочередно проводил встречи с руководителями ведущих профессиональных клубов Уфы. Когда дошла очередь до футбольного клуба, он попытался продавить в команду назначение на пост главного тренера Юрана. Вариант был очень реальный, так как Сергей Семак как раз пошел из Уфы на повышение в питерский «Зенит», а башкирский клуб тренировал никому толком не известный местный специалист Сергей Томаров.

Однако руководитель ФК «Уфа» Шамиль Газизов был категорически против вмешательства в дела клуба со стороны, даже таких влиятельных людей, как Хабиров. По слухам, именно тогда между Газизовым и властями РБ начался небольшой разлад и недопонимание, которое в итоге и привело к тому, что Шамиль Камилович начал рассматривать другие предложения и все-таки покинул «Уфу», получив достойное предложение из Москвы.

Летом 2019-го Хабиров даже позволил себе публичную критику футбольного клуба и отменил уже принятое решение о строительстве стадиона в столице Башкортостана:

— Я отказался от идеи построить футбольный дворец. Сначала научимся зарабатывать, а потом и дворец построим. Деньги лучше направить на другие нужды, — заявил Радий Фаритович.

В интервью «Реальному времени» Газизов ответил на это предельно корректно:

— Слово главы республики — закон. Здесь ни убавить, ни прибавить. Не мне обсуждать его слова. Как говорится, не по Сеньке шапка, раз такое решение принято. Что было, то было. Сейчас живем по тем реалиям, которые обозначил глава республики.

Я думаю, что про «зарабатывать» это точно касалось не футбольного клуба «Уфа». Речь шла о вопросах инвестиционного форума, о положении дел в республике в целом. Вы покажите мне хоть один клуб в республике, который зарабатывает больше нас? Поэтому эти слова Радия Фаритовича я точно воспринимаю спокойно, это не про наш клуб, — заявил Газизов.

Ставка была сделана на Вадима Евсеева, и, как показало время, она себя полностью оправдала. Фото: vk.com/ufafc

Кандидатуру Юрана с подачи Газизова в «Уфе» даже не рассматривали всерьез, ставка была сделана на Вадима Евсеева, и, как показало время, она себя полностью оправдала. Хабиров в итоге стал полноценным главой республики Башкортостан, его человек Ростислав Мурзагулов в башкирском футбольном клубе имеет вес (он председатель попечительского совета ФК «Уфа»), а Шамиль Газизов уже пару недель как работает в московском «Спартаке».

Статус «Химок» относительно «Спартака» прояснит только новый сезон

Из описываемых футбольных персонажей на данный момент лишь Юран остался ни с чем:

— Я имею двойное гражданство — российское и португальское. Юрист сейчас готовит бумаги напрямую в УЕФА. Мне звонят многие журналисты из Европы. Это резонанс. Меня выбросили на помойку, как собаку. Вчера даже Юрий Павлович Семин звонил. Заявил, что у него была такая же ситуация в «Локомотиве». Сказал бороться до конца.

Иск будет подан о нарушении спортивного закона. Должны сначала уволить тренера, чтобы мы нашли соглашения, подписали бумаги, а потом представлять нового. Еще одно нарушение в том, что они не имели права не пускать меня на базу. Почти час не пускали, пока я не позвонил заместителю прокурора области.

Я буду бороться за честь и достоинство до конца. За справедливость, за моральный ущерб, ведь это дискредитация меня как тренера. Буду разбираться, чтобы в дальнейшем такого с тренерами не происходило. Это невероятный труд. Некоторые заканчивают с микроинсультами. Это огромный стресс, нервы. Если что, я даже готов к тому, чтобы больше не работать. Мало ли, как будет, — заявил накануне Юран.

Сам Газизов нападки в свою сторону комментировать отказывается и называет слова бывшего тренера «Химок» бредом:

— Будем ли обращаться в комитеты за высказывания Юрана? Пусть РФС с этим разбирается. Если я буду реагировать на такие вещи, я перестану работать, — сказал Газизов.

Зато выступили с заявлением относительно 6 очков для «Спартака» в бывшем клубе Газизова:

— «Уфа» никогда в жизни очков не дарила и не планирует никогда этим заниматься. Мы рады за карьерный рост наших сотрудников, но любые договоренности возможны только в рамках законодательства и в рамках фэйр-плей.

Будем ли подавать в комитет по этике? Мы с Сергеем Юраном друзья, поэтому никуда на него подавать не буду. Желаю ему удачи и понимаю его разочарование. Я так думаю, что причина увольнения там не в «Спартаке» и не в чем-то таком. Просто у Сергея были там сложные отношения со многими вокруг команды. «Уфа» не имеет к этому никакого отношения. Сергей — очень резкий человек, мы с ним работали, но в эту ситуацию влезать не будем. Сама фактура того, что он говорит… Таблица все покажет, — заявил Ростислав Мурзагулов.

Действительно, правоту (или неправоту) слов Юрана теперь покажет только новый сезон. В таблицу смотреть еще не скоро, а вот в календарь первого круга заглянуть любопытно: «Спартак» сыграет на выезде с «Уфой» уже в 3-м туре РПЛ в середине августа, а выездная встреча против «Химок» предстоит в середине октября.