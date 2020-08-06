Полиция Башкирии стала задерживать защитников горы Куштау

В Башкирии уже третий день продолжается активное противостояние защитников шиханов с представителями «Сырьевой компании», которая по заказу БСК должна провести геологоразведку на горе Куштау.

Сегодня активисты в очередной раз пришли к шихану, чтобы не пустить на него работников компании, которые сейчас проводят вырубку леса. На этот раз лесорубы приехали с полицейскими.

Защитники шиханов называют происходящее штурмом. Полиция задержала нескольких участников акции. В их числе известный в среде активистов дядя Гриша — грузчик из Ишимбая Григорий Горовой. На своей странице он пишет, что, скорее всего, получит 15 суток.

Также активисты сообщают, что на горе уже установлен аншлаг с паспортом объекта. Согласно ему, на горе планируется проведение геологоразведочных работ. Заказчиком выступает АО «Сырьевая компания», генподрядчиком — ОАО «Уральская геологосъемочная экспедиция».

Работы должны быть начаты в августе, вестись круглосуточно и закончиться в октябре.

Напомним, что БСК получила право на разработку шихана Куштау, расположенного на границе Стерлитамакского и Ишимбайского районов РБ. Компания использует известняк местных гор для производства соды. Противостояние между экоактивистами и компанией длится уже несколько лет.