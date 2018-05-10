Бикчантаев Фарид Рафкатович
Общая информация
Родился 21 мая 1962 года в г. Казани.
Образование:
1983 год — Казанское театральное училище, актерское отделение
1991 год — Государственный институт театрального искусства им. Луначарского, режиссерский факультет
Трудовая деятельность:
В 1980 — 1990 гг. — работа в актерской труппе ТГАТ им. Г.Камала.
С 1990 г. — преподаватель в Казанской государственной академии искусств.
В 1991 — 2002 гг. — режиссер-постановщик Татарского государственного академического театра им. Г.Камала.
С мая 2002 г. — главный режиссер Татарского государственного академического театра им. Г.Камала.
C февраля 2011 г. — председатель Союза театральных деятелей РТ, член секретариата Союза театральных деятелей РФ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420012, г. Казань, ул. Щапова, 37
- Телефон: (843) 299-43-48
- Email: std.tatar@yandex.ru
- Сайт: http://stdtatar.ru
Дата последнего обновления: 10.05.2018