Бикчантаев Фарид Рафкатович

Общая информация

Родился 21 мая 1962 года в г. Казани.

Образование:

1983 год — Казанское театральное училище, актерское отделение

1991 год — Государственный институт театрального искусства им. Луначарского, режиссерский факультет

Трудовая деятельность:



В 1980 — 1990 гг. — работа в актерской труппе ТГАТ им. Г.Камала.

С 1990 г. — преподаватель в Казанской государственной академии искусств.

В 1991 — 2002 гг. — режиссер-постановщик Татарского государственного академического театра им. Г.Камала.

С мая 2002 г. — главный режиссер Татарского государственного академического театра им. Г.Камала.

C февраля 2011 г. — председатель Союза театральных деятелей РТ, член секретариата Союза театральных деятелей РФ.

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