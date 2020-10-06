Якупов Ильфир Ильшатович
Общая информация
Родился 25 мая 1982 г. в г. Набережные Челны ТАССР.
Образование
2004 г.— окончил Казанский государственный университет культуры и искусств, актерское отделение (курс Марселя Салимжанова).
2011 г.— окончил Казанский федеральный университет квалификационная степень «магистр бизнес-администрирования» (MBA).
Трудовая деятельность
2003-2005 гг. — ведущий специалист по театральному искусству министерства культуры РТ.
2005-2007 гг. — помощник министра информатизации и связи РТ.
2007-2012 гг. — заместитель директора по маркетингу Татарского государственного академического театра им. Г. Камала.
С февраля по октябрь 2012 г. — и.о. директора ТГАТ им. Г. Камала.
С октября 2012 г. — директор ТГАТ им. Г. Камала.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, ул Татарстан, 1
- Телефон: (843) 293-03-74
- Email: kamalteatr@kamalteatr.ru
- Сайт: https://kamalteatr.ru/
Дата последнего обновления: 06.10.2020