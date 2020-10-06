Якупов Ильфир Ильшатович

Общая информация

Родился 25 мая 1982 г. в г. Набережные Челны ТАССР.

Образование

2004 г.— окончил Казанский государственный университет культуры и искусств, актерское отделение (курс Марселя Салимжанова).

2011 г.— окончил Казанский федеральный университет квалификационная степень «магистр бизнес-администрирования» (MBA).

Трудовая деятельность

2003-2005 гг. — ведущий специалист по театральному искусству министерства культуры РТ.

2005-2007 гг. — помощник министра информатизации и связи РТ.

2007-2012 гг. — заместитель директора по маркетингу Татарского государственного академического театра им. Г. Камала.

С февраля по октябрь 2012 г. — и.о. директора ТГАТ им. Г. Камала.

С октября 2012 г. — директор ТГАТ им. Г. Камала.

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