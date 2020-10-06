Список персон

Якупов Ильфир Ильшатович

Культура
Якупов Ильфир Ильшатович
Фото: realnoevremya.ru/

Общая информация

Родился 25 мая 1982 г. в г. Набережные Челны ТАССР.

Образование

2004 г.— окончил Казанский государственный университет культуры и искусств, актерское отделение (курс Марселя Салимжанова).
2011 г.— окончил Казанский федеральный университет квалификационная степень «магистр бизнес-администрирования» (MBA).

Трудовая деятельность

2003-2005 гг. — ведущий специалист по театральному искусству министерства культуры РТ.
2005-2007 гг. — помощник министра информатизации и связи РТ.
2007-2012 гг. — заместитель директора по маркетингу Татарского государственного академического театра им. Г. Камала.
С февраля по октябрь 2012 г. — и.о. директора ТГАТ им. Г. Камала.

С октября 2012 г. — директор ТГАТ им. Г. Камала.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420021, ул Татарстан, 1
  • Телефон: (843) 293-03-74
  • Email: kamalteatr@kamalteatr.ru
  • Сайт: https://kamalteatr.ru/

Дата последнего обновления: 06.10.2020


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