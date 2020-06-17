Жители Татарстана с начала года через госуслуги РТ пожертвовали на благотворительность 6 млн рублей

В январе — мае жители Татарстана пожертвовали на благотворительность 6,2 млн рублей. Это в два раза больше, чем за весь 2019 год, когда на благотворительность перечислили 3,7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры Татарстана.

Только в мае жители республики пожертвовали почти 3 млн рублей.

Сейчас через портал можно внести пожертвования в 22 фонда. Среди них благотворительная организация Татарстана «Детям», фонды «День добрых дел», «Зарождение», «Радость детства», «Помоги ребенку».

Ранее стало известно, что в Татарстане частные клиники начнут оказывать бесплатные услуги медпатронажа над пожилыми.

