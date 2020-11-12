Валиева Альфия Фуатовна

Общая информация

Родилась 21 января 1968 года.

Образование

1990 г. — окончила КГУ им. В.И. Ульянова-Ленина специальность — химия, квалификация — химик.

2003 г. — окончила ИПКРО РТ, специальность — психология, квалификация — практический психолог.

Трудовая деятельность



1990-2003 гг. — заместитель директора по воспитательной работе школы № 21 г. Казани.

2003-2006 гг. — ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Вахитовского района.

г. Казани.

2006-2008 гг. — ведущий специалист отдела информатизации образования МОиН РТ.

С 1 марта 2008 г. — директор Благотворительного фонда «АК БАРС СОЗИДАНИЕ».

Общественная деятельность

1984-1985 гг. — секретарь комсомольской организации Болшеотарской СОШ г. Казани;

С 2013 г. — член регионального отделения Общероссийского народного фронта в РТ;

С 2008 г. — директор Благотворительного фонда.

Награды и поощрения

Медаль «В память 1000-летия Казани» 2005 г.;

Диплом II степени МОиН РТ в III Республиканском конкурсе авторских программ, 1998 г.;

Благодарственное письмо МОиН РТ, 1999 г.;

Почетная грамота отдела образования Вахитовского района г. Казани, 2002 г. ;

Почетная грамота Управления образования администрации г. Казани, 2003 г.;

Почетная грамота Главы администрации Вахитовского района г. Казани,

2004 г.;

Почетная грамота МОиН РТ, 2008 г.;

Благодарственное письмо ОП РТ, 2010 г.;

Благодарственное письмо Республиканского фонда «Возрождение», 2012, 2016 гг.;

Благодарственное письмо Председателя Госсовета РТ, 2012 г.;

Почетная грамота МТЗиСЗ РТ, 2015.



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