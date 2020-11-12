Валиева Альфия Фуатовна
Общая информация
Родилась 21 января 1968 года.
Образование
1990 г. — окончила КГУ им. В.И. Ульянова-Ленина специальность — химия, квалификация — химик.
2003 г. — окончила ИПКРО РТ, специальность — психология, квалификация — практический психолог.
Трудовая деятельность
1990-2003 гг. — заместитель директора по воспитательной работе школы № 21 г. Казани.
2003-2006 гг. — ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Вахитовского района.
г. Казани.
2006-2008 гг. — ведущий специалист отдела информатизации образования МОиН РТ.
С 1 марта 2008 г. — директор Благотворительного фонда «АК БАРС СОЗИДАНИЕ».
Общественная деятельность
1984-1985 гг. — секретарь комсомольской организации Болшеотарской СОШ г. Казани;
С 2013 г. — член регионального отделения Общероссийского народного фронта в РТ;
С 2008 г. — директор Благотворительного фонда.
Награды и поощрения
Медаль «В память 1000-летия Казани» 2005 г.;
Диплом II степени МОиН РТ в III Республиканском конкурсе авторских программ, 1998 г.;
Благодарственное письмо МОиН РТ, 1999 г.;
Почетная грамота отдела образования Вахитовского района г. Казани, 2002 г. ;
Почетная грамота Управления образования администрации г. Казани, 2003 г.;
Почетная грамота Главы администрации Вахитовского района г. Казани,
2004 г.;
Почетная грамота МОиН РТ, 2008 г.;
Благодарственное письмо ОП РТ, 2010 г.;
Благодарственное письмо Республиканского фонда «Возрождение», 2012, 2016 гг.;
Благодарственное письмо Председателя Госсовета РТ, 2012 г.;
Почетная грамота МТЗиСЗ РТ, 2015.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420120, ул Меридианная, 1А
- Телефон: (843) 523-27-14
- Email: abcrt@mail.ru
- Сайт: http://www.akbarssozidanie.ru/
Дата последнего обновления: 12.11.2020