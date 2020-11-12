Благотворительный фонд Альпари
Общая информация
Благотворительный фонд «Альпари» был создан в 2005 году с главной целью — дать возможность детям, проживающим на территории Татарстана, полноценно расти и развиваться вне зависимости от наличия семьи, физических и умственных способностей.
Руководитель — Гилазева Наталья Александровна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420043, ул Калинина, 48
- Телефон: (843) 2-676-111
- Email: charity@alpari.org
- Сайт: https://alpari-charity.ru/
Дата последнего обновления: 12.11.2020