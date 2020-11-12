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Благотворительный фонд Альпари

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Общая информация

Благотворительный фонд «Альпари» был создан в 2005 году с главной целью — дать возможность детям, проживающим на территории Татарстана, полноценно расти и развиваться вне зависимости от наличия семьи, физических и умственных способностей.

Руководитель — Гилазева Наталья Александровна.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420043, ул Калинина, 48
  • Телефон: (843) 2-676-111
  • Email: charity@alpari.org
  • Сайт: https://alpari-charity.ru/

Дата последнего обновления: 12.11.2020

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