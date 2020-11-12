АНО Благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ»
Общая информация
Благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» — некоммерческая организация, созданная в 2006 году с целью социальной поддержки граждан, содействия государственным и муниципальным структурам в решении социальных проблем в сфере здравоохранения, образования, культуры, спорта и экологии.
Руководитель — Валиева Альфия Фуатовна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420120, ул Меридианная, 1А
- Телефон: (843) 523-27-14
- Email: abcrt@mail.ru
- Сайт: http://www.akbarssozidanie.ru/
Дата последнего обновления: 12.11.2020