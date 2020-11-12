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АНО Благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ»

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Общая информация

Благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» — некоммерческая организация, созданная в 2006 году с целью социальной поддержки граждан, содействия государственным и муниципальным структурам в решении социальных проблем в сфере здравоохранения, образования, культуры, спорта и экологии.

Руководитель — Валиева Альфия Фуатовна.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420120, ул Меридианная, 1А
  • Телефон: (843) 523-27-14
  • Email: abcrt@mail.ru
  • Сайт: http://www.akbarssozidanie.ru/

Дата последнего обновления: 12.11.2020

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