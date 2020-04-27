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Бизнес-омбудсмен Татарстана одобрил возобновление работы торговых центров

15:08, 27.04.2020 1
Бизнес-омбудсмен Татарстана одобрил возобновление работы торговых центров
Фото: realnoevremya.ru

Бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев поддержал возобновление работы торговых центров на территории республики.

Как отметили в пресс-службе омбудсмена, открытие ТЦ будет отличной идеей, если контрольно-надзорные органы смогут обеспечить безопасность.

«В свою очередь мы готовы совместно с профильными министерствами и ведомствами разработать наши блок-схемы и чек-листы для более комфортного начала работы», — передает «Татар-информ» слова Абдулганиева.

Напомним, с 20 апреля в Татарстане возобновили работу парикмахерские.

ОбществоВластьИнфраструктураЭкономикаБизнес Татарстан
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  • Анонимно 15:46
    Время слушать врачей, специалистов -вирусологов!!!!
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