Бизнес-омбудсмен Татарстана одобрил возобновление работы торговых центров

Бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев поддержал возобновление работы торговых центров на территории республики.

Как отметили в пресс-службе омбудсмена, открытие ТЦ будет отличной идеей, если контрольно-надзорные органы смогут обеспечить безопасность.

«В свою очередь мы готовы совместно с профильными министерствами и ведомствами разработать наши блок-схемы и чек-листы для более комфортного начала работы», — передает «Татар-информ» слова Абдулганиева.

Напомним, с 20 апреля в Татарстане возобновили работу парикмахерские.