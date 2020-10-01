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ООО А-Девелопмент

Аудит, консалтинг и юридические услуги

Общая информация

Компания занимается предоставлением посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе.

Юридическое лицо образовано 9 сентября 2020 года.

Рукодивитель — Галеев Мурат Равилевич.

Учредители — Галеев Мурат Равилевич, Ахмеров Мурат Рустэмович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420107, ул Спартаковская, 2
  • Телефон: (843) 22-660-22
  • Email: info@a-development.company
  • Сайт: http://www.a-development.company/

Дата последнего обновления: 01.10.2020

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