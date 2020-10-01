ООО А-Девелопмент
Общая информация
Компания занимается предоставлением посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе.
Юридическое лицо образовано 9 сентября 2020 года.
Рукодивитель — Галеев Мурат Равилевич.
Учредители — Галеев Мурат Равилевич, Ахмеров Мурат Рустэмович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107, ул Спартаковская, 2
- Телефон: (843) 22-660-22
- Email: info@a-development.company
- Сайт: http://www.a-development.company/
Дата последнего обновления: 01.10.2020