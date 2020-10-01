Список персон

Ахмеров Мурат Рустэмович

Аудит, консалтинг и юридические услуги

Общая информация

Родился 19 мая 1984 года в Казани.

Образование

2006 г. — окончил КНИТУ-КАИ им. Туполева, направление — менеджмент организации.
Кандидат экономических наук (2009).
Степень CPM (Сертифицированный Управляющий Недвижимостью Института IREM (Institute of Real Estate Management), 2012).

Трудовая деятельность

2006-2007 гг.— специалист по продажам ООО «Корстон-Казань».
2007-2008 гг.— главный специалист по недвижимости казанского филиала ОАО АКБ «Росбанк».
2008-2009 гг. — менеджер по региональному развитию ОАО «Единая ЕВРОПА-ХОЛДИНГ».
2009-2011 гг. — директор ООО «Тектум».
2011-2012 гг. — заместитель генерального директора ЗАО «УК „АС Менеджмент“».
2012 г.— коммерческий директор ОАО «УК „Идея Капитал“».
2012 г. — генеральный директор и соучредитель ООО «Девелоп Групп».

С 2014 г. — владелец и директор компании A-Development.

Семейное положение — женат, трое детей.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420049, ул. Павлюхина, 99б, офис 1020
  • Телефон: (843) 22-660-22
  • Email: info@a-development.company
  • Сайт: http://www.a-development.company/

Дата последнего обновления: 01.10.2020

Прикрепленные материалы


Если вы нашли ошибку, напишите нам