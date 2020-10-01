Ахмеров Мурат Рустэмович
Общая информация
Родился 19 мая 1984 года в Казани.
Образование
2006 г. — окончил КНИТУ-КАИ им. Туполева, направление — менеджмент организации.
Кандидат экономических наук (2009).
Степень CPM (Сертифицированный Управляющий Недвижимостью Института IREM (Institute of Real Estate Management), 2012).
Трудовая деятельность
2006-2007 гг.— специалист по продажам ООО «Корстон-Казань».
2007-2008 гг.— главный специалист по недвижимости казанского филиала ОАО АКБ «Росбанк».
2008-2009 гг. — менеджер по региональному развитию ОАО «Единая ЕВРОПА-ХОЛДИНГ».
2009-2011 гг. — директор ООО «Тектум».
2011-2012 гг. — заместитель генерального директора ЗАО «УК „АС Менеджмент“».
2012 г.— коммерческий директор ОАО «УК „Идея Капитал“».
2012 г. — генеральный директор и соучредитель ООО «Девелоп Групп».
С 2014 г. — владелец и директор компании A-Development.
Семейное положение — женат, трое детей.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420049, ул. Павлюхина, 99б, офис 1020
- Телефон: (843) 22-660-22
- Email: info@a-development.company
- Сайт: http://www.a-development.company/
Дата последнего обновления: 01.10.2020