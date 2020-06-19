Шамиль Агеев: «В Москве 75% ТЦ договорились с арендаторами, а мы — как рыба об лед!»

Фото: Максим Платонов

Переговоры — только без свидетелей



Фиаско потерпела сегодня попытка татарстанской Торгово-промышленной палаты наладить диалог арендодателей и арендаторов ТЦ «Парк Хаус» о «ковидных» скидках на арендную плату. На организованную ТПП встречу пришли всего несколько арендаторов (они объяснили, что приглашение пришло слишком поздно и многие, кто желал бы участвовать в разговоре, по объективным причинам не смогли это сделать). Представители самого ТЦ на встрече не появились — но на это есть объективная причина.

Зампредседателя ТПП РТ Сергей Карпухин процитировал выдержку из письма, которое в ответ на приглашение прислала управляющая компания «Парк Хауса» — московское ООО «Эверест»:

«С учетом действующих в компании правил и обычаев делового оборота любое взаимодействие с арендаторами должно быть на индивидуальной основе и без участия лиц, не являющихся стороной договора аренды… В соответствии с договорами аренды и внутренней политикой компании информация по арендным отношениям, об арендаторах и размере арендной платы носит конфиденциальный характер и не может раскрываться третьим лицам».



Подобная политика индивидуального подхода к каждому арендатору действует и в других крупных торговых центрах Казани. Ранее, как сообщили сегодня в ТПП, от разговора при свидетелях отказались представители ТРК «Тандем».

Западня для всех

Представители арендаторов — Татьяна Калинкина из торговой сети M.REASON, Динара Тимурбулатова, продающая бижутерию, — сообщили, что счета за аренду выставляются в полном объеме, но платить по ним нечем, поскольку торговля стоит. Сергей Карпухин заметил: арендодателю сейчас тоже несладко.

Только по налогу на имущество ему придется заплатить 232 млн рублей, еще 51 млн — земельного налога, 205 млн — других платежей, и эти деньги надо где-то брать, так что нужен компромисс.



Если же его не найдут, то, по словам советника ТПП РТ по внешнеторговому и международному частному праву Олега Еливанова, в ближайшее время следует ожидать вала судебных процессов о расторжении договоров аренды.

— Расторгнуть договор аренды в одностороннем порядке мы можем только через суд либо при возникновении форс-мажора. Так вот, можно ли считать форс-мажором то обстоятельство, что мы не работаем уже два с половиной месяца? — уточнила у Еливанова Калинина.

Тот ответил, что форс-мажором эта ситуация не является, но добавил, что ТПП подготовит рекомендации арендаторам — «документы, которые дадут возможность договориться». А пока посоветовал собирать документальные подтверждения того, что «услуга не была принята», поскольку «была закрыта дверь торгового центра». То есть четко прописывать в актах с торговыми центрами тот факт, что работать в арендованных помещениях арендаторы не могли.

Еливанов поинтересовался, чем арендаторов не устраивает предлагаемая арендодателями взамен скидок отсрочка платежей. Те ответили, что не хотят накапливать суммы платежей, ведь речь пойдет о миллионах рублей, которые впоследствии надо будет отдать разом.

По ходу обсуждения выяснилось, что такая политика может обернуться «налоговым ударом» и для самих торговых центров. 47 крупным ТЦ Татарстана, сказал Еливанов, по итогам 2020 года придется выложить порядка миллиарда рублей налога на прибыль, как и в прошлом году. А поскольку у арендаторов денег нет, то не будет их и у арендодателей — возникнет так называемый «воздушный налогооблагаемый оборот».

«Сто процентов, все договорятся»

Глава татарстанской ТПП Шамиль Агеев посетовал: «В Москве уже 75 процентов торговых центров договорились с арендаторами, а мы тут бьемся как рыба об лед», и призвал татарстанских предпринимателей последовать столичному примеру.

Это важно, подчеркнул он, ведь работающий в ТЦ малый и средний бизнес республики обеспечивает рабочими местами 736 тысяч человек и в прошлом году принес в казну 81 млрд рублей налогов.



— Две с половиной тысячи арендаторов работают в крупных торговых центрах Казани, это 12,5 тысячи рабочих мест, и большинство из этих центров остаются закрытыми, — подкрепил цифрами призыв найти компромисс заместитель мэра Казани Ильдар Шакиров, курирующий вопросы экономического развития.

— Сто процентов, все договорятся, — заверил корреспондента «Реального времени» по завершении встречи Шамиль Агеев.

Инна Серова