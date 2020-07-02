«Елабужский парадокс»: реальная безработица или хроническое тунеядство?

Администрация Елабужского района признала, что среди безработных «широко распространены иждивенческие настроения»

Фото: Максим Платонов

Елабужский район который год подряд стабильно входит в тройку муниципалитетов с самой высокой безработицей в Татарстане. Уже в 2019 году она вновь превысила отметку в 1%, а после карантина — сначала на 2%, а к июню на 3%. Проблему нам подтвердили и в администрации самой Елабуги, где рассказали, что число вакансий с начала года в районе упало на 20% — а с 1 апреля по 1 июня безработица выросла в три раза. И причина вовсе не только в карантине и локауте, признались в новой команде главы исполкома Елабуги Рустема Нуриева.



Елабуга и до карантина входила в топ-3 районов РТ по высокой безработице

Как недавно писала газета «Реальное время» в материале о рейтинге районов Татарстана по качеству жизни, Елабужский район (проживает 85,5 тыс. человек) входит в тройку самых проблемных с точки зрения безработицы территорий РТ, в самой республике к концу мая было зарегистрировано более 50 тыс. безработных. Так, по данным на 1 мая 2020 года, в Елабужском районе уровень регистрируемой безработицы составил 2,26%, при том что в среднем по Татарстану она не превысила 1,88%. Таким образом, район, как и город Елабуга, занял третье место по безработице, уступая только Зеленодольску и Пестречинскому району, обгоняя Казань и Набережные Челны.

При этом известно, что в Елабужском муниципальном районе (ЕМР) существует множество крупных проектов, в частности сконцентрированных в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Алабуга». Такой уровень безработицы нельзя объяснять только ситуативными факторами, в частности карантином и коронакризисом, который должен был неизбежно ударить по резидентам ОЭЗ весной этого года.

Как мы отмечали год назад, психологически важную отметку в 1% уровень безработицы в Елабужском районе вновь пробил еще в марте 2019 года, тогда он составил 1,03% — то есть за год к маю 2020 года он в итоге еще и вырос в два с лишним раза. Для сравнения, средний уровень безработицы по Татарстану за первый квартал 2019 года составлял 0,62%. Елабуга занимала год назад даже второе место по уровню безработицы, уступая только Чистополю (1,03%), который в 2012 году в итоге опустился на седьмое место, хотя безработица там тоже относительно высокая сегодня (2,07%).

Что еще примечательно — Елабуга обгоняет по безработице соседа, Набережные Челны. Впрочем, если год назад уровень безработицы в автограде был одним из самых низких по Татарстану — 0,41%, то сегодня в Челнах он тоже резко вырос, составив к 1 мая 2020 года 2,14%.

В сложившихся условиях предприятия отозвали либо приостановили заявленные ранее в Центр занятости населения вакансии. Фото alabugtrud.ru

Число вакансий с начала года в Елабуги упало на 20%, а с апреля безработица выросла в три раза

При этом за 2 месяца, с 1 апреля по 1 июня 2020 года, уровень безработицы вообще вырос в три раза. Согласно данным, любезно предоставленными администрацией Елабужского района, уровень регистрируемой безработицы по ЕМР составлял уже 3,51% от численности рабочей силы муниципального образования. Численность зарегистрированных безработных составила 1 515 человек, тогда как на 1 апреля 2020 года в центре занятости было зарегистрировано 508 безработных жителей ЕМР: «рост почти 200%», констатирует руководство Елабуги.

— Современные тенденции состояния экономики, вследствие влияния коронавирусной инфекции COVID-19, не могли не отразиться на ситуации в сфере занятости населения. Период пандемии повлек за собой снижение спроса на рабочую силу, вследствие чего на предприятиях был ограничен, а кое-где и совсем прекращен прием новых работников. Многие предприятия перешли на «удаленную» работу, на многих был объявлен режим простоя, активизировались процессы расторжения трудовых договоров как в связи с истечением их сроков действия, так и по другим причинам (соглашение сторон, собственное желание работников), — рассказали нам в пресс-службе ЕМР.

В сложившихся условиях предприятия отозвали либо приостановили заявленные ранее в Центр занятости населения вакансии. Так, если на 01.01.2020 года в электронном банке центра занятости было 853 вакансии, то по состоянию на 01.04.2020 данный показатель был равен 743 единицам, а на 01.05.2020 составил лишь 675 вакансий, 178 из которых предназначены для привлечения лишь иностранной рабочей силы. Таким образом, по сравнению с началом года, количество имеющихся в электронном банке вакансий снизилось на 21%, что немедленно сказалось на эффективности работы по трудоустройству безработных граждан.

Сказалась и оптимизация завода «Форд Соллерс», уход почти 300 человек. Фото Максима Платонова

Оптимизация завода «Форд Соллерс» и уход района в «красную зону»

При этом, экономически район считается довольно развитым, главным драйвером служит ОЭЗ «Алабуга». По объему инвестиций (превышают 30 млрд рублей ежегодно) он стабильно входил в последние годы в топ-5 Татарстана, наряду с автоградом с его КАМАЗом, Альметьевском с «Татнефтью», Нижнекамском с ТАИФом и «ТАНЕКО» и Казанью.

В докарантинный год некоторые из этих районов страдали от падения темпов производства, и речь в первую очередь идет именно о Елабуге. В первом квартале 2019 года здешние темпы роста опускались до 80%, число прибыльных предприятий не превышало 64—67% (то есть треть — убыточна). Сказалась и оптимизация завода «Форд Соллерс» — уход почти 300 человек, руководство района, впрочем, утверждает, что часть из них устроилась на соседние резиденты «Алабуги».

По итогам 2019 года бюджет был сверстан профицитным, составив 1,8 млрд рублей. В этом году ожидали открытия до шести новых производств в ОЭЗ: в числе прочего третьей линии Kastamonu, площадки «АйДжиЭс Агро», «КНТ-Алабуга».

На этом фоне в прошлом году пост главы Елабуги покинул Геннадий Емельянов (на фото слева), руководивший районом почти 10 лет. Фото Максима Платонова

Новый глава Елабуги призвал бизнесменов «вернуться домой» и заняться трудовыми ресурсами для «Алабуги»

На этом фоне в прошлом году пост главы Елабуги покинул Геннадий Емельянов, руководивший районом почти 10 лет (с 2010 года), выходец из автотранспортной отрасли Нижнекамска, бывший инженер «Камэнергостройпрома», успевший поработать в администрациях Набережных Челнов и Зеленодольского района. На его место пришел Рустем Нуриев — он выходец из Альметьевска, работал в нефтяной отрасли, успел побывать в команде администрации Альметьевского района и порулить Ютазинским (где он, по его собственным словам, занимался и адаптацией трудовых ресурсов после закрытия гидроэлектростанции).

Почти сразу после вступления в должность Нуриев выразил сожаление, что многие елабужские бизнесмены активно развиваются в соседнем Тукаевском районе (там уровень безработицы, однако, тоже немаленький — 2,05%), вместо того, чтобы у себя создавать тысячи рабочих мест. Упомянул он и ряд проектов как раз по совместной с руководством ОЭЗ «Алабуга» работе с трудовыми ресурсами: по его словам, район сильно связан с экономической зоной, местные среднетехнические заведения и пединститут готовят для них кадры, но пока Елабуга «не в состоянии обеспечить растущие потребности ОЭЗ в рабочей силе», признавался новый глава.

С чего начинались проблемы: перекос в «нефтянку» и большой автомобильный завод

Чтобы понять нынешнюю ситуацию, стоит откатиться во времени примерно на 20 лет назад. Именно в конце 1990-х годов разрабатывался закон РТ «О свободной экономической зоне «Алабуга».

Для примера, уровень безработицы в районе тогда достигал 7-8%, в том числе из-за перекоса Елабуги в сторону обеспечения интересов нефтяников и строившегося там «крупнейшего машиностроительного завода Европы».

История последнего уходит в середину 1980-х годов, когда здесь открыли Камский тракторный завод, который недальновидно концу СССР решили перепрофилировать в автомобильный. Фото: из фондов Елабужского государственного музея-заповедника

Если с нефтяными интересами более-менее понятно, то история последнего уходит в середину 1980-х годов, когда здесь открыли Камский тракторный завод, а к концу СССР недальновидно решили перепрофилировать его в автомобильный. В конце 1995 года с большой помпой (на открытии были Виктор Черномырдин и Анатолий Чубайс) открыли совместное с General Motors предприятие ЕлАЗ-GM. Но «отверточная» сборка западных авто (Chevrolet Blazer, Opel Vectra) канула в небытие уже через 4 года. Сейчас на его базе работает ЕЛАЗ, вернувшийся к своей истории третьвековой давности, он производит трактора и спецтехнику (численность сегодня — почти 1 300 рабочих). Городом в итоге были упущены многие ниши: текстильная, мебельная, пищеперерабатывающая промышленность. Район оказался на грани банкротства.

Как Ильшат Гафуров поднимал Елабугу в нулевые

В мае 2002 года при участии команды тогдашнего главы Ильшата Гафурова приняли «Программу социально-экономического развития Елабужского района и города Елабуги на 2002—2006 гг.», она получила статус республиканского пилотного проекта по системному развитию территории и привлечения недостающих ресурсов. Целью стало достижение экономической и социальной самодостаточности территории, вследствие избавления от «нефтяной зависимости» (две трети бюджета формировались за счет «нефтянки»).

Через 5 лет доля налоговых поступлений от «нефтянки» снизилась с 70 до 8,6%. Начался экономический подъем. ОЭЗ «Алабуга» открылась в 2007 году, через год, если верить словам местных чиновников, по развитию инфраструктуры она опережала все другие ОЭЗ. Всего в «Алабугу» планировалось вложить 11 млрд рублей из федерального и республиканского бюджетов. Через год появилось семь резидентов разного профиля (автомобилестроение, нефтехимия, производство строительных материалов и др.). Выпустили первую продукцию (автомобили Fiat Ducato и грузовые автомобили ISUZU).

К 2012 году на ОЭЗ планировалось организовать производство 40 компаний, а общая сумма планируемых инвестиций должна была достичь $2 млрд, в пересчете на тот курс доллара — более 50 млрд рублей. Учитывая, что в 2018 году весь объем инвестиций по району не превышал 40 млрд рублей, планки этой достичь не удалось (возможно, свои роли сыграли кризис 2008 и 2014 годов).

К 2012 году на ОЭЗ планировалось организовать производство 40 компаний, а общая сумма планируемых инвестиций должна была достичь $2 млрд, в пересчете на тот курс доллара — более 50 млрд рублей. Фото Максима Платонова

Планировалось, что в «Алабуге» уже в 2012 году будет работать 16 тысяч человек — сегодня там работают менее 7 тысяч

К весне 2008 года резиденты ОЭЗ создали 615 рабочих мест, но 600 из них приходилось на долю одного резидента, группы «Северсталь-авто» — ныне Sollers. Напомним, именно половина из этих мест была потеряна вследствие оптимизации прошлого года, тогда три завода Ford по выпуску легковых автомобилей были закрыты. Ford-Sollers заявил об уходе с российского рынка легковых автомбилей в марте 2019 года — сейчас у Ford остался один завод в Татарстане, как раз в «Алабуге», на котором производят коммерческую модель Transit.

Тем не менее планировалось, что к 2012 году на территории ОЭЗ будет 40 компаний и 16 тыс. рабочих мест — это подразумевала долгосрочная стратегия развития ОЭЗ «Алабуга». Чтобы обеспечить заводы именно нужными техспециалистами, в 2007—2008 годах ОЭЗ с администрацией начали планомерную работу с ведущими образовательными учреждениями не только Камского экономического района, но и всего Татарстана. Почти сразу было заключено соглашение с Елабужским государственным педагогическим университетом о сотрудничестве в области подготовки специалистов для обеспечения кадровых потребностей действующих и потенциальных резидентов ОЭЗ.

К сожалению, эти цифры по числу рабочих мест в итоге не были достигнуты и к 2020 году. Как рассказали газете «Реальное время» в ОЭЗ «Алабуга», сегодня здесь на 33 действующих производствах трудоустроено более 6,8 тысячи человек. Аппетиты, по-видимому, пришлось умерить: вместо ожидаемых 18,7% от всего населения района (почти пятой части) на заводах «Алабуги» сегодня работают 8% жителей, то есть в два с лишним раза меньше. «Потеряными» оказались почти 10 тысяч человек, даже если учесть, что немалую долю в них должны были составить иностранные специалисты. Двумя-тремя тысячами рабочих мест только в «Алабуге» можно было покрыть все потребности нынешнего трудового рынка — для сравнения, к концу осени 2018 года 1 648 елабужан встали на учет как безработные (тогда уровень безработицы составлял всего 0,7%).

В силу бесконечных трений владельцев «Эссена» Вадима Махеева и Леонида Барышева с новой командой администрации, район «бюджетно» потерял «Эссен Продакшн». Фото: iniciativa-el.ru

Безработицу удалось снизить до 1%, но в кризис-2008 она вновь взлетела

Но завоевания все же были: район появился на карте автомобилестроительной отрасли (ныне в ней работают АО «ПО ЕлАЗ», ООО «Форд Соллерс Елабуга» и другие), пищеперерабатывающей отрасли (АО «Алабуга Соте», АО «Эссен Продакшн АГ», АО «Елабужский мясоконсервный комбинат» и другие), строительной (ООО «Роквул-Волга», ООО «П-Д Татнефть Алабуга Стекловолокно» и проч.), мебельной («Кастамону»). За прежнюю добычу нефти тут по сути отвечает лишь НГДУ «Прикамнефть» ПАО «Татнефть».

Впрочем, когда кресло главы района занял Геннадий Емельянов, в силу бесконечных трений владельцев «Эссена» Вадима Махеева и Леонида Барышева с новой командой администрации, район «бюджетно» потерял «Эссен Продакшн», ныне зарегистрированный в Тольятти Самарской области. Нынешний глава Рустем Нуриев уже дал понять через медийные площадки, что готов на компромиссы с «эссеновскими» бизнесменами и будет рад их административному «возвращению домой».

Сказался монопрофильный машиностроительный характер елабужской экономики

В нулевые уровень безработицы в Елабужском районе удалось снизить с 7 до почти 1% (данные 2007 года) от экономически активного населения, но, вследствие экономического кризиса 2008—2009 годов, безработица в Елабуге вновь выросла, сразу в пять раз, составив к августе 2009 года уже почти 5%, — в качестве безработных в Елабужском районе было зарегистрировано 2 079 человек.

Для их трудоустройства была придумана программа опережающего переобучения, по которой новую специальность должны были получить до 700 безработных. Задействованы были не только сферы ЖКХ и здравоохранения, но и местные крупняки: ООО «Соллерс-Елабуга», ОАО «ПО ЕлАЗ», ОАО «Прикамнефтесервис», ЗАО «Эссен Продакшн АГ», ОАО «Алабуга соте». Отметим, что в основном высвобождение рабочей силы в кризис шло именно с предприятий машиностроительного сектора, в частности с предприятий, относящихся к кластеру автомобилестроения.

К 2009 году доля автомобилестроительной отрасли в структуре производства города составила более 50%, доля занятых в данном секторе экономики — 25%. Фото Максима Платонова

Сказался монопрофильный характер елабужской экономики: к 2009 году доля автомобилестроительной отрасли в структуре производства города составила более 50%, доля занятых в данном секторе экономики — 25%. Учитывая, что в кризис тех лет ЕЛАЗ с его 1,5 тыс. рабочих мест снизил объем производства на 64% — это прямо сказалось на безработице. Автомобильный фактор мог частично сказаться и на росте безработицы в настоящее время, в том числе связанным со сжиманием производства «Форд-Соллерс» в РФ.

Новой команде властей в 2010-е удалось вновь снизить безработицу…

В новое десятилетие Елабуга вошла и с новым главой, Геннадием Емельяновым, была утверждена и новая, довольно амбициозная, программа Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Елабуги до 2015 года. Планировалось, что опять же к 2012 году район сохранит действующие и создаст новые рабочие места на основе диверсифицированной экономики, результатом чего станет достижение показателя занятости населения на уровне нормативного — уровень безработицы составит 1,5%. То есть за 3 года снизится в три раза, что в общем-то и произошло — в 2013 году уровень безработицы составлял уже 1,8%.

Но та же нормативная цифра в 1,5% фигурировала и в среднесрочных планах на 2015 год. К тому моменту власти обещали обеспечить гарантированную занятость до 85,4% экономически активного населения в результате создания новых производств, что к концу периода дало бы дополнительно 2 685 новых рабочих мест.

В 2012 году в Елабужском районе индекс промышленного производства составил 115,6% по сравнению с 2011 годом. По объему инвестиций на душу населения район занял третье место по республике. На «Алабуге» работало на тот момент шесть предприятий-резидентов, было создано свыше 2,5 тыс. рабочих мест.

Уровень средней зарплаты в Елабуге в прошлом году действительно превышал средний по Татарстану: 39,5 тыс. против 34,5 тыс. рублей. Фото: gtrk.tv

…но планы по числу рабочих мест и резидентов «Алабуги» вновь не сбылись

Новыми властями вновь ожидалось, что к 2015 году количество компаний-резидентов увеличится, но уже до 60, а численность работников достигнет 8,5 тыс. человек. Разница показателей говорила о том, что новые елабужские власти уже не рассчитывали на открытие больших производств в «Алабуге», каждое из которых чуть ли не ежегодно должно было приносить по 1-2 тыс. рабочих мест, а готовы были предоставить площадки и небольшим предприятиям. Но и этого, как мы знаем, глядя из будущего, тоже не произошло.

В том же 2015 году ряд исследователей отмечали, что уровень жизни населения в Татарстане с развитием «Алабуги» все же повысился на 69%; уровень безработицы в регионе снизился на 58%; жилищное строительство превысило объемы на 46%. Говорилось также, что в связи с развитием ОЭЗ среднестатистические зарплаты в регионе растут, а уровень безработицы населения резко снижается. Как на зарплаты влияет ОЭЗ, сказать сложно, но уровень средней зарплаты в Елабуге в прошлом году действительно превышал средний по Татарстану: 39,5 тыс. против 34,5 тыс. рублей.

Если из нее вычесть зарплаты в МСБ, то средняя зарплата в районе к началу 2020 года составила 42,1 тыс. рублей — при средней по Татарстане в 37 тыс. А это действительно больше, чем в Набережных Челнах (35,8 тыс.). Хотя и меньше, чем в Нижнекамске (50,6 тыс.), Альметьевске (47,3 тыс.) и Казани (45,2 тыс.).

Нужны техспециалисты со знанием английского и турецкого — а на рынке труда экономисты, педагоги, юристы

Уже после того, как целевые показатели по «Алабуге» достигнуты не были, была принята новая Стратегия социально-экономического развития Елабужского района на 2016—2021 годы и плановый период до 2030 года. С 2010 по 2015 год, во-первых, численность трудоспособного населения снизилась на 767 человек (в 2015 году — она составила 52 тыс.), а численность человек старше трудоспособного возраста увеличилась на 2001 человека или на 13,6%.

Во-вторых, «в связи с геополитической ситуацией снизился миграционный приток, в том числе трудовых мигрантов на предприятия особой экономической зоны «Алабуга». Наконец, новый кризис привел и к росту безработицы до 1,54% в январе 2016 года — еще годом ранее ее удалось снизить до 1,35%. Но главное — было наличие структурной безработицы. Количество заявленных вакансий сократилось почти в три раза и на начало 2016 года составило 1 060 единиц, из них 68,7% мест для рабочих специальностей.

Однако более половины представленных на рынке вакансий тогда были ориентированы на привлечение иностранных специалистов со знанием английского и турецкого языков, еще по 15,5% вакансий требовалось привлечение узкоквалифицированных специалистов (врачи, инженеры, высококвалифицированные рабочие). «Профессиональный состав безработных граждан представлен преимущественно гражданами с педагогическим, экономическим и юридическим образованием, а также лицами с низким образовательным уровнем», — констатировали местные экономисты, тогда как растущее производство требует квалифицированных кадров по техническим специальностям.

Профессиональный состав безработных граждан представлен преимущественно гражданами с педагогическим, экономическим и юридическим образованием, а также лицами с низким образовательным уровнем. Фото Ильи Репина

ОЭЗ «Алабуга»: «Кадровый потенциал района не успевает развиваться с той же скоростью, с какой появляются новые производства»

«Не хватает связи вузов с промышленностью, вузы не всегда готовят кадры, востребованные на рынке труда. Таким образом, образовательный уровень населения ЕМР находится в противоречии со структурой рынка труда», — резюмировали авторы стратегии. Экономически же район уже наполовину был автомобильным. По итогам 2015 года пять предприятий в совокупности производили более 50% объема продукции, выпускаемой крупными и средними предприятиями Елабужского муниципального района: ООО «Форд Соллерс Елабуга» — 22,9%; ОАО «ПО «ЕлАЗ» — 5%; АО «Эссен Продакшн АГ» — 23,4%; ОАО «Алабуга Соте» — 4,6%; ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри» — 9%. Доля МСБ в обороте всех предприятий не превышала 20%, доля работников — 25%.

Начальник отдела рекламы и PR ОЭЗ «Алабуга» Елена Пегушина в ответ на запрос «Реального времени» отметила, что администрация зоны не комментирует вопрос о нехватке кадров у резидентов, «так как не было официального анализа обстановки — все предприятия работают в штатном режиме, набор персонала ведется». Однако в ОЭЗ признали: «безусловно, нехватка высококвалифицированных специалистов в районе присутствует».

— На сегодняшний день на 33 действующих производствах трудоустроено более 6,8 тысячи человек. При этом кадровый потенциал района не успевает развиваться с той же скоростью, с какой появляются новые производства на территории зоны.

Самые востребованные специальности: мехатроника, АСУ ТП, химия, электротехника

Как рассказали в ОЭЗ «Алабуга», именно поэтому еще 2 года назад было проведено совещание, на котором президент РТ Рустам Минниханов вместе с руководством предприятий-резидентов выявили востребованные специальности: мехатроника, АСУ ТП, химия, электротехника. Эти направления утверждены в качестве приоритетных в части развития кадрового потенциала. Чтобы снизить напряженность ОЭЗ «Алабуга» совместно с Елабужским политехническим колледжем создали STEM-центр по подготовке высококвалифицированных кадров (эта программа по закреплению молодежи, которая должна будет мотивировать выпускников Елабужского района оставаться работать в регионе после завершения школьного и средне-специального образования).

— С нашей стороны мы стараемся удовлетворить спрос выпускников на оплачиваемую и интересную работу. Это в будущем позволит сократить проблему нехватки специалистов в районе и закрыть кадровые потребности предприятий-резидентов ОЭЗ. Уже первые 100 студентов окончили свой первый год обучения и сейчас проводится набор второго потока, — пообещали в администрации «Алабуги».

Чтобы снизить напряженность ОЭЗ «Алабуга» совместно с Елабужским политехническим колледжем создали STEM-центр по подготовке высококвалифицированных кадров. Фото elapoli.ru

Спрос на рабочую силу в значительной степени формируется предприятиями-резидентами ОЭЗ ППТ «Алабуга» или их подрядными организациями, осуществляющими строительство производственных объектов. Резидентам особой экономической зоны требуются узконаправленные специалисты и квалифицированные рабочие, имеющие опыт работы в определенных отраслях промышленности. Среди лиц, имеющих статус безработных, таких крайне мало. В то же время работодатели, занятые подготовкой площадок под будущие корпуса и строительством заводов и использующие неквалифицированный и малоквалифицированный труд, ориентированы на привлечение иностранной рабочей силы. В общем количестве заявленной ими потребности в кадрах вакансии с требованием совершенного владения иностранными языками (английским, немецким, турецким) составляют свыше 50%. Проблема нехватки квалицированного персонала была и раньше, напоминают в ОЭЗ, «именно поэтому в «Алабуге» создаются и проводятся такие программы для развития кадрового потенциала региона и республики в целом».

«Среди лиц, имеющих статус безработных, таких крайне мало»: ОЭЗ «Алабуга» многие местные безработные не нужны

Спрос на рабочую силу в значительной степени формируется предприятиями-резидентами ОЭЗ ППТ «Алабуга» или их подрядными организациями, осуществляющими строительство производственных объектов, с этим согласны и власти Елабужского района. Однако резидентам особой экономической зоны действительно требуются узконаправленные специалисты и квалифицированные рабочие, имеющие опыт работы в определенных отраслях промышленности.

— Среди лиц, имеющих статус безработных, таких крайне мало. В то же время работодатели, занятые подготовкой площадок под будущие корпуса и строительством заводов и использующие неквалифицированный и малоквалифицированный труд, ориентированы на привлечение иностранной рабочей силы. В общем количестве заявленной ими потребности в кадрах вакансии с требованием совершенного владения иностранными языками (английским, немецким, турецким) составляют свыше 50%, — подтвердили газете «Реальное время» в администрации Елабуги и ЕМР.

Резиденты ОЭЗ: «Действительно, чувствуется некоторая нехватка именно высококлассных кадров»

Проблему подтверждают и в одном из резидентов ОЭЗ, компании «Август-Алабуга», производящей агрохимикаты. Предприятие относительно недавно зашло в «Алабугу» и пока испытывает некоторый дефицит в кадрах, рассказала менеджер по персоналу Любовь Черниченко. Количество открытых вакансий на предприятии ежемесячно варьируется от 10 до 17 единиц («кто-то уходит в декретный в отпуск по уходу за ребенком, кто-то увольняется, кто-то меняет место жительства — так что подбор кадров процесс непрерывный»), хотя сейчас завод находится на финальном этапе комплектации своего штата и вакансий становится все меньше. Вместе с тем, отмечают на предприятии, на заводе очень высокая степень автоматизации производственных процессов, и на некоторых их участках риск, связанный с человеческим фактором, снижен к нулю.

— Если говорить о дефиците специалистов как о проблеме в целом, то на местном рынке труда, действительно, чувствуется некоторая нехватка именно высококлассных кадров, обладающих необходимыми компетенциями, квалификацией и релевантным опытом работы, — рассказали в «Август-Алабуге». — В любой профессии, и особенно сейчас, на передний план выходят такие составляющие, как знания, навыки, умения и, главное, стремление к личностному и профессиональному росту. А потому требования к кандидатам в ведущих компаниях, к которым определенно относится и «Август-Алабуга», достаточно высокие.

Больше всего в компании востребованы как раз химики, химики-технологи и другие именно высококвалифицированные специалисты.

«Работодатели предвзято относятся к таким кандидатурам на замещение свободных рабочих мест...»

В новой команде главы исполкома Елабужского района и города Елабуги Рустема Нуриева, соглашаясь с существованием проблемы безработицы, видят несколько причин этого социально-экономического явления. И лишь одна из них носит ситуативный характер, связанный с эпидемией коронавируса. В официальном ответе на запрос газеты «Реального времени» пресс-служба ЕМР отметила, что на высокие цифры безработицы повлиял в первую очередь глобальный рост обращаемости граждан.

«В период пандемии многие сотрудники предприятий, индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане, особенно те, деятельность которых связана с оказанием услуг населению, оказались в трудной жизненной ситуации. Но благодаря активной социальной политике, проводимой государством, безработные граждане, обратившись в центр занятости, могли получить пособие по безработице, которое для многих в текущей ситуации стало единственным источником дохода. Кроме того, многие граждане, связанные кредитными обязательствами, могли получить в центре занятости справку для предоставления в кредитные организации для получения отсрочки платежей» — говорится в ответе Нуриева.

Все вышеперечисленные факторы способствовали увеличению обращаемости безработных граждан в ЦЗН и, как следствие, росту уровня регистрируемой безработицы, добавляют в администрации. При этом, уверяют чиновники, государственную поддержку получили все, кто пострадал от пандемии коронавируса: семьи с детьми, граждане, потерявшие работу, представители бизнеса и весь медперсонал, занятый в работе с COVID-пациентами. И в настоящее время количество пособий для граждан и льгот для бизнеса продолжает расти.

Однако среди новых (и «старых») безработных и немалая доля тех, кто испытывает трудности в поисках работы. Трудоустройство таких людей сопряжено с немалыми трудностями, соглашаются официальные представители Елабуги. А на саму эффективность работы по трудоустройству безработных граждан оказывает влияние ряд условий. Дело в том, что среди безработных граждан, обратившихся в центр занятости, к настоящему моменту 20% составляют лица, испытывающие трудности в поиске работы. Среди них: 4% — инвалиды, 3% — лица без инвалидности, но с ограничениями по медицинским показаниям, 12% — граждане предпенсионного возраста, 4% — одинокие и многодетные родители, а также родители, воспитывающие детей-инвалидов.

Кроме того еще одна большая группа лиц с низким уровнем конкурентоспособности на рынке труда, это лица старше 50 лет (12%), жители сельской местности (12%), ранее не работавшие граждане (25%) и длительно не работающие граждане (35%), перечислили в ответе на наш запрос чиновники ЕМР.

В целом в руководстве Елабужского района выделяют четыре причины того, что безработные не находят себе вакансии — приводим их по ответу пресс-службы нашему изданию.

Во-первых , работодатели предвзято относятся к таким кандидатурам на замещение свободных рабочих мест в связи с тем, что для одних следует создавать специальные условия труда, другие не обладают необходимым опытом работы, третьи, в силу своего возраста, не столь мобильны и обучаемы.

, работодатели предвзято относятся к таким кандидатурам на замещение свободных рабочих мест в связи с тем, что для одних следует создавать специальные условия труда, другие не обладают необходимым опытом работы, третьи, в силу своего возраста, не столь мобильны и обучаемы. Во-вторых , сами безработные граждане порою выдвигают завышенные и нереальные требования к желаемому месту работы и размеру заработной платы.

, сами безработные граждане порою выдвигают завышенные и нереальные требования к желаемому месту работы и размеру заработной платы. В-третьих , среди безработных, особенно имеющих длительный перерыв в работе, широко распространены иждивенческие настроения: многие из них неоднократно отказываются от предложенной работы, но с учета не снимаются, так как статус безработного дает им возможность получать жилищно-коммунальные субсидии по малообеспеченности, а также компенсации за детей, посещающих детские дошкольные учреждения. Выплата пособия таким лицам прекращается, но снятие их с учета по инициативе ЦЗН законодательством о занятости не предусмотрено.

, среди безработных, особенно имеющих длительный перерыв в работе, широко распространены иждивенческие настроения: многие из них неоднократно отказываются от предложенной работы, но с учета не снимаются, так как статус безработного дает им возможность получать жилищно-коммунальные субсидии по малообеспеченности, а также компенсации за детей, посещающих детские дошкольные учреждения. Выплата пособия таким лицам прекращается, но снятие их с учета по инициативе ЦЗН законодательством о занятости не предусмотрено. В-четвертых , при трудоустройстве сельских жителей должна учитываться транспортная доступность места работы от их места проживания.

Сфера здравоохранения испытывает большую потребность в медицинских работниках с высшим медицинским образованием. Фото Максима Платонова

На рынке нужны «креативные специалисты», а на учете состоят неквалифицированные безработные

В результате, хотя к 1 июня 2020 года специалистами центра занятости и было выдано 3 648 направлений на работу, но по 1 369 направлениям кандидатуры были отклонены, а в 1 260 случаях прием был отложен по решению работодателей, еще по 732 вакансиям зафиксирован отказ граждан от предложенной работы. Трудоустроено же было в итоге на заявленные вакансии лишь 264 безработных гражданина, сообщили в Елабужской администрации (реализовано менее 10-й доли направлений на работу).

Новые елабужские власти подтверждают аналитические выводы предыдущих властей. Во-первых, на рынке труда преобладающим спросом стали пользоваться креативные специалисты с техническим образованием высшего и среднего уровня, а также квалифицированные рабочие, имеющие подготовку, соответствующую требованиям современности, признают в команде Нуриева. Однако — и это во-вторых — как раз удовлетворение заявленной потребности «является весьма затруднительным в связи с несоответствием образовательных и профессионально-квалификационных характеристик безработного населения требованиям работодателей (наличие профильного профессионального образования, свободное владение иностранными языками, в том числе технической терминологией, а также знание современных технологических процессов и программ)».

— Сфера здравоохранения, например, испытывает большую потребность в медицинских работниках с высшим медицинским образованием (врачах). На учете же в центре занятости из граждан с высшим или средним профессиональным образованием (50% от общей численности безработных) состоят в большинстве своем лица, имеющие диплом педагогов или специалистов других гуманитарных направлений. Именно по причине отсутствия у безработных граждан необходимых профессиональных качеств и профессиональной квалификации работодатели отказали в приеме на работу 1 369 соискателям из числа граждан, получивших направления на работу в центре занятости населения, — объяснили «Реальному времени» в администрации ЕМР.

В Елабуге прямо сейчас ведется работа по разработке муниципальной программы, в рамках которой планируется подготавливать инвалидов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к кандидатам на вакантные рабочие места. Фото: stolicaonego.ru

Как власти намерены «сблизить» безработных Елабуги с кадровиками резидентов «Алабуги»

Решать структурные проблемы безработицы тяжелее, чем ситуативные. Так, резкий рост безработицы, вызванный локаутом и карантином, в ближайшие месяцы местные власти намерены довольно быстро купировать. Тем более что, как отмечают представители елабужских властей, «в последние пару недель в стране постепенно стабилизируется ситуация, связанная с новой коронавирусной инфекцией, а Центром занятости ведется активная работа по снижению напряженности на рынке труда и сдерживанию дальнейшего роста уровня безработицы». Уже сейчас наблюдается, что число заявленных вакансий по сравнению с 01.05.2020 увеличилось на 44% и по состоянию на 01.06.2020 составило 971 единицу.

Что же касается масштабной и долгосрочной стратегической работы по снижению безработицы, то в Елабуге прямо сейчас ведется работа по разработке муниципальной программы, в рамках которой планируется подготавливать инвалидов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к кандидатам на вакантные рабочие места резидентов с учетом рекомендаций индивидуальных программ реабилитации/абилитации инвалидов. Планируется привлечение к проекту непосредственно ОЭЗ «ППТ «Алабуга» и ГАПОУ «Елабужский политехнический колледж».

Кроме того, для повышения конкурентоспособности соискателей планируется организация курсов профессиональной подготовки и переподготовки безработных граждан, в том числе иностранному языку. Наконец, как сообщили нам в пресс-службе администрации Елабуги, учитывая территориальную отдаленность заводов, находящихся на территории ОЭЗ «ППТ «Алабуга», от самого города, прорабатывается вопрос предоставления помещения в городе для проведения собеседований между кадровой службы работодателей и потенциальными соискателями.

В 22% предложений — вакансии производственной сферы. Труднее всего найти работу представителям добывающей отрасли

Тем не менее, как рассказала газете «Реальное время» Александра Севостьянова, руководитель пресс-службы HeadHunter Поволжье, по данным сайта для поиска работы и сотрудников hh.ru, сейчас в Елабуге уровень конкуренции на рынке труда составляет 6,3 резюме на одну вакансию, это «умеренные показатели, при которых и соискатели не испытывают больших трудностей с поиском работы, и работодатели имеют достойный выбор среди кандидатов». При этом в марте, апреле и мае конкуренция была чуть выше: более 7,6 резюме на вакансию.

— Конечно, важно учитывать, что в разных профессиональных сферах ситуация может существенно отличаться. На данный момент труднее всего в Елабуге найти работу представителям добывающей отрасли, бухгалтерии, управления персоналом, начинающим специалистам и топ-менеджерам — в этих сферах на одну вакансию приходится 10 и более человек. Обратная ситуация в сфере медицины и фармацевтики, IT, строительной сфере, сфере продаж и профобласти «Рабочий персонал» — здесь наблюдается низкая конкуренция, четыре и менее резюме на предложение, — отметила Александра Севостьянова.

Всего с начала июня на сайте hh.ru в Елабуге было опубликовано более четырехсот вакансий: 22% предложений — вакансии производственной сферы, 16% — сферы продаж, 15% — предложения для представителей рабочих специальностей, 8% — вакансии транспортно-логистической сферы.