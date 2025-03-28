В Татарстане появятся штрафы за неправильное содержание домашних животных

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В Татарстане введена административная ответственность за нарушение правил содержания домашних животных. Законопроект, вносящий изменения в КоАП Татарстана, был принят большинством голосов на заседании Госсовета.

Начальник ГУ ветеринарии Кабмина Татарстана Алмаз Хисамутдинов пояснил, что штрафы будут касаться нарушений в местах общего пользования многоквартирных домов и придомовых территорий, а также за отсутствие обязательной регистрации собак.

За первое нарушение выносится предупреждение, затем назначается штраф от 2 до 4 тыс. рублей. За повторное нарушение в течение года штраф составит 5 тыс. рублей. При неоднократном игнорировании требования об обязательной регистрации собаки дело может быть передано в суд.

Реальное время / realnoevremya.ru

Хисамутдинов уточнил, что к местам общего пользования относятся лестницы, кладовые, чердаки и подвалы, а к придомовым территориям — участки с домами, парковки и площадки.

Напомним, что депутаты Госсовета Татарстана в первом чтении одобрили законопроект, устанавливающий штрафы за нарушение правил содержания собак.



Матвей Гавриков