Штраф за нарушение содержания собак в Татарстане одобрен в первом чтении

Фото: Михаил Захаров

Депутаты Госсовета Татарстана в первом чтении одобрили законопроект, устанавливающий штрафы за нарушение правил содержания собак. Решение было принято на восьмом заседании Госсовета седьмого созыва.

За принятие законопроекта проголосовали 72 депутата, двое высказались против, и еще двое воздержались.

Согласно законопроекту, за первое нарушение правил содержания собак предусмотрен штраф в размере от 2 до 4 тыс. рублей. В случае повторного нарушения сумма штрафа увеличится до 5 тыс. рублей.

Реальное время / realnoevremya.ru

Закон вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях Татарстана. Штрафы будут налагаться не только за отсутствие регистрации животного, но и за содержание собак в местах общего пользования многоквартирных домов или на придомовых территориях.



Для того чтобы завести нового питомца, первоначально понадобится в среднем 16 тыс. рублей, не считая цены самой собаки и расходов на медуслуги. «Реальное время» на основе данных одного из маркетплейсов посчитало, во сколько обойдется содержание любимца на сегодняшний день.

Рената Валеева