Школьники из Татарстана рассчитывают на зарплату в 75–95 тыс. рублей

Фото: Динар Фатыхов

За первый квартал 2025 года (1 января — 26 марта) татарстанские школьники и подростки в возрасте 14—18 лет разместили 11,8 тыс. резюме. Подавляющее большинство (90%) ориентировано на полную занятость, демонстрируя серьезный настрой на трудоустройство. Об этом «Реальному времени» сообщили аналитики HeadHunter.

Опрос показал, что только 14% рассматривают частичную занятость, 2% — стажировку, 1,5% — проектную работу, а менее 1% — волонтерство.

Наибольший интерес у юных соискателей вызывает сфера общественного питания: почти каждое десятое резюме (10%) приходится на позицию официанта, бармена или бариста. 8% резюме связаны с поиском работы упаковщиком или комплектовщиком. Среди популярных направлений также менеджер по продажам (6%) и оператор кол-центра (5%).

Реальное время / realnoevremya.ru

Что касается финансовых ожиданий, большинство подростков рассчитывают на доход в диапазоне 20—35 тыс. рублей (16% резюме). На зарплату в 35—55 тыс. рублей рассчитывают 14%, в 55—75 тыс. рублей — 15%, а более 2% амбициозно планируют зарабатывать 75—95 тыс. рублей. Готовность работать за сумму до 20 тыс. рублей выражена в 13% резюме.

Рената Валеева