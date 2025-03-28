Более 60% россиян в 2024 году оказались удовлетворены уровнем своей зарплаты
Более 60% россиян в 2024 году заявили о своей удовлетворенности уровнем зарплаты, что является максимальным показателем за последние 13 лет, следует из анализа РИА «Новости» данных Росстата.
Средняя ежемесячная зарплата в России в прошлом году составила почти 88 тысяч рублей, увеличившись на 19% по сравнению с предыдущим годом.
Для сравнения, в 2011 году довольных своими доходами было всего 26,2%.
Напомним, что Татарстан занял третье место в рейтинге российских регионов по доле вакансий с зарплатой выше 100 тыс. рублей.
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