Более 60% россиян в 2024 году оказались удовлетворены уровнем своей зарплаты

Фото: Михаил Захаров

Более 60% россиян в 2024 году заявили о своей удовлетворенности уровнем зарплаты, что является максимальным показателем за последние 13 лет, следует из анализа РИА «Новости» данных Росстата.

Средняя ежемесячная зарплата в России в прошлом году составила почти 88 тысяч рублей, увеличившись на 19% по сравнению с предыдущим годом.

Для сравнения, в 2011 году довольных своими доходами было всего 26,2%.

Напомним, что Татарстан занял третье место в рейтинге российских регионов по доле вакансий с зарплатой выше 100 тыс. рублей.



Матвей Гавриков