Рукописи Годара и рисунки Сент-Экзюпери появятся на аукционе Sotheby’s в июне

Среди экспонатов — 16 эскизов к «Маленькому принцу», которые Сент-Экзюпери создавал в Алжире

В июне 2025 года в Париже пройдет аукцион редких книг и рукописей, организованный Sotheby’s, на котором будут представлены уникальные лоты. Среди них — авторские иллюстрации к «Маленькому принцу» Антуана де Сент-Экзюпери и рукописный сценарий культового фильма Жан-Люка Годара «На последнем дыхании». Об этом пишет газета «Коммерсантъ». Эти исторические материалы будут выставлены на продажу онлайн с 4 по 18 июня.

Среди экспонатов — 16 эскизов к «Маленькому принцу», которые Сент-Экзюпери создавал во время встречи с родителями владельца коллекции, антиквара и писателя Пьера Амруша. Это произошло в Алжире в годы Второй мировой войны, когда Франция была под оккупацией. Сент-Экзюпери, будучи летчиком, сбежал от немецкой угрозы. Во время семейного ужина, на котором обсуждали новый проект писателя, Сент-Экзюпери сделал рисунок на пачке сигарет и скатерти, что впоследствии стало основой для иллюстраций к его будущей книге. Эти наброски изображают таких персонажей, как капризная роза, баобаб и бизнесмен, а один из них говорит: «Заметно ли, что я пьян?» Рисунки будут проданы по отдельности, с оценкой от нескольких тысяч до десятков тысяч евро.

Помимо иллюстраций Сент-Экзюпери, на аукционе будет выставлена рукопись сценария фильма «На последнем дыхании» Жан-Люка Годара. Этот фильм, снятый в 1960 году, оказал огромное влияние на развитие французского и мирового кинематографа. Сценарий, состоящий из 72 страниц, был написан самим Годаром и включает в себя диалоги, синопсисы сцен, а также описание начальных титров и кадров. Документы сохранил продюсер фильма Жорж де Борегар, который был одним из немногих, кто смог найти финансирование для этого проекта. Включены также письма Годара, фотографии героев фильма и прокатное удостоверение. Стоимость лота оценивается от 400 тыс. до 600 тыс. евро.

Эксперты отмечают, что эти редкие работы объединяют две значительные фигуры «новой волны» и имеют огромное значение для культурного наследия.

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Екатерина Петрова