Хуснуллин: строительство участка Дюртюли — Ачит трассы М-12 завершится в середине лета

Фото: Динар Фатыхов

Строительство участка трассы М-12 «Восток» — дороги Дюртюли — Ачит — будет завершено в середине лета текущего года. Об этом сообщил ТАСС вице-премьер России Марат Хуснуллин.

— Очень напряженно идет работа, буквально вчера обсуждал этот вопрос со строителями. Распутица весенняя наступила, она мешает сейчас стройке, но я думаю, что мы в середине лета эту работу закончим. Это остался последний недоделанный участок. Все остальные дороги М-12 до Казани построены, — рассказал вице-премьер.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По словам Хуснуллина, трасса М-12 «Восток» будет продлена до Екатеринбурга в текущем году, а до Тюмени — в 2026 году.

Напомним, движение по трассе М-12 «Восток» от Москвы до Казани было запущено в конце декабря 2023 года. Протяженность трассы составляет 810 км и проходит по территории пяти регионов России: Московской, Владимирской и Нижегородской областей, Чувашии и Татарстана.

В ноябре 2023 года правительство утвердило решение о продлении автомагистрали до Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени. Общая протяженность трассы М-12 «Восток» от Москвы до Тюмени составит около 1 961 км.

Рената Валеева