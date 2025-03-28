Жители Казани все чаще предпочитают покупать одежду и обувь онлайн

Фото: Динар Фатыхов

Более 74% жителей Казани не считают наличие офлайн-магазина важным атрибутом бренда одежды и обуви. При выборе между покупкой онлайн или офлайн одной и той же модели большинство казанцев предпочтут интернет-шопинг. Об этом говорят данные опроса от «Яндекс Маркета» и исследовательской компании «ОнИн».

Согласно результатам исследования, 71% респондентов за последние два года стали чаще покупать одежду, обувь и аксессуары в интернете. 85% опрошенных наблюдают такую же тенденцию в своем окружении.

В 7 из 10 случаев казанцы выбирают онлайн-шопинг для покупок в сфере моды: 25% предпочитают онлайн для любых вещей, а 50% — для приобретения конкретных моделей. Маркетплейсы являются наиболее популярной площадкой для таких покупок, их выбирают 84% респондентов. Более четверти опрошенных подписываются на страницы понравившихся магазинов на маркетплейсах, чтобы следить за обновлениями ассортимента.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

— В онлайн-среде особенно важно работать с узнаваемостью бренда и лояльностью клиентов. В фешен-сегменте это еще более актуально. Важно искать инструменты, которые будут транслировать определенный образ бренда и впоследствии аккумулировать нужную аудиторию вокруг него, — отметил арт-директор CreativePeople Артем Лукичев.

В основном казанцы заказывают через интернет домашнюю (61%) и повседневную (53%) одежду, аксессуары (41%) и обувь (39%). При выборе вещей онлайн покупатели ориентируются на отзывы других (66%), фотографии от предыдущих покупателей (59%), сверяются с размерной сеткой (48%) и изучают информацию о бренде (10%).

Главными преимуществами интернет-шопинга жители Казани считают широкий выбор и разнообразие условий (55%), возможность сделать заказ не выходя из дома (50%) и забрать его в удобное время (45%).

Напомним, Минэкономразвития России выразило поддержку внедрению функции «самозапрета» на покупки на маркетплейсах. Это решение стало ответом на обращение депутата Госдумы Владислава Даванкова, который предложил ввести такую функцию для защиты граждан от импульсивных трат.

Рената Валеева